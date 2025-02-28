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ABD'li banka, müşterisinin hesabına yanlışlıkla 81 trilyon dolar yatırdı, ortalık karıştı
ABD'li banka, müşterisinin hesabına yanlışlıkla 81 trilyon dolar yatırdı, ortalık karıştı
Sputnik Türkiye
Citibank, bir müşterisinin hesabına 280 dolar göndermesi gerekirken 81 trilyon dolar yatırdı. Hata 90 dakika sonra fark edilebildi. 28.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-28T18:20+0300
2025-02-28T18:20+0300
ekonomi̇
citibank
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ABD’li Citibank'ın bir müşterinin hesabına sadece 280 dolar göndermesi gerekirken tam 81 trilyon dolar yatırdı. Nisan ayında gerçekleşen olay tam 90 dakika sonra fark edilirken, güvenlik konusu bir kez daha gündeme geldi. Banka daha önce de bir kozmetik şirketinin hesabına yanlışlıkla 900 milyon dolar göndermişti. İki çalışan da 'hatayı' fark etmediYapılan 'büyük' hata hem işlemi giren çalışan hem de onayı kontrol eden ikinci çalışan tarafından fark edilmedi. Üçüncü bir çalışan, hesap bakiyelerindeki anormalliği fark ederek işlem yapıldıktan 90 dakika sonra hata tespiti yapıldı. Citigroup, hiçbir fonun bankadan ayrılmadığını ve işlemin birkaç saat içinde geri alındığını açıkladı. Hata, ABD Merkez Bankası (Fed) ve Para Denetim Ofisi’ne (OCC) bildirildi. 81 trilyon dolar nasıl gönderildi?81 trilyon dolarlık hata, el ile yapılan veri girişinde meydana gelen bir hata ve kullanımı karmaşık bir yedekleme sisteminden kaynaklandı.Olayın detayında, Brezilya’daki bir müşteri hesabına gönderilmesi gereken 280 dolarlık dört işlem, yaptırım kontrollerinde takılmış, ardından manuel olarak yeniden girilmesi istendi. Kullanılan sistemde tutar alanı otomatik olarak 15 sıfırla dolu geldiği ve bu sıfırların silinmesi gerekirken çalışanın bunu atladığı belirtiliyor.Daha önce de aynı hata yapılmıştı2024 yılında Citigroup’ta 1 milyar dolar ve üzeri tutarda 10 hata yaşanmıştı. Bu rakam, 2023’teki 13 hatadan hafif bir düşüş anlamına geliyor. Bankanın 2020’de kozmetik şirketi Revlon’a yanlışlıkla 900 milyon dolar göndermesinden sonra da dönemin CEO’su Michael Corbat görevden alınmıştı. Citigroup ağır para cezaları almış ve regülatörler tarafından sıkı denetim altına alınmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250218/dunyanin-en-buyuk-bankasindan-altin-mesaji-esi-benzeri-gorulmemis-hareketlilik-yasaniyor-1093777217.html
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citibank, abd, merkez bankası
citibank, abd, merkez bankası

ABD'li banka, müşterisinin hesabına yanlışlıkla 81 trilyon dolar yatırdı, ortalık karıştı

18:20 28.02.2025
© AP Photo / Michael ProbstCitigroup
Citigroup - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2025
© AP Photo / Michael Probst
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Citibank, bir müşterisinin hesabına 280 dolar göndermesi gerekirken 81 trilyon dolar yatırdı. Hata 90 dakika sonra fark edilebildi.
ABD’li Citibank'ın bir müşterinin hesabına sadece 280 dolar göndermesi gerekirken tam 81 trilyon dolar yatırdı. Nisan ayında gerçekleşen olay tam 90 dakika sonra fark edilirken, güvenlik konusu bir kez daha gündeme geldi. Banka daha önce de bir kozmetik şirketinin hesabına yanlışlıkla 900 milyon dolar göndermişti.

İki çalışan da 'hatayı' fark etmedi

Yapılan 'büyük' hata hem işlemi giren çalışan hem de onayı kontrol eden ikinci çalışan tarafından fark edilmedi. Üçüncü bir çalışan, hesap bakiyelerindeki anormalliği fark ederek işlem yapıldıktan 90 dakika sonra hata tespiti yapıldı. Citigroup, hiçbir fonun bankadan ayrılmadığını ve işlemin birkaç saat içinde geri alındığını açıkladı. Hata, ABD Merkez Bankası (Fed) ve Para Denetim Ofisi’ne (OCC) bildirildi.

81 trilyon dolar nasıl gönderildi?

81 trilyon dolarlık hata, el ile yapılan veri girişinde meydana gelen bir hata ve kullanımı karmaşık bir yedekleme sisteminden kaynaklandı.
Olayın detayında, Brezilya’daki bir müşteri hesabına gönderilmesi gereken 280 dolarlık dört işlem, yaptırım kontrollerinde takılmış, ardından manuel olarak yeniden girilmesi istendi. Kullanılan sistemde tutar alanı otomatik olarak 15 sıfırla dolu geldiği ve bu sıfırların silinmesi gerekirken çalışanın bunu atladığı belirtiliyor.

Daha önce de aynı hata yapılmıştı

2024 yılında Citigroup’ta 1 milyar dolar ve üzeri tutarda 10 hata yaşanmıştı. Bu rakam, 2023’teki 13 hatadan hafif bir düşüş anlamına geliyor. Bankanın 2020’de kozmetik şirketi Revlon’a yanlışlıkla 900 milyon dolar göndermesinden sonra da dönemin CEO’su Michael Corbat görevden alınmıştı. Citigroup ağır para cezaları almış ve regülatörler tarafından sıkı denetim altına alınmıştı.
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