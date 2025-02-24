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MEB Akademi Giriş Sınavı örnek soruları yayımlandı: AGS ne zaman?
MEB Akademi Giriş Sınavı örnek soruları yayımlandı: AGS ne zaman?
Sputnik Türkiye
Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) için geri sayım başlarken, ÖSYM tarafından sınava yönelik örnek sorular yayımlandı. 13 Temmuz 2025... 24.02.2025, Sputnik Türkiye
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Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) için örnek sorular ilk kez internet üzerinden yayımlandı.Öğretmenlik Mesleği Kanunu kapsamında Milli Eğitim Akademisi’nde hazırlık eğitimine alınacak öğretmen adaylarının katılacağı sınav, bu yıl ilk kez 13 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından uygulanacak olan sınava yönelik örnek soru kitapçığı yayımlandı. İlk kez düzenlenecek olması nedeniyle örnek sorular büyük önem taşırken, adaylar sınav formatı hakkında detaylı bilgi edinme fırsatı yakaladı. ÖSYM tarafından paylaşılan örnek soruların, öğretmen adaylarının hangi tür sorularla karşılaşabileceğini görmesi açısından önemli bir rehber niteliği taşıdığı ifade edildi.MEB AGS başvurusu ne zaman?ÖSYM sınav takvimine göre, MEB-AGS başvuruları 8 Mayıs 2025 tarihinde başlayacak ve 20 Mayıs 2025 tarihine kadar devam edecek. Geç başvuru yapmak isteyen adaylar için ise 28 Mayıs 2025 günü ek başvuru hakkı tanınacak. Sınav, 13 Temmuz 2025 tarihinde düzenlenecek ve adayların sonuçları 13 Ağustos 2025 tarihinde açıklanacak. Öğretmen adaylarının, sınavla ilgili güncel bilgilere ÖSYM’nin resmi web sitesi üzerinden ulaşabileceği ve yayımlanan örnek soru kitapçığını inceleyebileceği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250218/milli-egitim-bakanligi-engelli-ogretmen-atamasi-icin-takvimi-acikladi-1093780441.html
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ösym, milli eğitim bakanlığı (meb), ags, sınav, sınav soruları, sınav yerleri, sınav sistemi, yeni sınav sistemi, ortak sınav takvimi, ortak sınav
ösym, milli eğitim bakanlığı (meb), ags, sınav, sınav soruları, sınav yerleri, sınav sistemi, yeni sınav sistemi, ortak sınav takvimi, ortak sınav

MEB Akademi Giriş Sınavı örnek soruları yayımlandı: AGS ne zaman?

18:07 24.02.2025
© AALGS sınav tarihi 2025
LGS sınav tarihi 2025 - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2025
© AA
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Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) için geri sayım başlarken, ÖSYM tarafından sınava yönelik örnek sorular yayımlandı. 13 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleştirilecek sınavın başvuruları 8-20 Mayıs 2025 tarihleri arasında alınacak, geç başvurular ise 28 Mayıs’ta yapılacak. Sınav sonuçları, 13 Ağustos 2025 tarihinde açıklanacak.
Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) için örnek sorular ilk kez internet üzerinden yayımlandı.
Öğretmenlik Mesleği Kanunu kapsamında Milli Eğitim Akademisi’nde hazırlık eğitimine alınacak öğretmen adaylarının katılacağı sınav, bu yıl ilk kez 13 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından uygulanacak olan sınava yönelik örnek soru kitapçığı yayımlandı. İlk kez düzenlenecek olması nedeniyle örnek sorular büyük önem taşırken, adaylar sınav formatı hakkında detaylı bilgi edinme fırsatı yakaladı. ÖSYM tarafından paylaşılan örnek soruların, öğretmen adaylarının hangi tür sorularla karşılaşabileceğini görmesi açısından önemli bir rehber niteliği taşıdığı ifade edildi.

MEB AGS başvurusu ne zaman?

ÖSYM sınav takvimine göre, MEB-AGS başvuruları 8 Mayıs 2025 tarihinde başlayacak ve 20 Mayıs 2025 tarihine kadar devam edecek. Geç başvuru yapmak isteyen adaylar için ise 28 Mayıs 2025 günü ek başvuru hakkı tanınacak. Sınav, 13 Temmuz 2025 tarihinde düzenlenecek ve adayların sonuçları 13 Ağustos 2025 tarihinde açıklanacak. Öğretmen adaylarının, sınavla ilgili güncel bilgilere ÖSYM’nin resmi web sitesi üzerinden ulaşabileceği ve yayımlanan örnek soru kitapçığını inceleyebileceği belirtildi.
Milli Eğitim Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2025
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18 Şubat, 20:05
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