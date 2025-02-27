https://anlatilaninotesi.com.tr/20250227/mhp-duyurdu-bahcelinin-saglik-durumu-hakkinda-yeni-gelisme-1094045729.html

MHP duyurdu: Bahçeli'nin sağlık durumu hakkında yeni gelişme

MHP duyurdu: Bahçeli'nin sağlık durumu hakkında yeni gelişme

Sputnik Türkiye

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu hakkında ortaya atılan asılsız iddialara, MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzettin Ulvi Yönter'den sert tepki... 27.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-27T17:11+0300

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Geçirdiği kalp kapakçığı operasyonunun ardından evinde istirahat eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında partisinden açıklama yapıldı.MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzettin Ulvi Yönter, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Bahçeli ile telefonda görüştüğünü belirterek "Sayın Genel Başkanımla az evvel telefonla görüştüm, talimatlarını aldım. Sağlığı üzerinden iftira atanlar müfteri ve müptezeldir. Liderimle her gün görüşen birisi olarak iddia edilen her menfi haberin yalan ve uydurma olduğunu açıkça ilan ediyorum. Menfur ve melun emel sahipleri ile çok kısa zaman sonra görüşeceğiz. Allah başımızdan eksik etmesin liderimi" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250223/mhp-lideri-bahceliden-cumhurbaskani-erdogana-tebrik-telefonu-1093906226.html

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