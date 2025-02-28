https://anlatilaninotesi.com.tr/20250228/bahceliye-iliskin-paylasim-yapan-gelecek-partisi-il-baskani-velioglu-gozaltina-alindi-gorevden-el-1094076826.html

Bahçeli'ye ilişkin paylaşım yapan Gelecek Partisi İl Başkanı Velioğlu gözaltına alındı, görevden el çektirildi

Bahçeli'ye ilişkin paylaşım yapan Gelecek Partisi İl Başkanı Velioğlu gözaltına alındı, görevden el çektirildi

Sputnik Türkiye

Gelecek Trabzon İl Başkanı Hasan Kamil Velioğlu MHP lideri Bahçeli'ye ilişkin bir paylaşım yaptı. Tepkilerin üzerine Gelecek Partisi, Velioğlu'nun partiden el... 28.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-28T12:42+0300

2025-02-28T12:42+0300

2025-02-28T12:42+0300

poli̇ti̇ka

devlet bahçeli

sağlık durumu

mhp

milliyetçi hareket partisi (mhp)

gelecek partisi

trabzon

sağlık

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Bahçeli'nin sağlık durumuyla Gelecek Partisi'nden yapılan bir açıklama üzerine partiden açıklama yapıldı. Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ömer Ünal, "MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin sağlık durumu ile ilgili gerçek dışı bir bilgiyi yayan Hasan Kamil Velioğlu görevden el çektirilmiştir” ifadelerini kullandı.Velioğlu'ndan Bahçeli paylaşımıGelecek Trabzon İl Başkanı Hasan Kamil Velioğlu, sosyal medya hesabından Devlet Bahçeli’nin yaşamını yitirdiği yönünde bir paylaşıma imza attı.Velioğlu, "MHP Genel Başkanı Bahçeli bir süre önce vefat etti. Henüz resmi bir açıklama olmasa da yakın bir zamanda açıklanacaktır. Tüm MHP teşkilatlarına başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.Gözaltına alındı, görevden el çektirildiVelioğlu'nun bu paylaşımının ardından Trabzon Başsavcılığı harekete geçti. Gözaltına alınan Hasan Kâmil Velioğlu, bugün adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.Gelecek Partisi: Gerçek dışı bir bilgiGelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ömer Ünal da Velioğlu'nun görevden alındığını duyurdu. Ünal, “MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin sağlık durumu ile ilgili gerçek dışı bir bilgiyi sosyal medya hesabından paylaşmasından dolayı Trabzon İl Başkanımız Hasan Kamil Velioğlu görevden el çektirilmiştir” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250227/mhp-duyurdu-bahcelinin-saglik-durumu-hakkinda-yeni-gelisme-1094045729.html

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