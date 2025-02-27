https://anlatilaninotesi.com.tr/20250227/yeni-emeklilik-sistemi-ile-cifte-maas-alma-hakki-geliyor-tamamlayici-emeklilik-sisteminin-detaylari-1094026626.html

Yeni emeklilik sistemi ile çifte maaş alma hakkı geliyor: Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nin detayları belli oldu

Yeni emeklilik sistemi ile çifte maaş alma hakkı geliyor: Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nin detayları belli oldu

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kongrede değindiği Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES), 2025’in son çeyreğinde devreye girecek. Bu yeni sistem sayesinde... 27.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-27T10:06+0300

2025-02-27T10:06+0300

2025-02-27T10:33+0300

ekonomi̇

tamamlayıcı emeklilik sistemi (tes)

sosyal güvenlik kurumu (sgk)

sgk

emeklilik

emeklilik yaşı

erken emeklilik

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/04/1088811707_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_33679cb2450ae30a275db647f9321e3b.jpg

Türkiye’de emekli olduktan sonra çalışma yasağı bulunmadığı için birçok kişi, gelir kaybı yaşamamak adına çalışmaya devam ediyor. Ancak Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) ile emekli olduktan sonra maaş düşüşü sorunu ortadan kalkacak.Sabah'ın haberine göre, çalışma hayatında olan herkes bu sisteme dahil olabilecek. Ayrıca, daha önce emekli olmuş ve çalışmaya devam edenler de TES sayesinde ikinci emeklilik hakkı kazanabilecek.Nasıl uygulanacak?Bu yeni sistemde, çalışanlar Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) dışında ek bir prim ödeme modeline tabi olacak. Böylece:Mevcut Otomatik Katılım Sistemi (OKS) gibi bir yapı kullanılarak, çalışanların maaşlarından belirli bir oranda kesinti yapılacak ve bu kesintiler birikerek ikinci emeklilik maaşı oluşturulacak.Yeni sistem zorunlu olacak mı?Bugün uygulanan Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ve OKS’de çalışanlardan yüzde 3 kesinti yapılarak birikim oluşturuluyor. Ancak bu sistem gönüllü olduğu için çalışanlar diledikleri zaman ayrılabiliyor.Yeni getirilecek Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi ise zorunlu olacak ve çalışanlar belirlenen süreyi tamamladığında ikinci bir emeklilik hakkı kazanacak.Emeklilik şartları neler olacak?Yeni sistemde:Şu an SGK'da emeklilik için 7.000 gün prim ve kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş şartı aranırken, TES ile daha kısa sürede emeklilik hakkı mümkün hale gelecek.SGK’dan çıkmak gerekecek mi?Hayır! TES, SGK’ya ek olarak işleyecek bir sistem olacak. İşverenler, çalışanlarının SGK primlerini ödemeye devam ederken aynı zamanda TES fonuna da katkıda bulunacak.Böylece çalışan:*SGK emekliliğinden vazgeçmeden ikinci bir maaş kazanabilecek.*Hem SGK’dan hem de TES’den maaş alma hakkına sahip olacak.*Tamamlayıcı emeklilik fonundan ek gelir elde edebilecek.Sistem ne zaman başlayacak?Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında açıklanan plana göre, Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi’nin yasal düzenlemeleri 2025’in son çeyreğinde tamamlanacak. Yasanın çıkmasının ardından sistem kademeli olarak hayata geçirilecek.TES ile emekli maaşları nasıl etkilenecek?Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi, özellikle emekli olduktan sonra çalışmak zorunda kalan kişiler için büyük avantaj sağlayacak. İkinci maaş sayesinde çalışırken alınan ücretin önemli ölçüde düşmesi sorunu ortadan kalkacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250227/bankalar-konut-kredisinde-yarisa-girdi-1-milyon-tl-icin-guncel-aylik-taksitler-belli-oldu-1094024598.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ikinci emeklilik sistemi, tamamlayıcı emeklilik sistemi nedir, tes emeklilik nasıl olacak, ikinci emeklilik maaşı nasıl alınır, sgk ve tes aynı anda olur mu, çift emekli maaşı almak, tamamlayıcı emeklilik sistemi kimleri kapsıyor, emekli maaşı nasıl artar, ikinci emeklilik şartları, tamamlayıcı emeklilik yasası ne zaman çıkacak, sgk ve tamamlayıcı emeklilik farkı, 2025 tamamlayıcı emeklilik sistemi, ikinci emeklilik nasıl alınır, tamamlayıcı emeklilik sistemi yürürlüğe girdi mi, tamamlayıcı emeklilik sistemi başvuru, ikinci emeklilik için kaç yıl çalışmak gerekir, tamamlayıcı emeklilik sistemi ne zaman başlayacak, ikinci emeklilik başvurusu nasıl yapılır, tamamlayıcı emeklilik sistemi prim kesintisi, tamamlayıcı emeklilik maaşı ne kadar olacak, tamamlayıcı emeklilik sistemi ile maaş hesaplama, ikinci emeklilik sistemi zorunlu mu, tamamlayıcı emeklilik primi ne kadar, emeklilik maaşı düşer mi, tes ile sgk farkı, tamamlayıcı emeklilik avantajları, tamamlayıcı emeklilik şartları, tamamlayıcı emeklilik kimleri kapsıyor, tamamlayıcı emeklilik sistemine nasıl girilir, tamamlayıcı emeklilik sistemi hesaplama, sgk ve tamamlayıcı emeklilik aynı anda alınır mı, tamamlayıcı emeklilik sistemi yürürlüğe ne zaman girecek