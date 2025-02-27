Yeni emeklilik sistemi ile çifte maaş alma hakkı geliyor: Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nin detayları belli oldu

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ÖZEL HABER
Bayram ikramiyesi alacak emekliler için tek tek hesapladı
06:33
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
İstanbul’da taksi sorunu çözülebilir mi?
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Yenidoğan çetesi şikayetleri artıyor
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
12 dk
ÖZEL HABER
Cezaevlerinde yatacak yer yok: 100 bin kişiyi buldu
11:33
5 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Mehmet Gem: 'Kaçak acentalık faaliyeti, reel sektörünün iki buçuk katına çıktı'
12:06
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Dünya’dan çocuk oyunları
13:31
34 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Türkiye yatırım yoluyla vatandaşlıkta ilk 10’da
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
SESLİ HABER
Bankamatik yüzünüzü görmeden para vermeyecek
15:54
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
6 dk
CEYHUN BOZKURT'LA BÖLGENİN KALBİ
Yeliz Albayrak: ‘Trump, artık Avrupa'nın arkasında değil'
19:07
83 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Trump'tan “altın kart” hamlesi: 5 milyon dolara ABD vatandaşlığı
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
AK Parti’de ‘tasfiye’ tartışması
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
YAZI - YORUM
Deliller ortada ama dosya kapandı: Hac vurgunu
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250227/yeni-emeklilik-sistemi-ile-cifte-maas-alma-hakki-geliyor-tamamlayici-emeklilik-sisteminin-detaylari-1094026626.html
Yeni emeklilik sistemi ile çifte maaş alma hakkı geliyor: Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nin detayları belli oldu
Yeni emeklilik sistemi ile çifte maaş alma hakkı geliyor: Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nin detayları belli oldu
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kongrede değindiği Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES), 2025’in son çeyreğinde devreye girecek. Bu yeni sistem sayesinde... 27.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-27T10:06+0300
2025-02-27T10:33+0300
ekonomi̇
tamamlayıcı emeklilik sistemi (tes)
sosyal güvenlik kurumu (sgk)
sgk
emeklilik
emeklilik yaşı
erken emeklilik
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/04/1088811707_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_33679cb2450ae30a275db647f9321e3b.jpg
Türkiye’de emekli olduktan sonra çalışma yasağı bulunmadığı için birçok kişi, gelir kaybı yaşamamak adına çalışmaya devam ediyor. Ancak Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) ile emekli olduktan sonra maaş düşüşü sorunu ortadan kalkacak.Sabah'ın haberine göre, çalışma hayatında olan herkes bu sisteme dahil olabilecek. Ayrıca, daha önce emekli olmuş ve çalışmaya devam edenler de TES sayesinde ikinci emeklilik hakkı kazanabilecek.Nasıl uygulanacak?Bu yeni sistemde, çalışanlar Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) dışında ek bir prim ödeme modeline tabi olacak. Böylece:Mevcut Otomatik Katılım Sistemi (OKS) gibi bir yapı kullanılarak, çalışanların maaşlarından belirli bir oranda kesinti yapılacak ve bu kesintiler birikerek ikinci emeklilik maaşı oluşturulacak.Yeni sistem zorunlu olacak mı?Bugün uygulanan Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ve OKS’de çalışanlardan yüzde 3 kesinti yapılarak birikim oluşturuluyor. Ancak bu sistem gönüllü olduğu için çalışanlar diledikleri zaman ayrılabiliyor.Yeni getirilecek Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi ise zorunlu olacak ve çalışanlar belirlenen süreyi tamamladığında ikinci bir emeklilik hakkı kazanacak.Emeklilik şartları neler olacak?Yeni sistemde:Şu an SGK'da emeklilik için 7.000 gün prim ve kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş şartı aranırken, TES ile daha kısa sürede emeklilik hakkı mümkün hale gelecek.SGK’dan çıkmak gerekecek mi?Hayır! TES, SGK’ya ek olarak işleyecek bir sistem olacak. İşverenler, çalışanlarının SGK primlerini ödemeye devam ederken aynı zamanda TES fonuna da katkıda bulunacak.Böylece çalışan:*SGK emekliliğinden vazgeçmeden ikinci bir maaş kazanabilecek.