https://anlatilaninotesi.com.tr/20250225/okan-buruk-ile-jose-mourinho-pfdkya-sevk-edildi-1093982816.html
Okan Buruk ile Jose Mourinho PFDK'ya sevk edildi
Okan Buruk ile Jose Mourinho PFDK'ya sevk edildi
Sputnik Türkiye
Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisiyle ilgili Galatasaray Teknik Direktörü Buruk ile... 25.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-25T23:12+0300
2025-02-25T23:12+0300
2025-02-25T23:12+0300
spor
okan buruk
mauro icardi
jose mourinho
profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)
pfdk
türkiye futbol federasyonu (tff)
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'yu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.TFF'den yapılan açıklamaya göre Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho 'sportmenliğe aykırı hareketi' ve 'hakareti' sebepleriyle sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk da 'futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları' nedeniyle disipline sevk edildi.Galatasaray ile Fenerbahçe kulüpleri 'saha olayları ile çirkin ve kötü tezahürat' sebebiyle disipline gönderildi.Icardi disiplene gönderildiGalatasaray'da Arjantinli futbolcu Mauro Icardi 'talimatlara aykırı hareketi', antrenör Serhat Doğan ise 'sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle disipline yollandı.Fenerbahçe'de ise idareciler Mario Branco ve Okan Özkan ile antrenörler Sandro Zufic, Stefano Rapetti, Ricardo Formosinho 'talimatlara aykırı hareketi' sebebiyle kurula sevk edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250225/galatasaray-ve-fenerbahce-arasinda-polemik-buyuyor-jose-mourinho-ne-dedi-basin-toplantisindaki-1093960405.html
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okan buruk, mauro icardi, jose mourinho, profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), pfdk, türkiye futbol federasyonu (tff)
okan buruk, mauro icardi, jose mourinho, profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), pfdk, türkiye futbol federasyonu (tff)
Okan Buruk ile Jose Mourinho PFDK'ya sevk edildi
Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisiyle ilgili Galatasaray Teknik Direktörü Buruk ile Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho'yu PFDK'ya sevk etti.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'yu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.
TFF'den yapılan açıklamaya göre Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho 'sportmenliğe aykırı hareketi' ve 'hakareti' sebepleriyle sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk da 'futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları' nedeniyle disipline sevk edildi.
Galatasaray ile Fenerbahçe kulüpleri 'saha olayları ile çirkin ve kötü tezahürat' sebebiyle disipline gönderildi.
Icardi disiplene gönderildi
Galatasaray'da Arjantinli futbolcu Mauro Icardi 'talimatlara aykırı hareketi', antrenör Serhat Doğan ise 'sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle disipline yollandı.
Fenerbahçe'de ise idareciler Mario Branco ve Okan Özkan ile antrenörler Sandro Zufic, Stefano Rapetti, Ricardo Formosinho 'talimatlara aykırı hareketi' sebebiyle kurula sevk edildi.