https://anlatilaninotesi.com.tr/20250227/ozelden-erdogana-ayagini-denk-al-yaniti-ne-yapacaksin-mafyayi-uzerimize-mi-salacaksin-1094033521.html
Özel'den Erdoğan'a 'ayağını denk al' yanıtı: 'Ne yapacaksın, mafyayı üzerimize mi salacaksın?'
Özel'den Erdoğan'a 'ayağını denk al' yanıtı: 'Ne yapacaksın, mafyayı üzerimize mi salacaksın?'
Sputnik Türkiye
CHP lideri Özgür Özel, Erdoğan'ın kendisine yönelik 'ayağını denk al' sözlerine yanıt verdi ve "Ne yapacaksın? Partinin önünde tank mı yollayacaksın? Mafyayı... 27.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-27T12:47+0300
2025-02-27T12:47+0300
2025-02-27T12:56+0300
poli̇ti̇ka
özgür özel
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
recep tayyip erdoğan
son dakika
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'nin ön seçim toplantısında açıklamalarda bulundu.CHP lideri Özgür Özel, Erdoğan'ın kendisine yönelik 'ayağını denk al' sözlerine yanıt verdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250226/cumhurbaskani-erdogan-her-kongre-yeni-bir-baslangici-temsil-eder-1094007741.html
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özgür özel, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), recep tayyip erdoğan, son dakika
özgür özel, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), recep tayyip erdoğan, son dakika
Özel'den Erdoğan'a 'ayağını denk al' yanıtı: 'Ne yapacaksın, mafyayı üzerimize mi salacaksın?'
12:47 27.02.2025 (güncellendi: 12:56 27.02.2025)
CHP lideri Özgür Özel, Erdoğan'ın kendisine yönelik 'ayağını denk al' sözlerine yanıt verdi ve "Ne yapacaksın? Partinin önünde tank mı yollayacaksın? Mafyayı üzerimize mi salacaksın? İkimiz de birer koltukta oturuyoruz" dedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'nin ön seçim toplantısında açıklamalarda bulundu.
CHP lideri Özgür Özel, Erdoğan'ın kendisine yönelik 'ayağını denk al' sözlerine yanıt verdi:
"Ne yapacaksın? Partinin önünde tank mı yollayacaksın? Mafyayı üzerimize mi salacaksın? İkimiz de birer koltukta oturuyoruz Oturduğunuz koltuk cumhurbaşkanlığı koltuğu. Değerlidir. Bir diğer koltuk da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partinin genel başkanlığının koltuğudur. Ölüm fermanından korkmadan tek başına yola çıkan bir memleketi kurtaran Atatürk'ün kurduğu partinin genel başkanını korkutamazsın, hodri meydan