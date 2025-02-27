https://anlatilaninotesi.com.tr/20250227/ocalanin-cagrisindan-chp-olaganustu-toplanti-karari-aldi-1094047313.html
CHP, Öcalan'ın çağrısının ardından olağanüstü toplantı kararı aldı
CHP, Öcalan'ın çağrısının ardından olağanüstü toplantı kararı aldı
Sputnik Türkiye
PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısının ardından CHP olağanüstü toplantı kararı aldı. 27.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-27T18:59+0300
2025-02-27T18:59+0300
2025-02-27T19:02+0300
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısının ardından Merkez Yönetim Kurulu'nu olağanüstü toplantıya çağırdı. Toplantı CHP Genel Merkezi'nde saat 19.00'da başlayacak.PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın kaleme aldığı mektup DEM Parti heyeti tarafından bugün kamuoyuyla paylaşıldı. Mektupta Öcalan, 'PKK kendini feshetmelidir' çağrısı yaptı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250227/dem-parti-imrali-heyeti-ocalanin-mektubunu-okuyor-1094042838.html
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chp, abdullah öcalan, özgür özel, pkk
chp, abdullah öcalan, özgür özel, pkk
CHP, Öcalan'ın çağrısının ardından olağanüstü toplantı kararı aldı
18:59 27.02.2025 (güncellendi: 19:02 27.02.2025)
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PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısının ardından CHP olağanüstü toplantı kararı aldı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısının ardından Merkez Yönetim Kurulu'nu olağanüstü toplantıya çağırdı. Toplantı CHP Genel Merkezi'nde saat 19.00'da başlayacak.
PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın kaleme aldığı mektup DEM Parti heyeti tarafından bugün kamuoyuyla paylaşıldı. Mektupta Öcalan, 'PKK kendini feshetmelidir' çağrısı yaptı.