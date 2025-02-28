https://anlatilaninotesi.com.tr/20250228/cumhurbaskani-erdogan-ingiltere-basbakani-starmerle-gorustu-1094098609.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Starmer'le görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Starmer'le görüştü

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-İngiltere ikili ilişkileri... 28.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-28T23:39+0300

2025-02-28T23:39+0300

2025-02-28T23:40+0300

türki̇ye

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i̇ngiltere

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Starmer'le telefon görüşmesi yaptı.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, görüşmede Türkiye ile İngiltere arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel konuların ele alındığı belirtildi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede özellikle Rusya ile Ukrayna arasındaki krizin bir an önce adil ve kalıcı bir barışla sonuçlanması için Türkiye'nin gösterdiği çabaları aktardı. Erdoğan, Türkiye'nin barış sürecini kolaylaştırmak amacıyla müzakerelere ev sahipliği yapmak da dahil olmak üzere, üzerine düşen her türlü görevi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yerine getirmeye hazır olduğunu vurguladı.İki lider, ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve küresel sorunlara ortak çözümler bulunması konusunda mutabık kaldı. Görüşme, Türkiye ile İngiltere arasındaki stratejik iş birliğinin devam etmesi yönünde olumlu bir adım olarak değerlendirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250228/cumhurbaskani-erdogan-28-subatin-actigi-derin-yaralar-halen-iyilesmedi-1094097187.html

türki̇ye

i̇ngiltere

abd

rusya

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recep tayyip erdoğan, i̇ngiltere, cumhurbaşkanı, abd, rusya, ukrayna, telefon, telefon görüşmesi