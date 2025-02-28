https://anlatilaninotesi.com.tr/20250228/botas-acikladi-mart-ayinda-dogalgaza-zam-gelecek-mi-1094074139.html
BOTAŞ açıkladı: Mart ayında doğalgaza zam gelecek mi?
BOTAŞ açıkladı: Mart ayında doğalgaza zam gelecek mi?
Sputnik Türkiye
Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), mart ayında doğal gaz fiyatlarına zam yapılmadığını duyurdu. Mesken ve sanayi abonelerinin yanı sıra elektrik... 28.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-28T11:33+0300
2025-02-28T11:33+0300
2025-02-28T11:33+0300
ekonomi̇
botaş
doğalgaz
zam
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BOTAŞ, resmi internet sitesinde yayımladığı mart ayı doğalgaz tarifesi ile fiyatların sabit kaldığını açıkladı. Buna göre:📌 Mesken aboneleri için 1000 metreküp doğalgaz: 5 bin 631 TL📌 Ekmek üreticileri için 1000 metreküp doğalgaz: 8 bin 549 TL📌 Elektrik üretimi için 1000 metreküp doğalgaz: 12 bin TLDoğalgazda fiyat tarifeleri her ay yeniden hesaplanırken, mart ayında herhangi bir artış ya da indirim yapılmadı.Fiyatlar aylık olarak güncelleniyorBOTAŞ’ın doğalgaz tarifesi her ay yeniden hesaplanıyor ve piyasa koşullarına göre güncelleniyor. Mart ayında fiyatların sabit kalması, tüketicilere ek bir maliyet artışı getirmedi. Ancak enerji piyasasındaki gelişmelere bağlı olarak önümüzdeki aylarda yeni fiyat düzenlemelerinin gündeme gelebileceği belirtiliyor.
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botaş, doğalgaz, zam
BOTAŞ açıkladı: Mart ayında doğalgaza zam gelecek mi?
Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), mart ayında doğal gaz fiyatlarına zam yapılmadığını duyurdu. Mesken ve sanayi abonelerinin yanı sıra elektrik üretimi için kullanılan doğal gazın tarifesinde de değişiklik yapılmadı. Güncellenen tarife tablosuna göre konutlarda 1000 metreküp doğal gaz fiyatı 5 bin 631 TL olarak kaldı.
BOTAŞ, resmi internet sitesinde yayımladığı mart ayı doğalgaz tarifesi ile fiyatların sabit kaldığını açıkladı. Buna göre:
📌 Mesken aboneleri için 1000 metreküp doğalgaz: 5 bin 631 TL
📌 Ekmek üreticileri için 1000 metreküp doğalgaz: 8 bin 549 TL
📌 Elektrik üretimi için 1000 metreküp doğalgaz: 12 bin TL
Doğalgazda fiyat tarifeleri her ay yeniden hesaplanırken, mart ayında herhangi bir artış ya da indirim yapılmadı.
Fiyatlar aylık olarak güncelleniyor
BOTAŞ’ın doğalgaz tarifesi her ay yeniden hesaplanıyor ve piyasa koşullarına göre güncelleniyor. Mart ayında fiyatların sabit kalması, tüketicilere ek bir maliyet artışı getirmedi. Ancak enerji piyasasındaki gelişmelere bağlı olarak önümüzdeki aylarda yeni fiyat düzenlemelerinin gündeme gelebileceği belirtiliyor.