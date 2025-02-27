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Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı
Sputnik Türkiye
ÖSYM tarafından 9 Mart'ta uygulanacak 2025 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2025-YDS/1) giriş belgeleri erişime açıldı. 27.02.2025, Sputnik Türkiye
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yabancı dil
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2025 yabancı dil bilgisi seviye tespit sınavı (2025-yds/1)
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 9 Mart'ta uygulanacak 2025 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2025-YDS/1) giriş belgeleri erişime açıldı.ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 2025-YDS/1'e başvuran adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren giriş belgelerine ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.2025-YDS/1'e girecek adaylar, sınav günü saat 10.00'dan itibaren sınav binalarına alınmayacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250224/meb-akademi-giris-sinavi-ornek-sorulari-yayimlandi-ags-ne-zaman-1093945106.html
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ösym, yabancı dil, sınav, 2025 yabancı dil bilgisi seviye tespit sınavı (2025-yds/1)
ösym, yabancı dil, sınav, 2025 yabancı dil bilgisi seviye tespit sınavı (2025-yds/1)

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı

15:07 27.02.2025
© AAÖSYM sınav takvimi 2025
ÖSYM sınav takvimi 2025 - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2025
© AA
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ÖSYM tarafından 9 Mart'ta uygulanacak 2025 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2025-YDS/1) giriş belgeleri erişime açıldı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 9 Mart'ta uygulanacak 2025 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2025-YDS/1) giriş belgeleri erişime açıldı.
ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 2025-YDS/1'e başvuran adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren giriş belgelerine ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.
2025-YDS/1'e girecek adaylar, sınav günü saat 10.00'dan itibaren sınav binalarına alınmayacak.
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