https://anlatilaninotesi.com.tr/20250227/ocalanin-cagrisindan-chp-olaganustu-toplanti-karari-aldi-1094047313.html

CHP, Öcalan'ın çağrısının ardından olağanüstü toplantı kararı aldı

CHP, Öcalan'ın çağrısının ardından olağanüstü toplantı kararı aldı

Sputnik Türkiye

PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısının ardından CHP olağanüstü toplantı kararı aldı. 27.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-27T18:59+0300

2025-02-27T18:59+0300

2025-02-27T19:02+0300

türki̇ye

chp

abdullah öcalan

özgür özel

pkk

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısının ardından Merkez Yönetim Kurulu'nu olağanüstü toplantıya çağırdı. Toplantı CHP Genel Merkezi'nde saat 19.00'da başlayacak.PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın kaleme aldığı mektup DEM Parti heyeti tarafından bugün kamuoyuyla paylaşıldı. Mektupta Öcalan, 'PKK kendini feshetmelidir' çağrısı yaptı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250227/dem-parti-imrali-heyeti-ocalanin-mektubunu-okuyor-1094042838.html

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chp, abdullah öcalan, özgür özel, pkk