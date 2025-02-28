https://anlatilaninotesi.com.tr/20250228/ardesen-belediye-baskan-yardimcisi-mustafa-kuyumcuya-silahli-saldiri-1094083585.html

Ardeşen Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Kuyumcu'ya silahlı saldırı

Ardeşen Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Kuyumcu'ya silahlı saldırı

Sputnik Türkiye

Rize'nin Ardeşen ilçesinde Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Kuyumcu, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı. Saldırı, belediyeye ait sosyal tesislerde... 28.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-28T14:37+0300

2025-02-28T14:37+0300

2025-02-28T14:37+0300

türki̇ye

ardeşen

ardeşen belediye başkanlığı

silahlı saldırı

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Olay, Ardeşen ilçe merkezinde bulunan belediyeye ait sosyal tesislerde meydana geldi. Mustafa Kuyumcu’nun burada bulunduğu sırada yanına gelen bir kişi tarafından silahla hedef alındığı belirtildi. Saldırganın peş peşe ateş ettiği ve Kuyumcu’nun yaralandığı ifade edildi.Olayın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Silahlı saldırı sonucu yaralanan Mustafa Kuyumcu, hızla Ardeşen Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

türki̇ye

ardeşen

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Sputnik Türkiye

ardeşen, ardeşen belediye başkanlığı, silahlı saldırı