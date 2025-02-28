https://anlatilaninotesi.com.tr/20250228/3-boyutlu-yaziciyla-suikast-silahi-uretti-ankarada-satmaya-calisirken-yakalandi-1094082898.html
3 boyutlu yazıcıyla suikast silahı üretti: Ankara'da satmaya çalışırken yakalandı
3 boyutlu yazıcıyla suikast silahı üretti: Ankara'da satmaya çalışırken yakalandı
Sputnik Türkiye
Ankara'da 3D yazıcıyla x-ray cihazı tarafından fark edilemeyen "suikast silahı" üreten şüpheli gözaltına alındı. 28.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-28T14:25+0300
2025-02-28T14:25+0300
2025-02-28T14:25+0300
türki̇ye
3 boyutlu yazıcı
3 boyutlu
jandarma
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/1c/1094082992_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_dac0db65f16555d8dbb74ac183f70763.jpg
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren Yenimahalle İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, B.U'nun, 3D yazıcıyla x-ray cihazına yakalanmayan suikast silahı yaptığını tespit etti.3 boyutlu yazıcı ile silah yaptıCumhuriyet savcısının talimatıyla şüphelinin Serhat Mahallesi'ndeki adresine dün akşam operasyon düzenleyen ekipler, ürettiği silahları satmaya çalışan zanlıyı gözaltına aldı.Ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 3D yazıcıyla yapılmış "Harlot 22" olarak adlandırılan 8 suikast silahı, 8 tabanca şarjörü, 9 tabanca yayı, 112 mermi, 3D yazıcı ve buna takılı içinde tabanca modellerinin çizili olduğu hafıza kartı ele geçirildi.Şüphelinin Yenimahalle İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250228/kirmizi-bultenle-araniyorlardi-iki-suc-orgutu-lideri-yakalanarak-turkiyeye-getirildi-1094056434.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/1c/1094082992_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_a2f451174208fcb88fa206db001f6945.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
3 boyutlu yazıcı, 3 boyutlu, jandarma
3 boyutlu yazıcı, 3 boyutlu, jandarma
3 boyutlu yazıcıyla suikast silahı üretti: Ankara'da satmaya çalışırken yakalandı
Ankara'da 3D yazıcıyla x-ray cihazı tarafından fark edilemeyen "suikast silahı" üreten şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren Yenimahalle İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, B.U'nun, 3D yazıcıyla x-ray cihazına yakalanmayan suikast silahı yaptığını tespit etti.
3 boyutlu yazıcı ile silah yaptı
Cumhuriyet savcısının talimatıyla şüphelinin Serhat Mahallesi'ndeki adresine dün akşam operasyon düzenleyen ekipler, ürettiği silahları satmaya çalışan zanlıyı gözaltına aldı.
Ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 3D yazıcıyla yapılmış "Harlot 22" olarak adlandırılan 8 suikast silahı, 8 tabanca şarjörü, 9 tabanca yayı, 112 mermi, 3D yazıcı ve buna takılı içinde tabanca modellerinin çizili olduğu hafıza kartı ele geçirildi.
Şüphelinin Yenimahalle İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri sürüyor.