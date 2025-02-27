https://anlatilaninotesi.com.tr/20250227/sosyal-medya-icerik-ureticilerine-kdv-istisnasi-geldi-1094026516.html
Sosyal medya içerik üreticilerine KDV istisnası geldi
Sosyal medya içerik üreticilerine KDV istisnası geldi
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanlığı, sosyal medya içerik üreticileri ve mobil cihazlar için uygulama geliştiren gerçek kişiler için KDV istisnası uygulayacağını... 27.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-27T10:20+0300
2025-02-27T10:20+0300
2025-02-27T10:20+0300
ekonomi̇
kdv
katma değer vergisi (kdv)
sosyal medya
sosyal medya fenomeni
sosyal medya akımı
sosyal medya düzenlemesi
hazine ve maliye bakanlığı
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Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği çerçevesinde sosyal medya içerik üreticilerine (influencer) ve akıllı telefon veya tablet gibi mobil cihazlar için uygulama geliştiren gerçek kişiler için KDV düzenlemesinde değişikliğe gitti.Bahsi geçen kişilerin vergilendirilen gelirlerinde KDV istisnası uygulanacağı bildirildi. Karar, Resmi Gazete'de de yayımlandı.KDV istisnası hangi tarihleri kapsayacak?Resmi Gazete'de yer alan tebliğde, KDV istisnasının 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren sosyal medya içerik üreticileri ve akıllı telefon veya tablet gibi mobil cihazlar için uygulama geliştiren kişilerin bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlara uygulanacağı bildirildi:Kimler KDV istisnasından yararlanabilecek?Tebliğde, 1 Ocak 2022 tarihinden internet üzerinden bireysel kurs, eğitim, veri işleme ve geliştirme, ürün tanıtımı gibi hizmetlerden kazanç sağlayan gerçek kişilerin de söz konusu istisnadan yararlanabileceği kaydedildi:
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kdv, katma değer vergisi (kdv), sosyal medya, sosyal medya fenomeni, sosyal medya akımı, sosyal medya düzenlemesi, hazine ve maliye bakanlığı
kdv, katma değer vergisi (kdv), sosyal medya, sosyal medya fenomeni, sosyal medya akımı, sosyal medya düzenlemesi, hazine ve maliye bakanlığı
Sosyal medya içerik üreticilerine KDV istisnası geldi
Hazine ve Maliye Bakanlığı, sosyal medya içerik üreticileri ve mobil cihazlar için uygulama geliştiren gerçek kişiler için KDV istisnası uygulayacağını duyurdu. İstisnanın 1 Ocak 2022'den itibaren elde edilen kazançlara uygulanacağı kaydedildi. Karar, Resmi Gazete'de de yayımlandı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği çerçevesinde sosyal medya içerik üreticilerine (influencer) ve akıllı telefon veya tablet gibi mobil cihazlar için uygulama geliştiren gerçek kişiler için KDV düzenlemesinde değişikliğe gitti.
Bahsi geçen kişilerin vergilendirilen gelirlerinde KDV istisnası uygulanacağı bildirildi. Karar, Resmi Gazete'de de yayımlandı.
KDV istisnası hangi tarihleri kapsayacak?
Resmi Gazete'de yer alan tebliğde, KDV istisnasının 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren sosyal medya içerik üreticileri ve akıllı telefon veya tablet gibi mobil cihazlar için uygulama geliştiren kişilerin bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlara uygulanacağı bildirildi:
“Söz konusu istisna, 1/1/2022 tarihinden itibaren sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden metin, görüntü, ses, video gibi içerikler paylaşan sosyal içerik üreticisi gerçek kişiler ile akıllı telefon veya tablet gibi mobil cihazlar için uygulama geliştiren gerçek kişilerin bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlara konu teslim ve hizmetlere uygulanmaktadır."
Kimler KDV istisnasından yararlanabilecek?
Tebliğde, 1 Ocak 2022 tarihinden internet üzerinden bireysel kurs, eğitim, veri işleme ve geliştirme, ürün tanıtımı gibi hizmetlerden kazanç sağlayan gerçek kişilerin de söz konusu istisnadan yararlanabileceği kaydedildi:
"Bununla birlikte, 1/1/2024 tarihinden itibaren internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden metin, görüntü, ses, video gibi içerikler paylaşan sosyal içerik üreticisi gerçek kişilerin bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar ile internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden verilen bireysel kurs, eğitim, veri işleme ve geliştirme, ürün tanıtımı gibi hizmetlerden kazanç sağlayan gerçek kişilerin bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlara konu teslim ve hizmetlere de söz konusu istisna uygulanacaktır. Bu kapsamda, Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20/B maddesi kapsamında vergilendirilen kazançlara konu teslim ve hizmetler üzerinden KDV hesaplanmaz.”