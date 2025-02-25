https://anlatilaninotesi.com.tr/20250225/okan-buruk-ile-jose-mourinho-pfdkya-sevk-edildi-1093982816.html

Okan Buruk ile Jose Mourinho PFDK'ya sevk edildi

Okan Buruk ile Jose Mourinho PFDK'ya sevk edildi

Sputnik Türkiye

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisiyle ilgili Galatasaray Teknik Direktörü Buruk ile... 25.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-25T23:12+0300

2025-02-25T23:12+0300

2025-02-25T23:12+0300

spor

okan buruk

mauro icardi

jose mourinho

profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)

pfdk

türkiye futbol federasyonu (tff)

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'yu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.TFF'den yapılan açıklamaya göre Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho 'sportmenliğe aykırı hareketi' ve 'hakareti' sebepleriyle sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk da 'futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları' nedeniyle disipline sevk edildi.Galatasaray ile Fenerbahçe kulüpleri 'saha olayları ile çirkin ve kötü tezahürat' sebebiyle disipline gönderildi.Icardi disiplene gönderildiGalatasaray'da Arjantinli futbolcu Mauro Icardi 'talimatlara aykırı hareketi', antrenör Serhat Doğan ise 'sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle disipline yollandı.Fenerbahçe'de ise idareciler Mario Branco ve Okan Özkan ile antrenörler Sandro Zufic, Stefano Rapetti, Ricardo Formosinho 'talimatlara aykırı hareketi' sebebiyle kurula sevk edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250225/galatasaray-ve-fenerbahce-arasinda-polemik-buyuyor-jose-mourinho-ne-dedi-basin-toplantisindaki-1093960405.html

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okan buruk, mauro icardi, jose mourinho, profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), pfdk, türkiye futbol federasyonu (tff)