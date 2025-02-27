https://anlatilaninotesi.com.tr/20250227/valilikler-duyurdu-hangi-illerde-okullar-tatil-oldu-1094048903.html

Valilikler duyurdu: Hangi illerde okullar tatil oldu?

Valilikler duyurdu: Hangi illerde okullar tatil oldu?

Sputnik Türkiye

Ülkeyi etkisi altına alan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı illerde eğitime ara verildi. Ordu, Rize, Sinop ve Artvin'deki bazı ilçelerde okullar... 27.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-27T21:49+0300

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Türkiye'de yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Ordu, Rize, Sinop ve Artvin gibi birçok ilde eğitime bir günlüğüne ara verildi.Ordu'da Gürgentepe, Akkuş ve Çaybaşı ilçelerindeki bazı okullar, Rize'de ise Güneysu, Hemşin, Çamlıhemşin ve Kalkandere ilçelerindeki okullar 28 Şubat Cuma günü tatil edildi. Sinop'ta Gerze, Ayancık, Dikmen, Erfelek ve Türkeli ilçelerinde taşımalı eğitim durdurulurken, Artvin merkez ve Murgul ilçesindeki tüm okullarda eğitime bir günlüğüne ara verildi.Ordu Valiliği: Gürgentepe ilçesindeki tüm okullarda, Akkuş ve Çaybaşı ilçelerindeki bazı okullarda yoğun kar birikintisi ve buzlanma nedeniyle 28 Şubat Cuma günü eğitime ara verildi. Hamile ve engelli kamu görevlileri de idari izinli sayılacak.Rize Valiliği: Güneysu, Hemşin, Çamlıhemşin ve Kalkandere ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle 28 Şubat Cuma günü eğitime ara verildi. Pazar, Çayeli, Fındıklı, Ardeşen ve İkizdere ilçelerinde ise taşımalı eğitim durduruldu.Sinop Valiliği: Gerze, Ayancık, Dikmen, Erfelek ve Türkeli ilçelerinde buzlanma nedeniyle 28 Şubat Cuma günü taşımalı eğitime ara verildi.Artvin Valiliği: Artvin merkez ve Murgul ilçesindeki tüm okullarda, diğer ilçelerde ise taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için 28 Şubat Cuma günü eğitime ara verildi. Buzlanma riski nedeniyle tedbir alındı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250227/son-dakika-olarak-duyuruldu-27-subatta-okullarin-tatil-oldugu-iller-aciklandi-1094019669.html

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