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Sosyal medya içerik üreticilerine KDV istisnası geldi

Sosyal medya içerik üreticilerine KDV istisnası geldi

Sputnik Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanlığı, sosyal medya içerik üreticileri ve mobil cihazlar için uygulama geliştiren gerçek kişiler için KDV istisnası uygulayacağını... 27.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-27T10:20+0300

2025-02-27T10:20+0300

2025-02-27T10:20+0300

ekonomi̇

kdv

katma değer vergisi (kdv)

sosyal medya

sosyal medya fenomeni

sosyal medya akımı

sosyal medya düzenlemesi

hazine ve maliye bakanlığı

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Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği çerçevesinde sosyal medya içerik üreticilerine (influencer) ve akıllı telefon veya tablet gibi mobil cihazlar için uygulama geliştiren gerçek kişiler için KDV düzenlemesinde değişikliğe gitti.Bahsi geçen kişilerin vergilendirilen gelirlerinde KDV istisnası uygulanacağı bildirildi. Karar, Resmi Gazete'de de yayımlandı.KDV istisnası hangi tarihleri kapsayacak?Resmi Gazete'de yer alan tebliğde, KDV istisnasının 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren sosyal medya içerik üreticileri ve akıllı telefon veya tablet gibi mobil cihazlar için uygulama geliştiren kişilerin bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlara uygulanacağı bildirildi:Kimler KDV istisnasından yararlanabilecek?Tebliğde, 1 Ocak 2022 tarihinden internet üzerinden bireysel kurs, eğitim, veri işleme ve geliştirme, ürün tanıtımı gibi hizmetlerden kazanç sağlayan gerçek kişilerin de söz konusu istisnadan yararlanabileceği kaydedildi:

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kdv, katma değer vergisi (kdv), sosyal medya, sosyal medya fenomeni, sosyal medya akımı, sosyal medya düzenlemesi, hazine ve maliye bakanlığı