https://anlatilaninotesi.com.tr/20250228/ankaralilar-dikkat-bu-yollar-yarin-trafige-kapatilacak-1094095920.html

Ankaralılar dikkat: Bu yollar trafiğe kapatılacak

Ankaralılar dikkat: Bu yollar trafiğe kapatılacak

Sputnik Türkiye

Ankara'da, Anıt Caddesi'nde yarın düzenlenecek etkinlik nedeniyle bu gece saat 23.30'dan itibaren bazı yollar trafiğe kapatılacak 28.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-28T18:49+0300

2025-02-28T18:49+0300

2025-02-28T18:51+0300

türki̇ye

ankara

kapalı yollar

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0c/1e/1065209494_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_114c667a768e1b8c8bd623d039b75f1a.jpg

Ankara'da Anıt Caddesi'nde yarın düzenlenecek etkinlik nedeniyle bu gece saat 23.30'dan itibaren bazı yollar trafiğe kapatılacağı açıklandı. Anıt Caddesi ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamının kapatılacağı belirtilirken ihtiyaç halinde başka yolların da kapatılacağı belirtildi. Bu geceden itibaren kapatılıyorAnkara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın saat 12.00'de Anıt Caddesi'nde düzenlenecek etkinlik nedeniyle, bugün saat 23.30'dan itibaren Anıt Caddesi ile buraya açılan cadde ve sokakların tamamı, Gençlik Caddesi'nin Akdeniz Caddesi ile Anıt Caddesi arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı, Turgutreis Caddesi'nin Dogöl Caddesi ile Tuncer Sokak arasında kalan bölümü ile buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak.Ayrıca, ihtiyaç duyulması halinde, Kazım Karabekir Caddesi'nin Celal Bayar Bulvarı ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü çift yönlü, Celal Bayar Bulvarı'ndan buraya bağlantı sağlayan yan varyantlar ile Anadolu Bulvarı'ndan Celal Bayar Bulvarı'na bağlantıyı sağlayan varyantlar tek yönlü, GMK Bulvarı'nın Strazburg Caddesi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü, Dogöl Caddesi'nin Beşevler kavşağı ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya bağlanan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250228/meteoroloji-uyardi-uzmanlardan-surpriz-tahmin-geldi-mart-ayinda-istanbula-kar-firtinasi-mi-geliyor--1094053391.html

türki̇ye

ankara

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ankara hangi yollar kapalı, ankara yollar yarın kapalı mı, ankarada kapalı yollar, ankara yollar ne zaman kapalı