https://anlatilaninotesi.com.tr/20250218/dunyanin-en-buyuk-bankasindan-altin-mesaji-esi-benzeri-gorulmemis-hareketlilik-yasaniyor-1093777217.html
Dünyanın en büyük bankasından altın mesajı: 'Eşi benzeri görülmemiş hareketlilik yaşanıyor'
Dünyanın en büyük bankasından altın mesajı: 'Eşi benzeri görülmemiş hareketlilik yaşanıyor'
Sputnik Türkiye
Dünyanın en büyük menkul kıymet bankası UBS, altın fiyatlarının 3 bin 200 dolar seviyesinin üzerine çıkabileceğini öngörerek tahminlerini yukarı yönlü revize... 18.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-18T17:16+0300
2025-02-18T17:16+0300
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İsviçre merkezli banka UBS, altın fiyatlarıyla ilgili tahminlerini güncelleyerek, sarı metalin 3 bin 200 dolar seviyesinin üzerine çıkabileceğini öngördü.2025 yılının başlamasından bu yana yalnızca altı hafta içinde altın fiyatları rekor seviyelere ulaştı. UBS analistleri, küresel piyasalardaki iyimser hava, yatırımcıların düşük fiyat seviyelerinde yeterince pozisyon almaması ve resmi sektörün yüksek talebi gibi etkenlerin bu yükselişin temel itici güçleri olduğunu belirtti.UBS stratejisti Joni Teves, yaptığı değerlendirmede, "Henüz Şubat ayındayız ancak finansal piyasalarda çok şey yaşandı. Altın piyasası özelinde bakıldığında, yılın başından itibaren eşi benzeri görülmemiş fiyat hareketleri ve rekor seviyeler kaydedildi" ifadelerini kullandı. Teves, güncellenen piyasa koşulları nedeniyle bankanın tahminlerini revize ettiğini ve altının önceki beklentilerden daha yüksek seviyelere çıkacağını öngördüklerini belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250217/dugunu-olanlari-uzmanlar-uyardi-yatirimcilar-dikkat-gram-altinda-yeni-zirve-bekleniyor-mu-1093718737.html
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Dünyanın en büyük bankasından altın mesajı: 'Eşi benzeri görülmemiş hareketlilik yaşanıyor'
Dünyanın en büyük menkul kıymet bankası UBS, altın fiyatlarının 3 bin 200 dolar seviyesinin üzerine çıkabileceğini öngörerek tahminlerini yukarı yönlü revize etti. Banka, yatırımcı talebi ve resmi sektör alımlarının bu yükselişi desteklediğini belirtirken piyasalarda eşi benzeri görülmemiş hareketlilik yaşandığını duyurdu.
İsviçre merkezli banka UBS, altın fiyatlarıyla ilgili tahminlerini güncelleyerek, sarı metalin 3 bin 200 dolar seviyesinin üzerine çıkabileceğini öngördü.
2025 yılının başlamasından bu yana yalnızca altı hafta içinde altın fiyatları rekor seviyelere ulaştı. UBS analistleri, küresel piyasalardaki iyimser hava, yatırımcıların düşük fiyat seviyelerinde yeterince pozisyon almaması ve resmi sektörün yüksek talebi gibi etkenlerin bu yükselişin temel itici güçleri olduğunu belirtti.
UBS stratejisti Joni Teves, yaptığı değerlendirmede, "Henüz Şubat ayındayız ancak finansal piyasalarda çok şey yaşandı. Altın piyasası özelinde bakıldığında, yılın başından itibaren eşi benzeri görülmemiş fiyat hareketleri ve rekor seviyeler kaydedildi" ifadelerini kullandı. Teves, güncellenen piyasa koşulları nedeniyle bankanın tahminlerini revize ettiğini ve altının önceki beklentilerden daha yüksek seviyelere çıkacağını öngördüklerini belirtti.