https://anlatilaninotesi.com.tr/20250227/mhp-duyurdu-bahcelinin-saglik-durumu-hakkinda-yeni-gelisme-1094045729.html
MHP duyurdu: Bahçeli'nin sağlık durumu hakkında yeni gelişme
MHP duyurdu: Bahçeli'nin sağlık durumu hakkında yeni gelişme
Sputnik Türkiye
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu hakkında ortaya atılan asılsız iddialara, MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzettin Ulvi Yönter'den sert tepki... 27.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-27T17:11+0300
2025-02-27T17:11+0300
2025-02-27T17:11+0300
poli̇ti̇ka
mhp
devlet bahçeli
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hasta adam
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Geçirdiği kalp kapakçığı operasyonunun ardından evinde istirahat eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında partisinden açıklama yapıldı.MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzettin Ulvi Yönter, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Bahçeli ile telefonda görüştüğünü belirterek "Sayın Genel Başkanımla az evvel telefonla görüştüm, talimatlarını aldım. Sağlığı üzerinden iftira atanlar müfteri ve müptezeldir. Liderimle her gün görüşen birisi olarak iddia edilen her menfi haberin yalan ve uydurma olduğunu açıkça ilan ediyorum. Menfur ve melun emel sahipleri ile çok kısa zaman sonra görüşeceğiz. Allah başımızdan eksik etmesin liderimi" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250223/mhp-lideri-bahceliden-cumhurbaskani-erdogana-tebrik-telefonu-1093906226.html
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mhp, devlet bahçeli, sağlık, sağlık bakanlığı, hasta, ağır hasta, hasta mahkum, hasta adam, hasta ziyareti, hasta güvenliği, i̇zzet ulvi yönter, açıklama, ortak açıklama, yazılı açıklama
MHP duyurdu: Bahçeli'nin sağlık durumu hakkında yeni gelişme
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu hakkında ortaya atılan asılsız iddialara, MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzettin Ulvi Yönter'den sert tepki geldi. Yönter, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Bahçeli'nin sağlığının yerinde olduğunu belirterek, yayılan yalan haberlere itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı.
Geçirdiği kalp kapakçığı operasyonunun ardından evinde istirahat eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında partisinden açıklama yapıldı.
MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzettin Ulvi Yönter, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Bahçeli ile telefonda görüştüğünü belirterek "Sayın Genel Başkanımla az evvel telefonla görüştüm, talimatlarını aldım. Sağlığı üzerinden iftira atanlar müfteri ve müptezeldir. Liderimle her gün görüşen birisi olarak iddia edilen her menfi haberin yalan ve uydurma olduğunu açıkça ilan ediyorum. Menfur ve melun emel sahipleri ile çok kısa zaman sonra görüşeceğiz. Allah başımızdan eksik etmesin liderimi" dedi.