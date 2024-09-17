https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/brukselde-binlerce-isci-fabrikada-isten-cikarmalara-karsi-protesto-duzenledi--1088118294.html

Brüksel'de binlerce işçi, fabrikada işten çıkarmalara karşı protesto düzenledi

Brüksel'de binlerce işçi, fabrikada işten çıkarmalara karşı protesto düzenledi

Sputnik Türkiye

Belçika'nın başkenti Brüksel'de dün başlayan protestolarda binlerce sendika üyesi, bir otomobil fabrikasının işçilerine uyguladığı 'işten çıkarma tehditlerine'... 17.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-17T12:30+0300

2024-09-17T12:30+0300

2024-09-17T12:30+0300

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protesto

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avrupa parlamentosu (ap)

audi

sendika

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Binlerce sendika üyesi, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki 'bir otomobil firmasında işten çıkarma tehditlerine karşı protesto gösterisi' düzenledi.Alman otomobil üreticisi Audi'nin Güney Brüksel'deki Forest tesisinde üretimi 'aşamalı olarak sonlandıracağını' duyurmasının ardından protestolar düzenlenmeye başladı. Fabrikada çalışan yaklaşık üç bin kişinin, kapatılma kararından etkileneceği duyuruldu.Bölgedeki bir çok sendikanın katıldığı protestolara yaklaşık 5 bin 500 göstericinin Brüksel Kuzey İstasyonu önünde bir araya geldiği duyuruldu.Göstericiler, birkaç kilometre mesafedeki Avrupa Parlamentosu (AP) önündeki Lüksemburg meydanına kadar yürüdü. Fabrika işçilerini desteklemek için düzenlenen gösteriye özellikle sanayi sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin çalışanları katıldığı bildirildi.Ne olmuştu?Audi, temmuz ayında lüks segment elektrikli otomobil modeli Q8'in üretildiği ve yaklaşık 3 bin kişinin çalıştığı 'Brüksel fabrikasında talebin düşmesi nedeniyle yeniden yapılanmaya gidileceğini, söz konusu modellerin üretimine Meksika'da devam edileceğini' açıklamıştı.Eylül ayı başında fabrikaya üretim için herhangi bir model teslim edilmeyince, fabrika çalışanları işbaşı yapmamış ve fabrikada bulunan üretimi tamamlanmış otomobillerin anahtarlarına el koymuştu.Bunun üzerine fabrika yönetimi, işçilerin üretimi normal şekilde sürdürmediği ve el konulan araba anahtarlarını teslim etmediği sürece fabrikanın kapalı tutulacağını, bu süreçte çalışanlara ödeme yapılmayacağını açıklamış, bunun ardından çalışanlar el koyduğu yaklaşık 300 arabanın anahtarlarını teslim etmişti.

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protesto, protesto gösterisi, belçika, brüksel, avrupa parlamentosu (ap), audi, sendika