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Ankaralılar dikkat: Bu yollar trafiğe kapatılacak
Ankaralılar dikkat: Bu yollar trafiğe kapatılacak
Sputnik Türkiye
Ankara'da, Anıt Caddesi'nde yarın düzenlenecek etkinlik nedeniyle bu gece saat 23.30'dan itibaren bazı yollar trafiğe kapatılacak 28.02.2025, Sputnik Türkiye
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Ankara'da Anıt Caddesi'nde yarın düzenlenecek etkinlik nedeniyle bu gece saat 23.30'dan itibaren bazı yollar trafiğe kapatılacağı açıklandı. Anıt Caddesi ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamının kapatılacağı belirtilirken ihtiyaç halinde başka yolların da kapatılacağı belirtildi. Bu geceden itibaren kapatılıyorAnkara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın saat 12.00'de Anıt Caddesi'nde düzenlenecek etkinlik nedeniyle, bugün saat 23.30'dan itibaren Anıt Caddesi ile buraya açılan cadde ve sokakların tamamı, Gençlik Caddesi'nin Akdeniz Caddesi ile Anıt Caddesi arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı, Turgutreis Caddesi'nin Dogöl Caddesi ile Tuncer Sokak arasında kalan bölümü ile buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak.Ayrıca, ihtiyaç duyulması halinde, Kazım Karabekir Caddesi'nin Celal Bayar Bulvarı ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü çift yönlü, Celal Bayar Bulvarı'ndan buraya bağlantı sağlayan yan varyantlar ile Anadolu Bulvarı'ndan Celal Bayar Bulvarı'na bağlantıyı sağlayan varyantlar tek yönlü, GMK Bulvarı'nın Strazburg Caddesi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü, Dogöl Caddesi'nin Beşevler kavşağı ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya bağlanan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacak.
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Ankaralılar dikkat: Bu yollar trafiğe kapatılacak

18:49 28.02.2025 (güncellendi: 18:51 28.02.2025)
© AAAnkara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2025
© AA
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Ankara'da, Anıt Caddesi'nde yarın düzenlenecek etkinlik nedeniyle bu gece saat 23.30'dan itibaren bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankara'da Anıt Caddesi'nde yarın düzenlenecek etkinlik nedeniyle bu gece saat 23.30'dan itibaren bazı yollar trafiğe kapatılacağı açıklandı. Anıt Caddesi ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamının kapatılacağı belirtilirken ihtiyaç halinde başka yolların da kapatılacağı belirtildi.

Bu geceden itibaren kapatılıyor

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın saat 12.00'de Anıt Caddesi'nde düzenlenecek etkinlik nedeniyle, bugün saat 23.30'dan itibaren Anıt Caddesi ile buraya açılan cadde ve sokakların tamamı, Gençlik Caddesi'nin Akdeniz Caddesi ile Anıt Caddesi arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı, Turgutreis Caddesi'nin Dogöl Caddesi ile Tuncer Sokak arasında kalan bölümü ile buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak.
Ayrıca, ihtiyaç duyulması halinde, Kazım Karabekir Caddesi'nin Celal Bayar Bulvarı ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü çift yönlü, Celal Bayar Bulvarı'ndan buraya bağlantı sağlayan yan varyantlar ile Anadolu Bulvarı'ndan Celal Bayar Bulvarı'na bağlantıyı sağlayan varyantlar tek yönlü, GMK Bulvarı'nın Strazburg Caddesi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü, Dogöl Caddesi'nin Beşevler kavşağı ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya bağlanan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacak.
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