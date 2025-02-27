https://anlatilaninotesi.com.tr/20250227/yabanci-dil-bilgisi-seviye-tespit-sinavi-giris-belgeleri-erisime-acildi-1094040859.html

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı

Sputnik Türkiye

ÖSYM tarafından 9 Mart'ta uygulanacak 2025 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2025-YDS/1) giriş belgeleri erişime açıldı. 27.02.2025, Sputnik Türkiye

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türki̇ye

ösym

yabancı dil

sınav

2025 yabancı dil bilgisi seviye tespit sınavı (2025-yds/1)

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 9 Mart'ta uygulanacak 2025 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2025-YDS/1) giriş belgeleri erişime açıldı.ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 2025-YDS/1'e başvuran adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren giriş belgelerine ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.2025-YDS/1'e girecek adaylar, sınav günü saat 10.00'dan itibaren sınav binalarına alınmayacak.

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ösym, yabancı dil, sınav, 2025 yabancı dil bilgisi seviye tespit sınavı (2025-yds/1)