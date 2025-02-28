https://anlatilaninotesi.com.tr/20250228/botas-acikladi-mart-ayinda-dogalgaza-zam-gelecek-mi-1094074139.html

BOTAŞ açıkladı: Mart ayında doğalgaza zam gelecek mi?

BOTAŞ açıkladı: Mart ayında doğalgaza zam gelecek mi?

Sputnik Türkiye

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), mart ayında doğal gaz fiyatlarına zam yapılmadığını duyurdu. Mesken ve sanayi abonelerinin yanı sıra elektrik... 28.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-28T11:33+0300

2025-02-28T11:33+0300

2025-02-28T11:33+0300

ekonomi̇

botaş

doğalgaz

zam

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BOTAŞ, resmi internet sitesinde yayımladığı mart ayı doğalgaz tarifesi ile fiyatların sabit kaldığını açıkladı. Buna göre:📌 Mesken aboneleri için 1000 metreküp doğalgaz: 5 bin 631 TL📌 Ekmek üreticileri için 1000 metreküp doğalgaz: 8 bin 549 TL📌 Elektrik üretimi için 1000 metreküp doğalgaz: 12 bin TLDoğalgazda fiyat tarifeleri her ay yeniden hesaplanırken, mart ayında herhangi bir artış ya da indirim yapılmadı.Fiyatlar aylık olarak güncelleniyorBOTAŞ’ın doğalgaz tarifesi her ay yeniden hesaplanıyor ve piyasa koşullarına göre güncelleniyor. Mart ayında fiyatların sabit kalması, tüketicilere ek bir maliyet artışı getirmedi. Ancak enerji piyasasındaki gelişmelere bağlı olarak önümüzdeki aylarda yeni fiyat düzenlemelerinin gündeme gelebileceği belirtiliyor.

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botaş, doğalgaz, zam