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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250227/ukomeden-8-arti-1-taksi-karari-1094033431.html
UKOME'den 8 artı 1 taksi kararı
UKOME'den 8 artı 1 taksi kararı
Sputnik Türkiye
İstanbul’da minibüsten taksiye dönüştürülen 8 artı 1 araçların taşımacılık düzenlemesi, UKOME toplantısında oy çokluğuyla reddedildi. Teklif, daha detaylı ele... 27.02.2025, Sputnik Türkiye
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İstanbul Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, minibüsten taksiye dönüştürülen 8 artı 1 araçların taşımacılık düzenlemesi oylandı. Teklif, oy çokluğuyla reddedildi ve detaylı inceleme için alt komisyona havale edildi. Bu karar, İstanbul’da 8 artı 1 taksilerle hizmet veren sürücüler için belirsizliği devam ettirirken, yeni düzenlemenin bir sonraki UKOME toplantısında tekrar ele alınacağı bildirildi.UKOME toplantısında, minibüs ve taksi dolmuştan 8+1 taksiye dönüştürülen 1755 araçtan 1038'inin normal taksiye çevrilmesine karar verilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250227/resmi-gazetede-yayimlandi-taksilerde-yeni-donem-icin-tarih-degisti-1-temmuz-itibariyla-zorunlu-1094022087.html
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ukome, taksi, minübüs
ukome, taksi, minübüs

UKOME'den 8 artı 1 taksi kararı

12:44 27.02.2025 (güncellendi: 13:06 27.02.2025)
© AATaksi
Taksi - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2025
© AA
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İstanbul’da minibüsten taksiye dönüştürülen 8 artı 1 araçların taşımacılık düzenlemesi, UKOME toplantısında oy çokluğuyla reddedildi. Teklif, daha detaylı ele alınması için alt komisyona sevk edildi.
İstanbul Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, minibüsten taksiye dönüştürülen 8 artı 1 araçların taşımacılık düzenlemesi oylandı.
Teklif, oy çokluğuyla reddedildi ve detaylı inceleme için alt komisyona havale edildi. Bu karar, İstanbul’da 8 artı 1 taksilerle hizmet veren sürücüler için belirsizliği devam ettirirken, yeni düzenlemenin bir sonraki UKOME toplantısında tekrar ele alınacağı bildirildi.
UKOME toplantısında, minibüs ve taksi dolmuştan 8+1 taksiye dönüştürülen 1755 araçtan 1038'inin normal taksiye çevrilmesine karar verilmişti.
Taksi - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2025
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