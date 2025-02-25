https://anlatilaninotesi.com.tr/20250225/bakan-simsek-reel-sektor-ve-hanehalki-beklentilerinin-hizla-iyilesecegini-ongoruyoruz--1093966760.html
Bakan Şimşek: Reel sektör ve hanehalkı beklentilerinin hızla iyileşeceğini öngörüyoruz
Bakan Şimşek: Reel sektör ve hanehalkı beklentilerinin hızla iyileşeceğini öngörüyoruz
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sektörel enflasyon beklentilerini değerlendirdi. Bakan Şimşek, reel sektör ve hanehalkı beklentilerinde gerilemenin... 25.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-25T13:13+0300
2025-02-25T13:13+0300
2025-02-25T13:13+0300
ekonomi
mehmet şimşek
hazine ve maliye bakanlığı
enflasyon
reel sektör
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sektörel enflasyon beklentilerinin açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, reel sektörün enflasyon beklentisinin geçen yılın mayıs ayına göre 14 puan iyileştiğini vurguladı. Bakan Şimşek, "Piyasa beklentisi enflasyon hedefimizle uyumlu iken yüksek seyreden reel sektör ve hanehalkı beklentilerinin enflasyondaki gerilemenin devamıyla hızla iyileşeceğini öngörüyoruz" dedi.Bakan Şimşek şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250224/cumhurbaskani-erdoganin-ekonomiye-iliskin-aciklamalarina-bakan-simsekten-degerlendirme-1093912624.html
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mehmet şimşek, hazine ve maliye bakanlığı, enflasyon, reel sektör
mehmet şimşek, hazine ve maliye bakanlığı, enflasyon, reel sektör
Bakan Şimşek: Reel sektör ve hanehalkı beklentilerinin hızla iyileşeceğini öngörüyoruz
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sektörel enflasyon beklentilerini değerlendirdi. Bakan Şimşek, reel sektör ve hanehalkı beklentilerinde gerilemenin hızla iyileşeceğini öngördüklerini belirtti.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sektörel enflasyon beklentilerinin açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, reel sektörün enflasyon beklentisinin geçen yılın mayıs ayına göre 14 puan iyileştiğini vurguladı. Bakan Şimşek, "Piyasa beklentisi enflasyon hedefimizle uyumlu iken yüksek seyreden reel sektör ve hanehalkı beklentilerinin enflasyondaki gerilemenin devamıyla hızla iyileşeceğini öngörüyoruz" dedi.
Bakan Şimşek şu ifadeleri kullandı:
"Fiyatlama davranışlarında önemli olan reel sektörün enflasyon beklentisi, 12 ay sonrası için aylık 1,9 puan, geçen yılın mayıs ayına göre 14 puan iyileşerek yüzde 41,9’a geriledi. Özellikle geçmiş enflasyondan daha çok etkilenen hanehalkı beklentisi ise şubatta sınırlı arttı.Piyasa beklentisi enflasyon hedefimizle uyumlu iken yüksek seyreden reel sektör ve hanehalkı beklentilerinin enflasyondaki gerilemenin devamıyla hızla iyileşeceğini öngörüyoruz."