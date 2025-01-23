https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/ziyaretci-yasak-demisti-tedavisi-suren-tanyeli-influenza-oldu-1092970117.html
'Ziyaretçi yasak' demişti: Tedavisi süren Tanyeli influenza oldu
'Ziyaretçi yasak' demişti: Tedavisi süren Tanyeli influenza oldu
Sputnik Türkiye
Pankreas kanseriyle mücadele eden ve birkaç gün önce ziyaretçi yasağı olduğunu açıklayan Tanyeli, grip oldu. Ağır bir grip geçiren ünlü isim, hastane odasından... 23.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-23T11:59+0300
2025-01-23T11:59+0300
2025-01-23T11:59+0300
yaşam
tanyeli
influenza
salgın
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Pankreas kanseriyle mücadele eden ve birkaç gün önce ziyaretçi yasağı olduğunu açıklayan Tanyeli, grip oldu. Ağır bir grip geçiren ünlü isim, hastane odasından yeni paylaşım yaptı.'Ziyaret yasak'Uzun süredir hastanede gözlem altında tutulan Tanyeli'yi birçok ünlü isim de yalnız bırakmamış ve ziyaret etmişti. Geçtiğimiz günlerde doktorların ziyaretçi yasağı koyduğunu duyuran ünlü isim, "Hastane ziyaretleri yasak lütfen çat kapı gelmeyin, rica ediyorum. Çok zor durumda kalıyorum, normale döndüğünde size haber vereceğim anlayışınız için teşekkürler" mesajını yazmıştı.Daha sonra yasağa uymayanlara tepki gösteren Tanyeli, "Doktorum izin vermiyor ziyaretçilere. Lütfen anlayışlı olun diyorum. İnfluenza ile uğraşıyorum. Doktorun izin vermemesinin sebebi bunlardı. Maskesiz hemşire dahil giremiyor. Gelirseniz kovulursunuz, net" ifadelerini kullanmıştı'Influenza'nın kaçıncı günü'Ağır grip geçiren Tanyeli, hastane odasından yeni bir paylaşım yaptı. Solunum cihazına bağlı olduğu anları paylaşan ünlü isim, "Günaydın. Sabah saat 05.56... İnfluenza'nın kaçıncı günü oldu bugün, dördüncü gün mü? İnşallah çok çabuk geçer" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/vakalar-artti-acil-servisler-doldu-iyilestim-derken-tekrar-yataga-dusuruyor-influenzadan-korunmak-1092963801.html
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tanyeli sağlık durumu, tanyeli pankreas kanseri, tanyeli hastalık süreci, tanyeli grip geçirdi, tanyeli influenza tedavisi, tanyeli hastane masrafları, tanyeli kilo kaybı, tanyeli solunum cihazı, tanyeli enfeksiyon riski, tanyeli son durumu, tanyeli ziyaretçi yasağı, tanyeli sosyal medya açıklamaları, tanyeli tedavi süreci, tanyeli influenza
'Ziyaretçi yasak' demişti: Tedavisi süren Tanyeli influenza oldu
Pankreas kanseriyle mücadele eden ve birkaç gün önce ziyaretçi yasağı olduğunu açıklayan Tanyeli, grip oldu. Ağır bir grip geçiren ünlü isim, hastane odasından yeni paylaşım yaptı.
Pankreas kanseriyle mücadele eden ve birkaç gün önce ziyaretçi yasağı olduğunu açıklayan Tanyeli, grip oldu. Ağır bir grip geçiren ünlü isim, hastane odasından yeni paylaşım yaptı.
Uzun süredir hastanede gözlem altında tutulan Tanyeli'yi birçok ünlü isim de yalnız bırakmamış ve ziyaret etmişti. Geçtiğimiz günlerde doktorların ziyaretçi yasağı koyduğunu duyuran ünlü isim, "Hastane ziyaretleri yasak lütfen çat kapı gelmeyin, rica ediyorum. Çok zor durumda kalıyorum, normale döndüğünde size haber vereceğim anlayışınız için teşekkürler" mesajını yazmıştı.
Daha sonra yasağa uymayanlara tepki gösteren Tanyeli, "Doktorum izin vermiyor ziyaretçilere. Lütfen anlayışlı olun diyorum. İnfluenza ile uğraşıyorum. Doktorun izin vermemesinin sebebi bunlardı. Maskesiz hemşire dahil giremiyor. Gelirseniz kovulursunuz, net" ifadelerini kullanmıştı
'Influenza'nın kaçıncı günü'
Ağır grip geçiren Tanyeli, hastane odasından yeni bir paylaşım yaptı. Solunum cihazına bağlı olduğu anları paylaşan ünlü isim, "Günaydın. Sabah saat 05.56... İnfluenza'nın kaçıncı günü oldu bugün, dördüncü gün mü? İnşallah çok çabuk geçer" dedi.