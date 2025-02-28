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Bakan Şimşek büyüme ve iş gücü verilerini değerlendirdi: Politikalarımıza devam edeceğiz
Bakan Şimşek büyüme ve iş gücü verilerini değerlendirdi: Politikalarımıza devam edeceğiz
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek büyüme ve iş gücü verilerini değerlendirdi, tüm kazanımların kalıcı hale gelmesi için yapısal dönüşümü hızlandıracak... 28.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-28T11:56+0300
2025-02-28T11:56+0300
ekonomi̇
mehmet şimşek
hazine ve maliye bakanlığı
ekonomi
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2024 yılına ilişkin büyüme ve ocak ayı iş gücü verilerini değerlendirdi. Bakan Şimşek, ekonomi programıyla bugüne kadar birçok alanda önemli başarılar elde ettiklerini belirterek, "Kırılganlıklarımızı azalttık ve makro temellerimizi sağlamlaştırdık. Tüm bu kazanımlarımızı kalıcı hale getirmek için ülkemizin yapısal dönüşümünü hızlandıracak politikalarımıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.2024'te büyüme yüzde 3.2 olduEkonominin, 2024'ün son çeyreğinde yıllık yüzde 3, çeyreklik yüzde 1,7 büyüdüğüne işaret eden Şimşek, böylece 2024 yılı büyümesinin yüzde 3,2 olduğunu bildirdi.Şimşek, milli gelir 1,3 trilyon doları aşarken, kişi başı gelirin 15 bin 463 dolara ulaştığının altını çizerek, iş gücü ödemelerinin gayri safi katma değer içindeki payının son çeyrekte tarihi yüksek seviyesi olan yüzde 40,5'e yükseldiğini kaydetti.Sanayi katma değerinin iki çeyreğin ardından pozitife döndüğünü ve son çeyrekte üretim tarafından tüm sektörlerin büyümeyi desteklediğini anlatan Şimşek, "Potansiyel büyümemiz için önemli olan makine teçhizat yatırımları son çeyrekte yüzde 4,2 büyüdü. 2024 yılında iç talebin 2,1 puan, net dış talebin 1,1 puan katkısıyla dengeli bir büyüme gerçekleşti. Böylece cari açığın milli gelire oranı 2,8 puan gerileyerek 2024'te yüzde 0,8 oldu. Azalan cari açık dış finansman ihtiyacının gerilemesine, rezerv birikimine ve ekonomik istikrarın güçlenmesine önemli katkı sağladı." değerlendirmesinde bulundu.Yapısal dönüşümü hızlandıracak politikalarımıza devam edeceğiz Şimşek, ekonomik aktivitedeki ılımlı seyre rağmen iş gücü piyasasında güçlü görünümün sürdüğünü belirterek, 2024'te istihdamın yaklaşık 1 milyon kişi arttığını, işsizlik oranının 2012'den sonraki en düşük seviyesi olan yüzde 8,7'ye gerilediğini ifade etti.Bu yıl ticaret ortakların büyümesindeki artış, daha destekleyici küresel finansal koşullar ve ılımlı emtia fiyatı beklentilerinin büyümeyi olumlu etkileyecek unsurlar olarak ön plana çıktığına dikkati çeken Şimşek, şunları kaydetti:
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mehmet şimşek, hazine ve maliye bakanlığı, ekonomi
mehmet şimşek, hazine ve maliye bakanlığı, ekonomi

Bakan Şimşek büyüme ve iş gücü verilerini değerlendirdi: Politikalarımıza devam edeceğiz

11:56 28.02.2025
© AA / Celal GüneşHazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2025
© AA / Celal Güneş
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek büyüme ve iş gücü verilerini değerlendirdi, tüm kazanımların kalıcı hale gelmesi için yapısal dönüşümü hızlandıracak politikalara devam edileceğini söyledi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2024 yılına ilişkin büyüme ve ocak ayı iş gücü verilerini değerlendirdi. Bakan Şimşek, ekonomi programıyla bugüne kadar birçok alanda önemli başarılar elde ettiklerini belirterek, "Kırılganlıklarımızı azalttık ve makro temellerimizi sağlamlaştırdık. Tüm bu kazanımlarımızı kalıcı hale getirmek için ülkemizin yapısal dönüşümünü hızlandıracak politikalarımıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

2024'te büyüme yüzde 3.2 oldu

Ekonominin, 2024'ün son çeyreğinde yıllık yüzde 3, çeyreklik yüzde 1,7 büyüdüğüne işaret eden Şimşek, böylece 2024 yılı büyümesinin yüzde 3,2 olduğunu bildirdi.
Şimşek, milli gelir 1,3 trilyon doları aşarken, kişi başı gelirin 15 bin 463 dolara ulaştığının altını çizerek, iş gücü ödemelerinin gayri safi katma değer içindeki payının son çeyrekte tarihi yüksek seviyesi olan yüzde 40,5'e yükseldiğini kaydetti.
Sanayi katma değerinin iki çeyreğin ardından pozitife döndüğünü ve son çeyrekte üretim tarafından tüm sektörlerin büyümeyi desteklediğini anlatan Şimşek, "Potansiyel büyümemiz için önemli olan makine teçhizat yatırımları son çeyrekte yüzde 4,2 büyüdü. 2024 yılında iç talebin 2,1 puan, net dış talebin 1,1 puan katkısıyla dengeli bir büyüme gerçekleşti. Böylece cari açığın milli gelire oranı 2,8 puan gerileyerek 2024'te yüzde 0,8 oldu. Azalan cari açık dış finansman ihtiyacının gerilemesine, rezerv birikimine ve ekonomik istikrarın güçlenmesine önemli katkı sağladı." değerlendirmesinde bulundu.

Yapısal dönüşümü hızlandıracak politikalarımıza devam edeceğiz

Şimşek, ekonomik aktivitedeki ılımlı seyre rağmen iş gücü piyasasında güçlü görünümün sürdüğünü belirterek, 2024'te istihdamın yaklaşık 1 milyon kişi arttığını, işsizlik oranının 2012'den sonraki en düşük seviyesi olan yüzde 8,7'ye gerilediğini ifade etti.
Bu yıl ticaret ortakların büyümesindeki artış, daha destekleyici küresel finansal koşullar ve ılımlı emtia fiyatı beklentilerinin büyümeyi olumlu etkileyecek unsurlar olarak ön plana çıktığına dikkati çeken Şimşek, şunları kaydetti:
"Küresel ticarette artan korumacı politikalar ve jeopolitik gelişmeler risk faktörleri arasında yer alıyor. Yurt içinde dezenflasyonla uyumlu olarak oluşacak daha elverişli finansal koşullar, politikalarımızla artan öngörülebilirlik ve iyileşen güvenin ekonomik aktiviteyi olumlu etkileyeceğini değerlendiriyoruz. Programımızla bugüne kadar birçok alanda önemli başarılar elde ettik, kırılganlıklarımızı azalttık ve makro temellerimizi sağlamlaştırdık. Tüm bu kazanımlarımızı kalıcı hale getirmek için ülkemizin yapısal dönüşümünü hızlandıracak politikalarımıza devam edeceğiz."
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek - Sputnik Türkiye, 1920, 25.02.2025
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Bakan Şimşek: Reel sektör ve hanehalkı beklentilerinin hızla iyileşeceğini öngörüyoruz
25 Şubat, 13:13
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