Özel'den Erdoğan'a 'ayağını denk al' yanıtı: 'Ne yapacaksın, mafyayı üzerimize mi salacaksın?'

"Ne yapacaksın? Partinin önünde tank mı yollayacaksın? Mafyayı üzerimize mi salacaksın? İkimiz de birer koltukta oturuyoruz Oturduğunuz koltuk cumhurbaşkanlığı koltuğu. Değerlidir. Bir diğer koltuk da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partinin genel başkanlığının koltuğudur. Ölüm fermanından korkmadan tek başına yola çıkan bir memleketi kurtaran Atatürk'ün kurduğu partinin genel başkanını korkutamazsın, hodri meydan