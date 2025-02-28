https://anlatilaninotesi.com.tr/20250228/arastirma-insanlar-iki-yas-araliginda-daha-hizli-yaslaniyor-1094071954.html
Araştırma: İnsanlar iki yaş aralığında daha hızlı yaşlanıyor
Araştırma: İnsanlar iki yaş aralığında daha hızlı yaşlanıyor
Sputnik Türkiye
Bilim insanları, insan vücudundaki yaşlanma sürecinin iki kritik dönemde hızlandığını tespit etti. Araştırmaya göre, yaşlanma sürecinde en keskin değişimler... 28.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-28T11:30+0300
2025-02-28T11:30+0300
2025-02-28T11:30+0300
sağlik
yaşlanma
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İnsanlar iki yaş aralığında daha hızlı yaşlanıyor. Stanford Üniversitesi'nden genetikçi Michael Snyder, "Zaman içinde kademeli olarak değişmiyoruz, bazı dönemlerde gerçekten dramatik değişimler yaşıyoruz.Orta 40’lı yaşlar ve 60’lı yaşların başları, bu değişimlerin en yoğun olduğu dönemler. Üstelik hangi molekül sınıfına bakarsanız bakın, bu durum değişmiyor." ifadelerini kullandı.Yaşlanma süreci karmaşık bir biyolojik değişim sürecine dayanıyor ve birçok hastalığın riskini artırıyor.Snyder ve ekibi, bu süreci daha iyi anlamak ve yaşa bağlı hastalıklarla mücadelede etkili yollar geliştirmek amacıyla insan vücudundaki biyolojik değişimleri takip ediyor.Biyolojik değişimler detaylı incelendiAraştırmacılar, 108 yetişkinin birkaç yıl boyunca belirli aralıklarla biyolojik örneklerini inceledi. Toplamda 135 binden fazla biyolojik faktör analiz edilerek, yaşlanma sürecinde belirgin değişimler gösteren moleküller tespit edildi.En çok hangi yaşlarda yaşlanıyoruz?Çalışmaya göre, vücuttaki moleküllerin yaklaşık yüzde 81’i 44 ve 60 yaşlarında belirgin değişimler gösteriyor.40’lı yaşların ortalarında lipid, kafein ve alkol metabolizması, kalp-damar hastalıkları, deri ve kas fonksiyonlarıyla ilgili moleküllerde önemli değişiklikler yaşanırken, 60’lı yaşların başında karbonhidrat metabolizması, bağışıklık sistemi ve böbrek fonksiyonlarında değişimler gözlemlendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250213/arastirma-turkiyede-kadinlar-guzellik-butcelerinin-ucte-birini-makyaj-urunlerine-ayiriyor--1093643280.html
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yaşlanma
Araştırma: İnsanlar iki yaş aralığında daha hızlı yaşlanıyor
Bilim insanları, insan vücudundaki yaşlanma sürecinin iki kritik dönemde hızlandığını tespit etti. Araştırmaya göre, yaşlanma sürecinde en keskin değişimler ortalama 44 ve 60 yaşlarında yaşanıyor.
İnsanlar iki yaş aralığında daha hızlı yaşlanıyor. Stanford Üniversitesi'nden genetikçi Michael Snyder, "Zaman içinde kademeli olarak değişmiyoruz, bazı dönemlerde gerçekten dramatik değişimler yaşıyoruz.
Orta 40’lı yaşlar ve 60’lı yaşların başları, bu değişimlerin en yoğun olduğu dönemler. Üstelik hangi molekül sınıfına bakarsanız bakın, bu durum değişmiyor." ifadelerini kullandı.
Yaşlanma süreci karmaşık bir biyolojik değişim sürecine dayanıyor ve birçok hastalığın riskini artırıyor.
Snyder ve ekibi, bu süreci daha iyi anlamak ve yaşa bağlı hastalıklarla mücadelede etkili yollar geliştirmek amacıyla insan vücudundaki biyolojik değişimleri takip ediyor.
Biyolojik değişimler detaylı incelendi
Araştırmacılar, 108 yetişkinin birkaç yıl boyunca belirli aralıklarla biyolojik örneklerini inceledi. Toplamda 135 binden fazla biyolojik faktör analiz edilerek, yaşlanma sürecinde belirgin değişimler gösteren moleküller tespit edildi.
En çok hangi yaşlarda yaşlanıyoruz?
Çalışmaya göre, vücuttaki moleküllerin yaklaşık yüzde 81’i 44 ve 60 yaşlarında belirgin değişimler gösteriyor.
40’lı yaşların ortalarında lipid, kafein ve alkol metabolizması, kalp-damar hastalıkları, deri ve kas fonksiyonlarıyla ilgili moleküllerde önemli değişiklikler yaşanırken, 60’lı yaşların başında karbonhidrat metabolizması, bağışıklık sistemi ve böbrek fonksiyonlarında değişimler gözlemlendi.