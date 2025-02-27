https://anlatilaninotesi.com.tr/20250227/sloven-hakem-vincicin-derbi-yorumu-gerilim-filmi-gibiydi-1094029714.html

Sloven hakem Vincic'in derbi yorumu: 'Gerilim filmi gibiydi'

Sloven hakem Vincic'in derbi yorumu: 'Gerilim filmi gibiydi'

Sputnik Türkiye

Galatasaray-Fenerbahçe derbi maçının Sloven hakemi Vincic'in, derbide on bini aşkın polisin görev aldığını öğrenince büyük bir şaşkınlık yaşadığı ortaya çıktı. 27.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-27T11:13+0300

2025-02-27T11:13+0300

2025-02-27T11:13+0300

spor

slavko vincic

galatasaray

fenerbahçe

derbi

galatasaray ile fenerbahçe arasında oynanacak derbi maçı

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Pazartesi gecesi oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin tartışmaları sürerken derbinin yabancı hakemi Slavko Vincic hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Vincic'in 10 bini aşkın polisin görev yaptığını öğrendiğinde büyük bir şaşkınlık yaşadığı ve 'gerilim filmi gibi' yorumu yaptığı belirtiliyor. Bu kadarına hiç rastlamadımTürkiye Gazetesi'nin haberine göre, 19 Şubat’ta Şampiyonlar Ligi’nde 120 dakika süren PSV-Juventus mücadelesini yöneten ve UEFA’nın finalist hakemi olan Vincic, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde büyük bir şaşkınlık yaşadı. Derbide 10 bini aşkın polisin görev yaptığını öğrenen Vincic, duyduklarına inanamadı.Bu şaşkınlığını maçın sonunda eşiyle telefonda paylaşan Sloven hakem, çıktığı bir önceki 450 seyircili Bravo-Koper maçını hatırlatarak, “Gerilim filmi gibiydi. Bu kadarına hiç rastlamadım" dedi.

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slavko vincic, galatasaray, fenerbahçe, derbi, galatasaray ile fenerbahçe arasında oynanacak derbi maçı