https://anlatilaninotesi.com.tr/20240702/abdde-savcilarin-epstein-davasindaki-cocuk-istismari-suclarindan-haberdar-olduklari-ortaya-cikti---1085439236.html

ABD’de savcıların Epstein davasındaki çocuk istismarı suçlarından haberdar oldukları ortaya çıktı

ABD’de savcıların Epstein davasındaki çocuk istismarı suçlarından haberdar oldukları ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

ABD’de Jeffrey Epstein davasında, savcıların istismar suçlarını önceden bildiği ortaya çıktı. 02.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-02T14:48+0300

2024-07-02T14:48+0300

2024-07-02T14:48+0300

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kadına yönelik taciz

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ABD’de Jeffrey Epstein davasına ilişkin yeni belgeler yayımlandı. Belgeler, savcıların 2008’de milyarder iş insanının kız çocuklarına cinsel istismar suçlarından haberdar olduklarını ortaya koyuyor.ABD Bölge Hakimi Luis Delgado’nun kararına göre, Epstein’ın Florida’daki davasına ait 150 sayfalık mahkeme tutanağı kamuoyuyla paylaşıldı. Tutanaklarda, Epstein’a karşı yürütülen soruşturmanın, 2005 yılında bir kadının 'lise çağındaki üvey kızının cinsel ilişki karşılığında 300 dolar aldığı' ihbarı üzerine başladığı belirtildi.Tutuklanan Epstein, Florida federal savcılarıyla anlaşma yaparak eyalet cezasını kabul etmiş ve 1,5 yıllık hapis cezası sırasında çalıştığı ofise gitmesine izin verilmişti. Anlaşma, mağdurların avukatları tarafından eleştirilmişti.Davada mağdurların avukatı Brad Edwards, kanıtların kurbanların suçlu görülmesine yol açan şekilde sunulduğunu belirterek, “Epstein’ın istismar ettiği kurbanların sayısı çok üzücü çünkü devlet, onu hapse atabilecekken ona destek oldu.” dedi.Epstein, 2019’da New York’taki hücresinde ölü bulunmuş ve ölüm nedeni intihar olarak açıklanmıştı. Epstein’ın kız arkadaşı Ghislaine Maxwell de reşit olmayan kızları fuhuş tuzağına çekmekten suçlu bulunmuştu. Dosyalar, Epstein ile birçok ünlü ismin ilişkisini ortaya koymuştu ancak Clinton ve Trump gibi eski başkanlara yönelik herhangi bir suçlama yöneltilmemişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240109/abddeki-epstein-dava-dosyalarinin-dorduncu-bolumu-kamuoyuna-aciklandi-1079443277.html

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abd, savcı, jeffrey epstein, mendel epstein, dava, uluslararası dava, taciz, cinsel taciz, kadına yönelik taciz