https://anlatilaninotesi.com.tr/20250227/sloven-hakem-vincicin-derbi-yorumu-gerilim-filmi-gibiydi-1094029714.html
Sloven hakem Vincic'in derbi yorumu: 'Gerilim filmi gibiydi'
Sloven hakem Vincic'in derbi yorumu: 'Gerilim filmi gibiydi'
Sputnik Türkiye
Galatasaray-Fenerbahçe derbi maçının Sloven hakemi Vincic'in, derbide on bini aşkın polisin görev aldığını öğrenince büyük bir şaşkınlık yaşadığı ortaya çıktı. 27.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-27T11:13+0300
2025-02-27T11:13+0300
2025-02-27T11:13+0300
spor
slavko vincic
galatasaray
fenerbahçe
derbi
galatasaray ile fenerbahçe arasında oynanacak derbi maçı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/1b/1094029402_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_491267dba612b84bc3ee6a9f1ed61c91.jpg
Pazartesi gecesi oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin tartışmaları sürerken derbinin yabancı hakemi Slavko Vincic hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Vincic'in 10 bini aşkın polisin görev yaptığını öğrendiğinde büyük bir şaşkınlık yaşadığı ve 'gerilim filmi gibi' yorumu yaptığı belirtiliyor. Bu kadarına hiç rastlamadımTürkiye Gazetesi'nin haberine göre, 19 Şubat’ta Şampiyonlar Ligi’nde 120 dakika süren PSV-Juventus mücadelesini yöneten ve UEFA’nın finalist hakemi olan Vincic, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde büyük bir şaşkınlık yaşadı. Derbide 10 bini aşkın polisin görev yaptığını öğrenen Vincic, duyduklarına inanamadı.Bu şaşkınlığını maçın sonunda eşiyle telefonda paylaşan Sloven hakem, çıktığı bir önceki 450 seyircili Bravo-Koper maçını hatırlatarak, “Gerilim filmi gibiydi. Bu kadarına hiç rastlamadım" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250225/okan-buruk-ile-jose-mourinho-pfdkya-sevk-edildi-1093982816.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/1b/1094029402_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3d63d3638048fa4f2d1a25ed8af7a53d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
slavko vincic, galatasaray, fenerbahçe, derbi, galatasaray ile fenerbahçe arasında oynanacak derbi maçı
slavko vincic, galatasaray, fenerbahçe, derbi, galatasaray ile fenerbahçe arasında oynanacak derbi maçı
Sloven hakem Vincic'in derbi yorumu: 'Gerilim filmi gibiydi'
Galatasaray-Fenerbahçe derbi maçının Sloven hakemi Vincic'in, derbide on bini aşkın polisin görev aldığını öğrenince büyük bir şaşkınlık yaşadığı ortaya çıktı.
Pazartesi gecesi oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin tartışmaları sürerken derbinin yabancı hakemi Slavko Vincic hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Vincic'in 10 bini aşkın polisin görev yaptığını öğrendiğinde büyük bir şaşkınlık yaşadığı ve 'gerilim filmi gibi' yorumu yaptığı belirtiliyor.
Bu kadarına hiç rastlamadım
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, 19 Şubat’ta Şampiyonlar Ligi’nde 120 dakika süren PSV-Juventus mücadelesini yöneten ve UEFA’nın finalist hakemi olan Vincic, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde büyük bir şaşkınlık yaşadı. Derbide 10 bini aşkın polisin görev yaptığını öğrenen Vincic, duyduklarına inanamadı.
Bu şaşkınlığını maçın sonunda eşiyle telefonda paylaşan Sloven hakem, çıktığı bir önceki 450 seyircili Bravo-Koper maçını hatırlatarak, “Gerilim filmi gibiydi. Bu kadarına hiç rastlamadım" dedi.