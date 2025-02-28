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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Starmer'le görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Starmer'le görüştü
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-İngiltere ikili ilişkileri... 28.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-28T23:39+0300
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türki̇ye
recep tayyip erdoğan
i̇ngiltere
cumhurbaşkanı
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ukrayna
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telefon görüşmesi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Starmer'le telefon görüşmesi yaptı.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, görüşmede Türkiye ile İngiltere arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel konuların ele alındığı belirtildi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede özellikle Rusya ile Ukrayna arasındaki krizin bir an önce adil ve kalıcı bir barışla sonuçlanması için Türkiye'nin gösterdiği çabaları aktardı. Erdoğan, Türkiye'nin barış sürecini kolaylaştırmak amacıyla müzakerelere ev sahipliği yapmak da dahil olmak üzere, üzerine düşen her türlü görevi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yerine getirmeye hazır olduğunu vurguladı.İki lider, ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve küresel sorunlara ortak çözümler bulunması konusunda mutabık kaldı. Görüşme, Türkiye ile İngiltere arasındaki stratejik iş birliğinin devam etmesi yönünde olumlu bir adım olarak değerlendirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250228/cumhurbaskani-erdogan-28-subatin-actigi-derin-yaralar-halen-iyilesmedi-1094097187.html
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recep tayyip erdoğan, i̇ngiltere, cumhurbaşkanı, abd, rusya, ukrayna, telefon, telefon görüşmesi
recep tayyip erdoğan, i̇ngiltere, cumhurbaşkanı, abd, rusya, ukrayna, telefon, telefon görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Starmer'le görüştü

23:39 28.02.2025 (güncellendi: 23:40 28.02.2025)
© AA / TCCB / Murat ÇetinmühürdarCumhurbaşkanı Erdoğan Bakü'de: İngiltere Başbakanı Starmer'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakü'de: İngiltere Başbakanı Starmer'i kabul etti - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2025
© AA / TCCB / Murat Çetinmühürdar
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-İngiltere ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel meseleler ele alınırken, Erdoğan, Rusya-Ukrayna krizinin adil ve kalıcı bir barışla sonuçlanması için Türkiye'nin çabalarını sürdürdüğünü vurguladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Starmer'le telefon görüşmesi yaptı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, görüşmede Türkiye ile İngiltere arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel konuların ele alındığı belirtildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede özellikle Rusya ile Ukrayna arasındaki krizin bir an önce adil ve kalıcı bir barışla sonuçlanması için Türkiye'nin gösterdiği çabaları aktardı. Erdoğan, Türkiye'nin barış sürecini kolaylaştırmak amacıyla müzakerelere ev sahipliği yapmak da dahil olmak üzere, üzerine düşen her türlü görevi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yerine getirmeye hazır olduğunu vurguladı.
İki lider, ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve küresel sorunlara ortak çözümler bulunması konusunda mutabık kaldı. Görüşme, Türkiye ile İngiltere arasındaki stratejik iş birliğinin devam etmesi yönünde olumlu bir adım olarak değerlendirildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2025
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