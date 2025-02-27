https://anlatilaninotesi.com.tr/20250227/resmi-gazetede-yayimlandi-taksilerde-yeni-donem-icin-tarih-degisti-1-temmuz-itibariyla-zorunlu-1094022087.html

Resmi Gazete'de yayımlandı: Taksilerde yeni dönem için tarih değişti, 1 Temmuz itibarıyla zorunlu olacak

Resmi Gazete'de yayımlandı: Taksilerde yeni dönem için tarih değişti, 1 Temmuz itibarıyla zorunlu olacak

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanlığı, Karayolları Trafik Yönetmeliği’nde değişiklik yaptı. Taksi, dolmuş ve otobüslerde 1 Mart 2025’te başlaması planlanan kamera ve araç takip... 27.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-27T07:31+0300

2025-02-27T07:31+0300

2025-02-27T07:31+0300

türki̇ye

taksi

i̇çişleri bakanlığı

kamera

resmi gazete

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İçişleri Bakanlığı, ticari araçlarda güvenlik sistemleri zorunluluğuna ilişkin yönetmelikte değişiklik yaptı. Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeye göre, taksi, dolmuş ve otobüslerde araç takip sistemi, kamera, görüntü kayıt cihazı ve acil durum butonu bulundurma şartı için süre uzatıldı.1 Temmuz 2025 son tarihÖnceki düzenlemeye göre, ticari araçların 1 Mart 2025 itibarıyla bu güvenlik sistemlerini bulundurması gerekiyordu. Ancak yeni karar ile bu zorunluluk 1 Temmuz 2025’e kadar ertelendi. Bu tarihten sonra gerekli donanımlara sahip olmayan araçlar ilk muayeneden geçemeyecek.Düzenleme, Karayolu Taşıma Kanunu, Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve Belediye Kanunu kapsamında faaliyet gösteren araçları kapsıyor. M2 ve M3 sınıfı taşıtlar, belediyelere ait veya yetkilendirilen toplu taşıma araçları, taksiler ve taksi dolmuşlar için bu sistemler zorunlu hale getirildi.Güvenlik tedbirleri artırılıyorYetkililer, bu sistemlerin yolcu güvenliğini artırmayı ve suçların önlenmesini amaçladığını belirtti. Özellikle olası acil durumlar için buton sisteminin devreye alınması, hem şoförlerin hem de yolcuların güvenliğini sağlamayı hedefliyor.Uygulama ne zaman başlayacak?Yeni düzenleme 1 Temmuz 2025 itibarıyla yürürlüğe girecek. Bu tarihten sonra kamera, araç takip sistemi ve acil durum butonu bulundurmayan ticari araçlar muayeneden geçemeyecek ve trafikte faaliyet gösteremeyecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250226/taksilerde-yeni-donem-artik-zorunlu-olacak-sadece-3-gun-kaldi-1093989571.html

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taksi, i̇çişleri bakanlığı, kamera, resmi gazete