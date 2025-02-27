https://anlatilaninotesi.com.tr/20250227/fenerbahcenin-teknik-direktorlugunu-yapan-zdenek-zeman-hastaneye-kaldirildi-1094048294.html

Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğünü yapan Zdenek Zeman hastaneye kaldırıldı

Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğünü yapan Zdenek Zeman hastaneye kaldırıldı

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden Zdenek Zeman güç kaybı ve konuşma bozukluğu sebebiyle hastaneye kaldırıldı. 27.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-27T20:58+0300

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spor

zdenek zeman

teknik direktör

hastaneye kaldırıldı

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İtalya basınında yer alan haberlere göre Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden Zdenek Zeman felç şüphesiyle Roma'da bir hastaneye kaldırıldı.Durumunun stabil olduğu ve gözlem altında tutulduğu belirtilen 77 yaşındaki Çek teknik direktörün kardiyolojik ve nöroradyolojik testlerden geçeceği kaydedildi.İtalya'da Parma, Lazio, Roma ve Napoli başta olmak üzere birçok takım çalıştıran Zeman Fenerbahçe'de ise 1999-2000 sezonunda görev yapmıştı.Son olarak Pescara'yı çalıştıran Zdenek Zeman, Şubat 2024'te sağlık sorunları nedeniyle görevden ayrılmak zorunda kalmıştı.

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zdenek zeman, teknik direktör, hastaneye kaldırıldı