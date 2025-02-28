https://anlatilaninotesi.com.tr/20250228/ardesen-belediye-baskan-yardimcisi-mustafa-kuyumcuya-silahli-saldiri-1094083585.html
Ardeşen Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Kuyumcu'ya silahlı saldırı
Ardeşen Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Kuyumcu'ya silahlı saldırı
Sputnik Türkiye
Rize'nin Ardeşen ilçesinde Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Kuyumcu, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı. Saldırı, belediyeye ait sosyal tesislerde... 28.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-28T14:37+0300
2025-02-28T14:37+0300
2025-02-28T14:37+0300
türki̇ye
ardeşen
ardeşen belediye başkanlığı
silahlı saldırı
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Olay, Ardeşen ilçe merkezinde bulunan belediyeye ait sosyal tesislerde meydana geldi. Mustafa Kuyumcu’nun burada bulunduğu sırada yanına gelen bir kişi tarafından silahla hedef alındığı belirtildi. Saldırganın peş peşe ateş ettiği ve Kuyumcu’nun yaralandığı ifade edildi.Olayın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Silahlı saldırı sonucu yaralanan Mustafa Kuyumcu, hızla Ardeşen Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
türki̇ye
ardeşen
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ardeşen, ardeşen belediye başkanlığı, silahlı saldırı
ardeşen, ardeşen belediye başkanlığı, silahlı saldırı
Ardeşen Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Kuyumcu'ya silahlı saldırı
Rize'nin Ardeşen ilçesinde Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Kuyumcu, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı. Saldırı, belediyeye ait sosyal tesislerde meydana geldi.
Olay, Ardeşen ilçe merkezinde bulunan belediyeye ait sosyal tesislerde meydana geldi. Mustafa Kuyumcu’nun burada bulunduğu sırada yanına gelen bir kişi tarafından silahla hedef alındığı belirtildi. Saldırganın peş peşe ateş ettiği ve Kuyumcu’nun yaralandığı ifade edildi.
Olayın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Silahlı saldırı sonucu yaralanan Mustafa Kuyumcu, hızla Ardeşen Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.