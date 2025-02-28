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3 boyutlu yazıcıyla suikast silahı üretti: Ankara'da satmaya çalışırken yakalandı
3 boyutlu yazıcıyla suikast silahı üretti: Ankara'da satmaya çalışırken yakalandı
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Ankara'da 3D yazıcıyla x-ray cihazı tarafından fark edilemeyen "suikast silahı" üreten şüpheli gözaltına alındı. 28.02.2025, Sputnik Türkiye
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İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren Yenimahalle İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, B.U'nun, 3D yazıcıyla x-ray cihazına yakalanmayan suikast silahı yaptığını tespit etti.3 boyutlu yazıcı ile silah yaptıCumhuriyet savcısının talimatıyla şüphelinin Serhat Mahallesi'ndeki adresine dün akşam operasyon düzenleyen ekipler, ürettiği silahları satmaya çalışan zanlıyı gözaltına aldı.Ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 3D yazıcıyla yapılmış "Harlot 22" olarak adlandırılan 8 suikast silahı, 8 tabanca şarjörü, 9 tabanca yayı, 112 mermi, 3D yazıcı ve buna takılı içinde tabanca modellerinin çizili olduğu hafıza kartı ele geçirildi.Şüphelinin Yenimahalle İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250228/kirmizi-bultenle-araniyorlardi-iki-suc-orgutu-lideri-yakalanarak-turkiyeye-getirildi-1094056434.html
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3 boyutlu yazıcı, 3 boyutlu, jandarma

3 boyutlu yazıcıyla suikast silahı üretti: Ankara'da satmaya çalışırken yakalandı

14:25 28.02.2025
© AA3 boyutlu yazıcıyla suikast silahı üretti! Ankara'da satmaya çalışırken yakalandı
3 boyutlu yazıcıyla suikast silahı üretti! Ankara'da satmaya çalışırken yakalandı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2025
© AA
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Ankara'da 3D yazıcıyla x-ray cihazı tarafından fark edilemeyen "suikast silahı" üreten şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren Yenimahalle İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, B.U'nun, 3D yazıcıyla x-ray cihazına yakalanmayan suikast silahı yaptığını tespit etti.

3 boyutlu yazıcı ile silah yaptı

Cumhuriyet savcısının talimatıyla şüphelinin Serhat Mahallesi'ndeki adresine dün akşam operasyon düzenleyen ekipler, ürettiği silahları satmaya çalışan zanlıyı gözaltına aldı.
Ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 3D yazıcıyla yapılmış "Harlot 22" olarak adlandırılan 8 suikast silahı, 8 tabanca şarjörü, 9 tabanca yayı, 112 mermi, 3D yazıcı ve buna takılı içinde tabanca modellerinin çizili olduğu hafıza kartı ele geçirildi.
Şüphelinin Yenimahalle İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri sürüyor.
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