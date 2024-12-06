https://anlatilaninotesi.com.tr/20241206/adnan-oktar-sorusturmasinda-yeni-gelisme-1091237341.html
Adnan Oktar soruşturmasında yeni gelişme
Adnan Oktar soruşturmasında yeni gelişme
Sputnik Türkiye
Cezaevinde örgütsel faaliyetlerini devam ettirerek avukatları aracılığıyla yeni üye kazanmaya çalıştığı iddiasıyla Adnan Oktar hakkında 12 yıl hapis cezası... 06.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-06T12:23+0300
2024-12-06T12:23+0300
2024-12-06T12:23+0300
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suç örgütü
organize suç örgütü
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Adnan Oktar silahlı suç örgütü lideri Adnan Oktar hakkında cezaevinde örgütsel faaliyetlerine devam ederek özellikle avukatlar aracılığıyla örgütü diri tutmaya çalıştığı ve örgüte üye kazandırmayı amaçladığı iddiasıyla açılan güncel yapılanma davasında mütalaa açıklandı. Savcılık, sanık Oktar’ın ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme’ suçundan 12 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen davada açıklanan mütaalada, Adnan Oktar'ın, "Suç örgütü kurmak ve yönetmek", tutuksuz sanıklar Meltem Daban ile Ferhunde Eda Babuna hakkında, ise "örgüt yöneticiliği" suçundan ayrı ayrı 5 yıldan 12 yıla kadar hapislerini istedii. Savcı, diğer 11 tutuksuz sanık hakkında ise, "Suç örgütüne üye olmak" suçundan ayrı ayrı 2 yıl 6 aydan yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241026/8-bin-yil-ceza-alan-adnan-oktarin-mal-varligi-hazineye-aktarildi--1089695197.html
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adnan oktar, adnan oktar yeni dava, adnan oktar cezaevinde mi, adnan oktar kedicik
Adnan Oktar soruşturmasında yeni gelişme
Cezaevinde örgütsel faaliyetlerini devam ettirerek avukatları aracılığıyla yeni üye kazanmaya çalıştığı iddiasıyla Adnan Oktar hakkında 12 yıl hapis cezası istendi.
Adnan Oktar silahlı suç örgütü lideri Adnan Oktar hakkında cezaevinde örgütsel faaliyetlerine devam ederek özellikle avukatlar aracılığıyla örgütü diri tutmaya çalıştığı ve örgüte üye kazandırmayı amaçladığı iddiasıyla açılan güncel yapılanma davasında mütalaa açıklandı. Savcılık, sanık Oktar’ın ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme’ suçundan 12 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.
İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen davada açıklanan mütaalada, Adnan Oktar'ın, "Suç örgütü kurmak ve yönetmek", tutuksuz sanıklar Meltem Daban ile Ferhunde Eda Babuna hakkında, ise "örgüt yöneticiliği" suçundan ayrı ayrı 5 yıldan 12 yıla kadar hapislerini istedii. Savcı, diğer 11 tutuksuz sanık hakkında ise, "Suç örgütüne üye olmak" suçundan ayrı ayrı 2 yıl 6 aydan yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti.