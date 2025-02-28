https://anlatilaninotesi.com.tr/20250228/arastirma-insanlar-iki-yas-araliginda-daha-hizli-yaslaniyor-1094071954.html

Araştırma: İnsanlar iki yaş aralığında daha hızlı yaşlanıyor

Araştırma: İnsanlar iki yaş aralığında daha hızlı yaşlanıyor

Sputnik Türkiye

Bilim insanları, insan vücudundaki yaşlanma sürecinin iki kritik dönemde hızlandığını tespit etti. Araştırmaya göre, yaşlanma sürecinde en keskin değişimler... 28.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-28T11:30+0300

2025-02-28T11:30+0300

2025-02-28T11:30+0300

sağlik

yaşlanma

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İnsanlar iki yaş aralığında daha hızlı yaşlanıyor. Stanford Üniversitesi'nden genetikçi Michael Snyder, "Zaman içinde kademeli olarak değişmiyoruz, bazı dönemlerde gerçekten dramatik değişimler yaşıyoruz.Orta 40’lı yaşlar ve 60’lı yaşların başları, bu değişimlerin en yoğun olduğu dönemler. Üstelik hangi molekül sınıfına bakarsanız bakın, bu durum değişmiyor." ifadelerini kullandı.Yaşlanma süreci karmaşık bir biyolojik değişim sürecine dayanıyor ve birçok hastalığın riskini artırıyor.Snyder ve ekibi, bu süreci daha iyi anlamak ve yaşa bağlı hastalıklarla mücadelede etkili yollar geliştirmek amacıyla insan vücudundaki biyolojik değişimleri takip ediyor.Biyolojik değişimler detaylı incelendiAraştırmacılar, 108 yetişkinin birkaç yıl boyunca belirli aralıklarla biyolojik örneklerini inceledi. Toplamda 135 binden fazla biyolojik faktör analiz edilerek, yaşlanma sürecinde belirgin değişimler gösteren moleküller tespit edildi.En çok hangi yaşlarda yaşlanıyoruz?Çalışmaya göre, vücuttaki moleküllerin yaklaşık yüzde 81’i 44 ve 60 yaşlarında belirgin değişimler gösteriyor.40’lı yaşların ortalarında lipid, kafein ve alkol metabolizması, kalp-damar hastalıkları, deri ve kas fonksiyonlarıyla ilgili moleküllerde önemli değişiklikler yaşanırken, 60’lı yaşların başında karbonhidrat metabolizması, bağışıklık sistemi ve böbrek fonksiyonlarında değişimler gözlemlendi.

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