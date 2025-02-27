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Vatan Partisi lideri Perinçek: Öcalan'ın çağrısı ABD-İsrail planlarına darbe indiriyor
Vatan Partisi lideri Perinçek: Öcalan'ın çağrısı ABD-İsrail planlarına darbe indiriyor
Sputnik Türkiye
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek sosyal medya hesabından PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısı hakkında yazılı açıklama yaptı. Perinçek, Öcalan’ın... 27.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-27T22:59+0300
2025-02-27T23:07+0300
poli̇ti̇ka
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PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın silah bırakma çağrısının ardından Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in açıklamalarına göre, Öcalan bağımsız Kürt devleti, federasyon, özerklik ve kültürel özerklik gibi çözümlerin tarihsel bir temele dayanmadığını kabul etti. Ayrıca, PKK Kongresi’ne seslenerek yalnızca Türkiye’de değil, Suriye’nin kuzeyi, Irak’ın kuzeyi ve İran’daki PKK gruplarının da silah bırakması gerektiğini ifade etti.ABD-İsrail planlarına darbePerinçek, Öcalan’ın bu çağrısının, ABD ve İsrail’in bölgede yürüttüğü planları sekteye uğrattığını öne sürdü. ABD’nin, PKK’yı 'kara gücü' olarak kullanmayı amaçladığını belirten Perinçek, örgütün silahsızlanması halinde bu planların boşa çıkacağını ifade etti.Devlet Bahçeli’nin açılım süreci Perinçek, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin başlattığı yeni açılım sürecinin, Vatan Partisi, Türk Silahlı Kuvvetleri ve belirli ölçüde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yönetiminin etkisiyle ABD-İsrail planlarını etkisizleştirdiğini savundu.PKK ve DEM Partisi’nin bu sürecin Bahçeli önderliğinde ilerlemesini istediğini ancak Türk devletinin buna izin vermediğini belirten Perinçek, TSK’nın PKK’ya karşı operasyonlarını sürdürdüğünü, kayyım atamalarının devam ettiğini ve Vatan Partisi’nin ABD-İsrail planlarını her aşamada deşifre ettiğini söyledi. Vatan Partisi lideri Perinçek, Vatan Partisi’nin PKK’nın her alanda tamamen dağıtılması ve silahsızlandırılması için mücadeleye devam edeceğini de sözlerine ekledi.
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vatan partisi, abd, i̇srail, doğu perinçek, siyaset, siyaset gündemi, abdullah öcalan, pkk, ypg/pkk, pkk/kck, pkk/pyd, pkk/ypg
vatan partisi, abd, i̇srail, doğu perinçek, siyaset, siyaset gündemi, abdullah öcalan, pkk, ypg/pkk, pkk/kck, pkk/pyd, pkk/ypg

Vatan Partisi lideri Perinçek: Öcalan'ın çağrısı ABD-İsrail planlarına darbe indiriyor

22:59 27.02.2025 (güncellendi: 23:07 27.02.2025)
© AA / Miraç KayaVatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2025
© AA / Miraç Kaya
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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek sosyal medya hesabından PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısı hakkında yazılı açıklama yaptı. Perinçek, Öcalan’ın bağımsız Kürt devleti, federasyon, özerklik ve kültürel özerklik gibi çözümlerin tarihsel bir temeli olmadığını kabul ettiğini belirtti. Çağrının ABD ve İsrail'i olumsuz etkilediğini duyurdu.
PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın silah bırakma çağrısının ardından Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in açıklamalarına göre, Öcalan bağımsız Kürt devleti, federasyon, özerklik ve kültürel özerklik gibi çözümlerin tarihsel bir temele dayanmadığını kabul etti. Ayrıca, PKK Kongresi’ne seslenerek yalnızca Türkiye’de değil, Suriye’nin kuzeyi, Irak’ın kuzeyi ve İran’daki PKK gruplarının da silah bırakması gerektiğini ifade etti.

ABD-İsrail planlarına darbe

Perinçek, Öcalan’ın bu çağrısının, ABD ve İsrail’in bölgede yürüttüğü planları sekteye uğrattığını öne sürdü. ABD’nin, PKK’yı 'kara gücü' olarak kullanmayı amaçladığını belirten Perinçek, örgütün silahsızlanması halinde bu planların boşa çıkacağını ifade etti.

Devlet Bahçeli’nin açılım süreci

Perinçek, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin başlattığı yeni açılım sürecinin, Vatan Partisi, Türk Silahlı Kuvvetleri ve belirli ölçüde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yönetiminin etkisiyle ABD-İsrail planlarını etkisizleştirdiğini savundu.
PKK ve DEM Partisi’nin bu sürecin Bahçeli önderliğinde ilerlemesini istediğini ancak Türk devletinin buna izin vermediğini belirten Perinçek, TSK’nın PKK’ya karşı operasyonlarını sürdürdüğünü, kayyım atamalarının devam ettiğini ve Vatan Partisi’nin ABD-İsrail planlarını her aşamada deşifre ettiğini söyledi.
Vatan Partisi lideri Perinçek, Vatan Partisi’nin PKK’nın her alanda tamamen dağıtılması ve silahsızlandırılması için mücadeleye devam edeceğini de sözlerine ekledi.
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