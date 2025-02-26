https://anlatilaninotesi.com.tr/20250226/real-madridde-sure-alamayan-arda-gulerin-yeni-takimini-duyurdular-bonservisi-bile-belli-oldu-1094007489.html
Real Madrid’de süre alamayan Arda Güler'in yeni takımını duyurdular: Bonservisi bile belli oldu
Real Madrid’de süre alamayan Arda Güler'in yeni takımını duyurdular: Bonservisi bile belli oldu
Sputnik Türkiye
Real Madrid’de yeterli süre alamayan Arda Güler, transfer gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri olmaya devam ediyor. İspanyol basınına göre Bayern... 26.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-26T16:16+0300
2025-02-26T16:16+0300
2025-02-26T16:16+0300
spor
carlo ancelotti
arda güler
real madrid
bayern münih
bayern münih futbol takımı
transfer
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Real Madrid’de beklediği forma şansını bulamayan Arda Güler, transferin gözde isimlerinden biri haline geldi. Son iddia ise İspanyol basınından geldi. Habere göre Bayern Münih, genç yıldızı kadrosuna katmak için harekete geçti.Alman ekibinin öncelikli hedefi Florian Wirtz’ti ancak Wirtz’in Manchester City’ye daha yakın olduğu belirtiliyor. Bu gelişmenin ardından Bayern Münih, rotasını Arda Güler’e çevirdi.Fenerbahçe de kazanacakEğer Bayern Münih, Arda Güler için Real Madrid’e 50 milyon euro bonservis öderse, bu transferden Fenerbahçe de ciddi bir gelir elde edecek.Bu gelişme, Fenerbahçe yönetimi ve taraftarları açısından büyük bir finansal kazanç anlamına geliyor.Kompany’nin Arda Güler planıHaberde, Bayern Münih Teknik Direktörü Vincent Kompany’nin Arda Güler’i 4-2-3-1 dizilişinde kullanmak istediği aktarıldı.Bavyera ekibinin Arda’nın yeteneklerinden en iyi şekilde faydalanmak için özel bir plan hazırladığı belirtiliyor.Ancelotti: İyi ve oynamaya hazırReal Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Girona’yı 2-0 mağlup ettikleri maç sonrası düzenlenen basın toplantısında Arda Güler hakkında sorulan soruya kısa bir yanıt verdi.Bir İspanyol gazeteci, Arda Güler’in son haftalarda forma şansı bulamaması ve Girona maçında ısınmaya bile gönderilmemesi üzerine Ancelotti’ye şu soruyu yöneltti:"Türk futbolcu ne durumda, fiziksel sorunu mu var, neden oynamıyor?"Ancelotti’nin cevabı ise oldukça netti:"İyi ve oynamaya hazır."Ancak Arda’nın buna rağmen süre alamaması, transfer söylentilerini daha da güçlendirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250223/ancelottiden-arda-guler-ile-ilgili-fiziksel-sorunu-mu-var-neden-oynamiyor-sorusuna-yanit-1093911668.html
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carlo ancelotti, arda güler, real madrid, bayern münih, bayern münih futbol takımı, transfer
carlo ancelotti, arda güler, real madrid, bayern münih, bayern münih futbol takımı, transfer
Real Madrid’de süre alamayan Arda Güler'in yeni takımını duyurdular: Bonservisi bile belli oldu
Real Madrid’de yeterli süre alamayan Arda Güler, transfer gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri olmaya devam ediyor. İspanyol basınına göre Bayern Münih, milli futbolcu için 50 milyon euro teklif etmeye hazırlanıyor.
Real Madrid’de beklediği forma şansını bulamayan Arda Güler, transferin gözde isimlerinden biri haline geldi. Son iddia ise İspanyol basınından geldi. Habere göre Bayern Münih, genç yıldızı kadrosuna katmak için harekete geçti.
Alman ekibinin öncelikli hedefi Florian Wirtz’ti ancak Wirtz’in Manchester City’ye daha yakın olduğu belirtiliyor. Bu gelişmenin ardından Bayern Münih, rotasını Arda Güler’e çevirdi.
Eğer Bayern Münih, Arda Güler için Real Madrid’e 50 milyon euro bonservis öderse, bu transferden Fenerbahçe de ciddi bir gelir elde edecek.
Fenerbahçe, Arda Güler’in bir sonraki satışından %20 pay alma hakkına sahip. Bu durumda sarı-lacivertlilerin kasasına yaklaşık 10 milyon euro girecek.
Bu gelişme, Fenerbahçe yönetimi ve taraftarları açısından büyük bir finansal kazanç anlamına geliyor.
Kompany’nin Arda Güler planı
Haberde, Bayern Münih Teknik Direktörü Vincent Kompany’nin Arda Güler’i 4-2-3-1 dizilişinde kullanmak istediği aktarıldı.
Musiala ve Olise ile birlikte Arda Güler’e de önemli bir rol verilmesi planlanıyor.
Bavyera ekibinin Arda’nın yeteneklerinden en iyi şekilde faydalanmak için özel bir plan hazırladığı belirtiliyor.
Ancelotti: İyi ve oynamaya hazır
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Girona’yı 2-0 mağlup ettikleri maç sonrası düzenlenen basın toplantısında Arda Güler hakkında sorulan soruya kısa bir yanıt verdi.
Bir İspanyol gazeteci, Arda Güler’in son haftalarda forma şansı bulamaması ve Girona maçında ısınmaya bile gönderilmemesi üzerine Ancelotti’ye şu soruyu yöneltti:
"Türk futbolcu ne durumda, fiziksel sorunu mu var, neden oynamıyor?"
Ancelotti’nin cevabı ise oldukça netti:
Ancak Arda’nın buna rağmen süre alamaması, transfer söylentilerini daha da güçlendirdi.