https://anlatilaninotesi.com.tr/20250227/nevsin-menguye-1-yil-3-ay-hapis-cezasi-karari-1094036992.html

Nevşin Mengü'ye 1 yıl 3 ay hapis cezası kararı

Nevşin Mengü'ye 1 yıl 3 ay hapis cezası kararı

Sputnik Türkiye

Gazeteci Nevşin Mengü, basın ve yayın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. 27.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-27T14:12+0300

2025-02-27T14:12+0300

2025-02-27T14:12+0300

türki̇ye

nevşin mengü

salih müslim

pyd

ypg

iddianame

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"Basın ve yayın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak" suçundan yargılanan gazeteci Nevşin Mengü 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mengü kırmızı bültenle arama kararı bulunan PYD/YPG terör örgütü elebaşı Salih Müslim ile yaptığı röportajı yayımladığı gerekçesiyle 1 yıl 6 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemi ile yargılanıyordu. İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Nevşin Mengü'nün avukatları katıldı. Cumhuriyet savcısı, mütalaasında sanığın "basın ve yayın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 6 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.Cezası ertelendiMahkeme heyeti, davayı sonuçlandırarak oy çokluğuyla Nevşin Mengü'ye "basın ve yayın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Ancak, mahkeme cezanın ertelenmesine karar verdi.Karara muhalefet şerhi koyan üye hakim, sanığın suça kastı bulunmadığını belirterek "yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmadığı" gerekçesiyle beraat verilmesi düşüncesinde olduğunu kaydetti.İddianamede neler yer alıyor?

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nevşin mengü, salih müslim, pyd, ypg, iddianame