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Nevşin Mengü'ye 1 yıl 3 ay hapis cezası kararı
Nevşin Mengü'ye 1 yıl 3 ay hapis cezası kararı
Sputnik Türkiye
Gazeteci Nevşin Mengü, basın ve yayın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. 27.02.2025, Sputnik Türkiye
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"Basın ve yayın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak" suçundan yargılanan gazeteci Nevşin Mengü 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mengü kırmızı bültenle arama kararı bulunan PYD/YPG terör örgütü elebaşı Salih Müslim ile yaptığı röportajı yayımladığı gerekçesiyle 1 yıl 6 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemi ile yargılanıyordu. İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Nevşin Mengü'nün avukatları katıldı. Cumhuriyet savcısı, mütalaasında sanığın "basın ve yayın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 6 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.Cezası ertelendiMahkeme heyeti, davayı sonuçlandırarak oy çokluğuyla Nevşin Mengü'ye "basın ve yayın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Ancak, mahkeme cezanın ertelenmesine karar verdi.Karara muhalefet şerhi koyan üye hakim, sanığın suça kastı bulunmadığını belirterek "yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmadığı" gerekçesiyle beraat verilmesi düşüncesinde olduğunu kaydetti.İddianamede neler yer alıyor?
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nevşin mengü, salih müslim, pyd, ypg, iddianame
nevşin mengü, salih müslim, pyd, ypg, iddianame

Nevşin Mengü'ye 1 yıl 3 ay hapis cezası kararı

14:12 27.02.2025
© Fotoğraf : CNN TürkNevşin Mengü
Nevşin Mengü - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2025
© Fotoğraf : CNN Türk
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Gazeteci Nevşin Mengü, basın ve yayın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
"Basın ve yayın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak" suçundan yargılanan gazeteci Nevşin Mengü 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mengü kırmızı bültenle arama kararı bulunan PYD/YPG terör örgütü elebaşı Salih Müslim ile yaptığı röportajı yayımladığı gerekçesiyle 1 yıl 6 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemi ile yargılanıyordu.
İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Nevşin Mengü'nün avukatları katıldı. Cumhuriyet savcısı, mütalaasında sanığın "basın ve yayın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 6 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Cezası ertelendi

Mahkeme heyeti, davayı sonuçlandırarak oy çokluğuyla Nevşin Mengü'ye "basın ve yayın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Ancak, mahkeme cezanın ertelenmesine karar verdi.
Karara muhalefet şerhi koyan üye hakim, sanığın suça kastı bulunmadığını belirterek "yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmadığı" gerekçesiyle beraat verilmesi düşüncesinde olduğunu kaydetti.

İddianamede neler yer alıyor?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Mengü'nün sosyal medya hesabından herkese açık şekilde, hakkında kırmızı bültenle arama kararı bulunan PYD/YPG terör örgütü elebaşı Salih Müslim ile yaptığı röportajı yayımladığı,
Salih Müslim'in örgütün amacı olan bölücülük faaliyetini bilinçli olarak hem meşru gösterme hem de yayma amacı taşıyan sözleri ile örgütün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösteren veya bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde propagandasını yapan beyanlarını Nevşin Mengü'nün yaydığı,
Mengü'nün eyleminin, "terör örgütü propagandası yapmak" suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiği kaydedilmişti.
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