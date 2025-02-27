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Resmi Gazete'de yayımlandı: Taksilerde yeni dönem için tarih değişti, 1 Temmuz itibarıyla zorunlu olacak
Resmi Gazete'de yayımlandı: Taksilerde yeni dönem için tarih değişti, 1 Temmuz itibarıyla zorunlu olacak
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanlığı, Karayolları Trafik Yönetmeliği’nde değişiklik yaptı. Taksi, dolmuş ve otobüslerde 1 Mart 2025’te başlaması planlanan kamera ve araç takip... 27.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-27T07:31+0300
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i̇çişleri bakanlığı
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İçişleri Bakanlığı, ticari araçlarda güvenlik sistemleri zorunluluğuna ilişkin yönetmelikte değişiklik yaptı. Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeye göre, taksi, dolmuş ve otobüslerde araç takip sistemi, kamera, görüntü kayıt cihazı ve acil durum butonu bulundurma şartı için süre uzatıldı.1 Temmuz 2025 son tarihÖnceki düzenlemeye göre, ticari araçların 1 Mart 2025 itibarıyla bu güvenlik sistemlerini bulundurması gerekiyordu. Ancak yeni karar ile bu zorunluluk 1 Temmuz 2025’e kadar ertelendi. Bu tarihten sonra gerekli donanımlara sahip olmayan araçlar ilk muayeneden geçemeyecek.Düzenleme, Karayolu Taşıma Kanunu, Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve Belediye Kanunu kapsamında faaliyet gösteren araçları kapsıyor. M2 ve M3 sınıfı taşıtlar, belediyelere ait veya yetkilendirilen toplu taşıma araçları, taksiler ve taksi dolmuşlar için bu sistemler zorunlu hale getirildi.Güvenlik tedbirleri artırılıyorYetkililer, bu sistemlerin yolcu güvenliğini artırmayı ve suçların önlenmesini amaçladığını belirtti. Özellikle olası acil durumlar için buton sisteminin devreye alınması, hem şoförlerin hem de yolcuların güvenliğini sağlamayı hedefliyor.Uygulama ne zaman başlayacak?Yeni düzenleme 1 Temmuz 2025 itibarıyla yürürlüğe girecek. Bu tarihten sonra kamera, araç takip sistemi ve acil durum butonu bulundurmayan ticari araçlar muayeneden geçemeyecek ve trafikte faaliyet gösteremeyecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250226/taksilerde-yeni-donem-artik-zorunlu-olacak-sadece-3-gun-kaldi-1093989571.html
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Resmi Gazete'de yayımlandı: Taksilerde yeni dönem için tarih değişti, 1 Temmuz itibarıyla zorunlu olacak

07:31 27.02.2025
© AATaksi
Taksi - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2025
© AA
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İçişleri Bakanlığı, Karayolları Trafik Yönetmeliği’nde değişiklik yaptı. Taksi, dolmuş ve otobüslerde 1 Mart 2025’te başlaması planlanan kamera ve araç takip sistemi zorunluluğu, 1 Temmuz 2025’e kadar ertelendi. Bu tarihten sonra güvenlik sistemleri olmayan araçlar muayeneden geçemeyecek.
İçişleri Bakanlığı, ticari araçlarda güvenlik sistemleri zorunluluğuna ilişkin yönetmelikte değişiklik yaptı. Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeye göre, taksi, dolmuş ve otobüslerde araç takip sistemi, kamera, görüntü kayıt cihazı ve acil durum butonu bulundurma şartı için süre uzatıldı.

1 Temmuz 2025 son tarih

Önceki düzenlemeye göre, ticari araçların 1 Mart 2025 itibarıyla bu güvenlik sistemlerini bulundurması gerekiyordu. Ancak yeni karar ile bu zorunluluk 1 Temmuz 2025’e kadar ertelendi. Bu tarihten sonra gerekli donanımlara sahip olmayan araçlar ilk muayeneden geçemeyecek.
Düzenleme, Karayolu Taşıma Kanunu, Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve Belediye Kanunu kapsamında faaliyet gösteren araçları kapsıyor. M2 ve M3 sınıfı taşıtlar, belediyelere ait veya yetkilendirilen toplu taşıma araçları, taksiler ve taksi dolmuşlar için bu sistemler zorunlu hale getirildi.

Güvenlik tedbirleri artırılıyor

Yetkililer, bu sistemlerin yolcu güvenliğini artırmayı ve suçların önlenmesini amaçladığını belirtti. Özellikle olası acil durumlar için buton sisteminin devreye alınması, hem şoförlerin hem de yolcuların güvenliğini sağlamayı hedefliyor.

Uygulama ne zaman başlayacak?

Yeni düzenleme 1 Temmuz 2025 itibarıyla yürürlüğe girecek. Bu tarihten sonra kamera, araç takip sistemi ve acil durum butonu bulundurmayan ticari araçlar muayeneden geçemeyecek ve trafikte faaliyet gösteremeyecek.
Taksi - Sputnik Türkiye, 1920, 26.02.2025
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Taksilerde yeni uygulama, artık zorunlu olacak: Sadece 3 gün kaldı
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