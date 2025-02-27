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Özel'den Erdoğan'a 'ayağını denk al' yanıtı: 'Ne yapacaksın, mafyayı üzerimize mi salacaksın?'
Özel'den Erdoğan'a 'ayağını denk al' yanıtı: 'Ne yapacaksın, mafyayı üzerimize mi salacaksın?'
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CHP lideri Özgür Özel, Erdoğan'ın kendisine yönelik 'ayağını denk al' sözlerine yanıt verdi ve "Ne yapacaksın? Partinin önünde tank mı yollayacaksın? Mafyayı... 27.02.2025, Sputnik Türkiye
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'nin ön seçim toplantısında açıklamalarda bulundu.CHP lideri Özgür Özel, Erdoğan'ın kendisine yönelik 'ayağını denk al' sözlerine yanıt verdi:
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özgür özel, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), recep tayyip erdoğan, son dakika
özgür özel, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), recep tayyip erdoğan, son dakika

Özel'den Erdoğan'a 'ayağını denk al' yanıtı: 'Ne yapacaksın, mafyayı üzerimize mi salacaksın?'

12:47 27.02.2025 (güncellendi: 12:56 27.02.2025)
© AA / Beyza CömertÖzgür Özel
Özgür Özel - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2025
© AA / Beyza Cömert
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CHP lideri Özgür Özel, Erdoğan'ın kendisine yönelik 'ayağını denk al' sözlerine yanıt verdi ve "Ne yapacaksın? Partinin önünde tank mı yollayacaksın? Mafyayı üzerimize mi salacaksın? İkimiz de birer koltukta oturuyoruz" dedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'nin ön seçim toplantısında açıklamalarda bulundu.
CHP lideri Özgür Özel, Erdoğan'ın kendisine yönelik 'ayağını denk al' sözlerine yanıt verdi:

"Ne yapacaksın? Partinin önünde tank mı yollayacaksın? Mafyayı üzerimize mi salacaksın? İkimiz de birer koltukta oturuyoruz Oturduğunuz koltuk cumhurbaşkanlığı koltuğu. Değerlidir. Bir diğer koltuk da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partinin genel başkanlığının koltuğudur. Ölüm fermanından korkmadan tek başına yola çıkan bir memleketi kurtaran Atatürk'ün kurduğu partinin genel başkanını korkutamazsın, hodri meydan

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Adana 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu - Sputnik Türkiye, 1920, 26.02.2025
POLİTİKA
Erdoğan: Sayın Özel, başkomutan olarak sana sesleniyorum, ayaklarını denk al, denk almazsan denk getirmesini biz biliriz
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