*Hem SGK’dan hem de TES’den maaş alma hakkına sahip olacak.*Tamamlayıcı emeklilik fonundan ek gelir elde edebilecek.Sistem ne zaman başlayacak?Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında açıklanan plana göre, Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi’nin yasal düzenlemeleri 2025’in son çeyreğinde tamamlanacak. Yasanın çıkmasının ardından sistem kademeli olarak hayata geçirilecek.TES ile emekli maaşları nasıl etkilenecek?Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi, özellikle emekli olduktan sonra çalışmak zorunda kalan kişiler için büyük avantaj sağlayacak. İkinci maaş sayesinde çalışırken alınan ücretin önemli ölçüde düşmesi sorunu ortadan kalkacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250227/bankalar-konut-kredisinde-yarisa-girdi-1-milyon-tl-icin-guncel-aylik-taksitler-belli-oldu-1094024598.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/04/1088811707_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_730f067684c37c2ccff73f17329b96e9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ikinci emeklilik sistemi, tamamlayıcı emeklilik sistemi nedir, tes emeklilik nasıl olacak, ikinci emeklilik maaşı nasıl alınır, sgk ve tes aynı anda olur mu, çift emekli maaşı almak, tamamlayıcı emeklilik sistemi kimleri kapsıyor, emekli maaşı nasıl artar, ikinci emeklilik şartları, tamamlayıcı emeklilik yasası ne zaman çıkacak, sgk ve tamamlayıcı emeklilik farkı, 2025 tamamlayıcı emeklilik sistemi, ikinci emeklilik nasıl alınır, tamamlayıcı emeklilik sistemi yürürlüğe girdi mi, tamamlayıcı emeklilik sistemi başvuru, ikinci emeklilik için kaç yıl çalışmak gerekir, tamamlayıcı emeklilik sistemi ne zaman başlayacak, ikinci emeklilik başvurusu nasıl yapılır, tamamlayıcı emeklilik sistemi prim kesintisi, tamamlayıcı emeklilik maaşı ne kadar olacak, tamamlayıcı emeklilik sistemi ile maaş hesaplama, ikinci emeklilik sistemi zorunlu mu, tamamlayıcı emeklilik primi ne kadar, emeklilik maaşı düşer mi, tes ile sgk farkı, tamamlayıcı emeklilik avantajları, tamamlayıcı emeklilik şartları, tamamlayıcı emeklilik kimleri kapsıyor, tamamlayıcı emeklilik sistemine nasıl girilir, tamamlayıcı emeklilik sistemi hesaplama, sgk ve tamamlayıcı emeklilik aynı anda alınır mı, tamamlayıcı emeklilik sistemi yürürlüğe ne zaman girecek
ikinci emeklilik sistemi, tamamlayıcı emeklilik sistemi nedir, tes emeklilik nasıl olacak, ikinci emeklilik maaşı nasıl alınır, sgk ve tes aynı anda olur mu, çift emekli maaşı almak, tamamlayıcı emeklilik sistemi kimleri kapsıyor, emekli maaşı nasıl artar, ikinci emeklilik şartları, tamamlayıcı emeklilik yasası ne zaman çıkacak, sgk ve tamamlayıcı emeklilik farkı, 2025 tamamlayıcı emeklilik sistemi, ikinci emeklilik nasıl alınır, tamamlayıcı emeklilik sistemi yürürlüğe girdi mi, tamamlayıcı emeklilik sistemi başvuru, ikinci emeklilik için kaç yıl çalışmak gerekir, tamamlayıcı emeklilik sistemi ne zaman başlayacak, ikinci emeklilik başvurusu nasıl yapılır, tamamlayıcı emeklilik sistemi prim kesintisi, tamamlayıcı emeklilik maaşı ne kadar olacak, tamamlayıcı emeklilik sistemi ile maaş hesaplama, ikinci emeklilik sistemi zorunlu mu, tamamlayıcı emeklilik primi ne kadar, emeklilik maaşı düşer mi, tes ile sgk farkı, tamamlayıcı emeklilik avantajları, tamamlayıcı emeklilik şartları, tamamlayıcı emeklilik kimleri kapsıyor, tamamlayıcı emeklilik sistemine nasıl girilir, tamamlayıcı emeklilik sistemi hesaplama, sgk ve tamamlayıcı emeklilik aynı anda alınır mı, tamamlayıcı emeklilik sistemi yürürlüğe ne zaman girecek

