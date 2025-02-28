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CHP aracına silahlı saldırı üzerine partiden açıklama
CHP aracına silahlı saldırı üzerine partiden açıklama
Sputnik Türkiye
CHP Gönen İlçe Teşkilatı'na ait ve üzerinde parti logosu bulunan araca silahlı saldırı düzenlendi. Konuyla ilgili parti tarafından yapılan açıklamada, "Bu tür... 28.02.2025, Sputnik Türkiye
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poli̇ti̇ka
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Balıkesir'in Gönen ilçesinde silahlı kavga sırasında park halindeki minibüse mermi isabet etmesine ilişkin bir şüpheli gözaltına alındı.CHP aracına silahlı saldırıBalıkesir İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Şehir Parkı Otoparkı'nda CHP Gönen İlçe Teşkilatının kullanımında olan parti amblemiyle giydirilmiş araca ateş edilerek zarar verildiği belirtildi.Gönen İlçe Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalar kapsamında olayı gerçekleştiren B.Ç'nin ruhsatsız tabancayla gözaltına alındığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:CHP'den silahlı saldırı açıklamasıCHP Gönen İlçe Başkanı Ünsal Acar, CHP'ye ait parti aracına silahlı saldırı düzenlendiğini duyurdu. İlçe başkanlığının sosyal medya hesabından, "Cumhuriyet Halk Partisi Gönen İlçe Başkanlığı’na ait parti aracına yönelik gerçekleştirilen menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz" ifadelerine yer verildi.Yapılan açıklama şu şekilde:
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CHP aracına silahlı saldırı üzerine partiden açıklama

15:53 28.02.2025 (güncellendi: 15:56 28.02.2025)
© Fotoğraf : CHPCHP aracına saldırı
CHP aracına saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2025
© Fotoğraf : CHP
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CHP Gönen İlçe Teşkilatı'na ait ve üzerinde parti logosu bulunan araca silahlı saldırı düzenlendi. Konuyla ilgili parti tarafından yapılan açıklamada, "Bu tür provokatif eylemler, bizleri korkutamaz ve yolumuzdan döndüremez" denildi.
Balıkesir'in Gönen ilçesinde silahlı kavga sırasında park halindeki minibüse mermi isabet etmesine ilişkin bir şüpheli gözaltına alındı.

CHP aracına silahlı saldırı

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Şehir Parkı Otoparkı'nda CHP Gönen İlçe Teşkilatının kullanımında olan parti amblemiyle giydirilmiş araca ateş edilerek zarar verildiği belirtildi.
Gönen İlçe Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalar kapsamında olayı gerçekleştiren B.Ç'nin ruhsatsız tabancayla gözaltına alındığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Meskun mahalde silah kullanma ve kavga olayının bir işletmede çalışan 3 şahsın alkollü olmaları ve kendi aralarında tartışmaları neticesinde meydana geldiği, bu tartışma esnasında şüphelinin silah kullanması sonucu bölgede park halinde bulunan CHP aracına da bir fişek isabet ettiği tespit edilmiştir. Bahse konu olayın CHP İlçe Teşkilatı, CHP aracı veya Belediye Başkanlığına yönelik olmadığı, münferit adli bir olay kapsamında gerçekleştiği anlaşılmıştır. Şüpheli şahısla ilgili adli işlemler Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde devam etmektedir."

CHP'den silahlı saldırı açıklaması

CHP Gönen İlçe Başkanı Ünsal Acar, CHP'ye ait parti aracına silahlı saldırı düzenlendiğini duyurdu. İlçe başkanlığının sosyal medya hesabından, "Cumhuriyet Halk Partisi Gönen İlçe Başkanlığı’na ait parti aracına yönelik gerçekleştirilen menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz" ifadelerine yer verildi.
Yapılan açıklama şu şekilde:
"Cumhuriyet Halk Partisi Gönen İlçe Başkanlığı'na ait parti aracına yönelik gerçekleştirilen menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Demokratik siyasete, hukukun üstünlüğüne ve halk iradesine açık bir tehdit oluşturan bu saldırı, yalnızca partimize değil, Gönen'deki huzura ve demokrasimize yapılmış bir saldırıdır. Bu tür provokatif eylemler, bizleri korkutamaz ve yolumuzdan döndüremez. CHP olarak, halkımızın haklarını savunmaya, adalet ve demokrasi mücadelesine kararlılıkla devam edeceğiz. Yetkililerin bu saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri en kısa sürede tespit edip adalet önüne çıkaracağına inancımız tamdır. Sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuna duyuruyor, saldırıyı gerçekleştirenleri lanetliyor, halkımızı sağduyuya davet ediyoruz. Gönen İlçe Başkanlığı'ndan yapılan bir başka açıklamada ise, silahlı saldırıyı gerçekleştiren saldırganların yakalandığı bildirildi"
Mustafa Kuyumcu - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2025
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Ardeşen Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Kuyumcu'ya silahlı saldırı
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