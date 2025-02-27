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Valilikler duyurdu: Hangi illerde okullar tatil oldu?
Valilikler duyurdu: Hangi illerde okullar tatil oldu?
Sputnik Türkiye
Ülkeyi etkisi altına alan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı illerde eğitime ara verildi. Ordu, Rize, Sinop ve Artvin'deki bazı ilçelerde okullar... 27.02.2025, Sputnik Türkiye
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Türkiye'de yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Ordu, Rize, Sinop ve Artvin gibi birçok ilde eğitime bir günlüğüne ara verildi.Ordu'da Gürgentepe, Akkuş ve Çaybaşı ilçelerindeki bazı okullar, Rize'de ise Güneysu, Hemşin, Çamlıhemşin ve Kalkandere ilçelerindeki okullar 28 Şubat Cuma günü tatil edildi. Sinop'ta Gerze, Ayancık, Dikmen, Erfelek ve Türkeli ilçelerinde taşımalı eğitim durdurulurken, Artvin merkez ve Murgul ilçesindeki tüm okullarda eğitime bir günlüğüne ara verildi.Ordu Valiliği: Gürgentepe ilçesindeki tüm okullarda, Akkuş ve Çaybaşı ilçelerindeki bazı okullarda yoğun kar birikintisi ve buzlanma nedeniyle 28 Şubat Cuma günü eğitime ara verildi. Hamile ve engelli kamu görevlileri de idari izinli sayılacak.Rize Valiliği: Güneysu, Hemşin, Çamlıhemşin ve Kalkandere ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle 28 Şubat Cuma günü eğitime ara verildi. Pazar, Çayeli, Fındıklı, Ardeşen ve İkizdere ilçelerinde ise taşımalı eğitim durduruldu.Sinop Valiliği: Gerze, Ayancık, Dikmen, Erfelek ve Türkeli ilçelerinde buzlanma nedeniyle 28 Şubat Cuma günü taşımalı eğitime ara verildi.Artvin Valiliği: Artvin merkez ve Murgul ilçesindeki tüm okullarda, diğer ilçelerde ise taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için 28 Şubat Cuma günü eğitime ara verildi. Buzlanma riski nedeniyle tedbir alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250227/son-dakika-olarak-duyuruldu-27-subatta-okullarin-tatil-oldugu-iller-aciklandi-1094019669.html
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okul, e-okul, okul öncesi eğitim, tatil, resmi tatil, ara tatil, adli tatil, okullar tatil, vali, kar, kar yağışı, kar fırtınası, kar tatili
okul, e-okul, okul öncesi eğitim, tatil, resmi tatil, ara tatil, adli tatil, okullar tatil, vali, kar, kar yağışı, kar fırtınası, kar tatili

Valilikler duyurdu: Hangi illerde okullar tatil oldu?

21:49 27.02.2025
© İslam Yakutİstanbul
İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2025
© İslam Yakut
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Ülkeyi etkisi altına alan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı illerde eğitime ara verildi. Ordu, Rize, Sinop ve Artvin'deki bazı ilçelerde okullar tatil edilirken, taşımalı eğitim de durduruldu. Özellikle Gürgentepe, Akkuş, Çaybaşı, Güneysu, Hemşin, Çamlıhemşin ve Murgul gibi ilçelerde öğrencilerin güvenliği için tedbir alındı.
Türkiye'de yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Ordu, Rize, Sinop ve Artvin gibi birçok ilde eğitime bir günlüğüne ara verildi.
Ordu'da Gürgentepe, Akkuş ve Çaybaşı ilçelerindeki bazı okullar, Rize'de ise Güneysu, Hemşin, Çamlıhemşin ve Kalkandere ilçelerindeki okullar 28 Şubat Cuma günü tatil edildi. Sinop'ta Gerze, Ayancık, Dikmen, Erfelek ve Türkeli ilçelerinde taşımalı eğitim durdurulurken, Artvin merkez ve Murgul ilçesindeki tüm okullarda eğitime bir günlüğüne ara verildi.
Ordu Valiliği: Gürgentepe ilçesindeki tüm okullarda, Akkuş ve Çaybaşı ilçelerindeki bazı okullarda yoğun kar birikintisi ve buzlanma nedeniyle 28 Şubat Cuma günü eğitime ara verildi. Hamile ve engelli kamu görevlileri de idari izinli sayılacak.
Rize Valiliği: Güneysu, Hemşin, Çamlıhemşin ve Kalkandere ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle 28 Şubat Cuma günü eğitime ara verildi. Pazar, Çayeli, Fındıklı, Ardeşen ve İkizdere ilçelerinde ise taşımalı eğitim durduruldu.
Sinop Valiliği: Gerze, Ayancık, Dikmen, Erfelek ve Türkeli ilçelerinde buzlanma nedeniyle 28 Şubat Cuma günü taşımalı eğitime ara verildi.
Artvin Valiliği: Artvin merkez ve Murgul ilçesindeki tüm okullarda, diğer ilçelerde ise taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için 28 Şubat Cuma günü eğitime ara verildi. Buzlanma riski nedeniyle tedbir alındı.
Kar tatili son dakika - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2025
TÜRKİYE
Son dakika olarak duyuruldu: 27 Şubat'ta okulların tatil olduğu iller açıklandı
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