Yeni emeklilik sistemi ile çifte maaş alma hakkı geliyor: Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nin detayları belli oldu

10:06 27.02.2025 (güncellendi: 10:33 27.02.2025)
© AATürk Lirası
Türk Lirası - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2025
© AA
Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kongrede değindiği Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES), 2025’in son çeyreğinde devreye girecek. Bu yeni sistem sayesinde çalışanlar, emekli olduktan sonra maaşlarının düşmesini engelleyerek ikinci bir emeklilik hakkı kazanacak. İşte TES'in detayları...
Türkiye’de emekli olduktan sonra çalışma yasağı bulunmadığı için birçok kişi, gelir kaybı yaşamamak adına çalışmaya devam ediyor. Ancak Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) ile emekli olduktan sonra maaş düşüşü sorunu ortadan kalkacak.
Sabah'ın haberine göre, çalışma hayatında olan herkes bu sisteme dahil olabilecek. Ayrıca, daha önce emekli olmuş ve çalışmaya devam edenler de TES sayesinde ikinci emeklilik hakkı kazanabilecek.

Nasıl uygulanacak?

Bu yeni sistemde, çalışanlar Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) dışında ek bir prim ödeme modeline tabi olacak. Böylece:
SGK primleri aynen devam edecek.
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) kapsamında ikinci bir prim yatırılacak.
İkinci emeklilik maaşı, ek fon sistemi ile oluşturulacak.
Mevcut Otomatik Katılım Sistemi (OKS) gibi bir yapı kullanılarak, çalışanların maaşlarından belirli bir oranda kesinti yapılacak ve bu kesintiler birikerek ikinci emeklilik maaşı oluşturulacak.

Yeni sistem zorunlu olacak mı?

Bugün uygulanan Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ve OKS’de çalışanlardan yüzde 3 kesinti yapılarak birikim oluşturuluyor. Ancak bu sistem gönüllü olduğu için çalışanlar diledikleri zaman ayrılabiliyor.
Yeni getirilecek Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi ise zorunlu olacak ve çalışanlar belirlenen süreyi tamamladığında ikinci bir emeklilik hakkı kazanacak.

Emeklilik şartları neler olacak?

Yeni sistemde:
10 yıl prim ödeyen ve 56 yaşına gelen çalışan emekli olabilecek.
SGK ile kıyaslandığında, ikinci emeklilik hakkı daha erken kazanılabilecek.
2000 sonrası sigorta girişi olanlar için TES, SGK’dan önce emeklilik şansı sunacak.
Şu an SGK'da emeklilik için 7.000 gün prim ve kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş şartı aranırken, TES ile daha kısa sürede emeklilik hakkı mümkün hale gelecek.

SGK’dan çıkmak gerekecek mi?

Hayır! TES, SGK’ya ek olarak işleyecek bir sistem olacak. İşverenler, çalışanlarının SGK primlerini ödemeye devam ederken aynı zamanda TES fonuna da katkıda bulunacak.
Böylece çalışan:
*SGK emekliliğinden vazgeçmeden ikinci bir maaş kazanabilecek.
*Hem SGK’dan hem de TES’den maaş alma hakkına sahip olacak.
*Tamamlayıcı emeklilik fonundan ek gelir elde edebilecek.

Sistem ne zaman başlayacak?

Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında açıklanan plana göre, Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi’nin yasal düzenlemeleri 2025’in son çeyreğinde tamamlanacak. Yasanın çıkmasının ardından sistem kademeli olarak hayata geçirilecek.

TES ile emekli maaşları nasıl etkilenecek?

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi, özellikle emekli olduktan sonra çalışmak zorunda kalan kişiler için büyük avantaj sağlayacak. İkinci maaş sayesinde çalışırken alınan ücretin önemli ölçüde düşmesi sorunu ortadan kalkacak.
Türk Lirası - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2025
EKONOMİ
Bankalar konut kredisinde yarışa girdi: 1 milyon TL için güncel aylık taksitler belli oldu
09:13
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала