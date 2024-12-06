https://anlatilaninotesi.com.tr/20241206/adnan-oktar-sorusturmasinda-yeni-gelisme-1091237341.html

Adnan Oktar soruşturmasında yeni gelişme

Adnan Oktar soruşturmasında yeni gelişme

Sputnik Türkiye

Cezaevinde örgütsel faaliyetlerini devam ettirerek avukatları aracılığıyla yeni üye kazanmaya çalıştığı iddiasıyla Adnan Oktar hakkında 12 yıl hapis cezası... 06.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-06T12:23+0300

2024-12-06T12:23+0300

2024-12-06T12:23+0300

türkiye

adnan oktar

adnan oktar suç örgütü

yargılama

suç örgütü

organize suç örgütü

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0a/04/1061958360_0:0:729:410_1920x0_80_0_0_87817fe3016e73a36f1794b5844afad6.jpg

Adnan Oktar silahlı suç örgütü lideri Adnan Oktar hakkında cezaevinde örgütsel faaliyetlerine devam ederek özellikle avukatlar aracılığıyla örgütü diri tutmaya çalıştığı ve örgüte üye kazandırmayı amaçladığı iddiasıyla açılan güncel yapılanma davasında mütalaa açıklandı. Savcılık, sanık Oktar’ın ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme’ suçundan 12 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen davada açıklanan mütaalada, Adnan Oktar'ın, "Suç örgütü kurmak ve yönetmek", tutuksuz sanıklar Meltem Daban ile Ferhunde Eda Babuna hakkında, ise "örgüt yöneticiliği" suçundan ayrı ayrı 5 yıldan 12 yıla kadar hapislerini istedii. Savcı, diğer 11 tutuksuz sanık hakkında ise, "Suç örgütüne üye olmak" suçundan ayrı ayrı 2 yıl 6 aydan yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241026/8-bin-yil-ceza-alan-adnan-oktarin-mal-varligi-hazineye-aktarildi--1089695197.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

adnan oktar, adnan oktar yeni dava, adnan oktar cezaevinde mi, adnan oktar kedicik