https://anlatilaninotesi.com.tr/20250227/mansur-yavastan-on-secim-aciklamasi-hayirli-olsun-on-secim-izliyoruz-diger-secenekler-her-zaman-1094035648.html
Mansur Yavaş'tan ön seçim açıklaması: 'Hayırlı olsun ön seçim, diğer seçenekler her zaman gündemdedir'
Mansur Yavaş'tan ön seçim açıklaması: 'Hayırlı olsun ön seçim, diğer seçenekler her zaman gündemdedir'
Sputnik Türkiye
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'nin ön seçim kararı için "Hayırlı olsun" dedi. Yavaş, "Masadaki diğer seçenekler her zaman gündemdedir"... 27.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-27T13:38+0300
2025-02-27T13:38+0300
2025-02-27T13:39+0300
poli̇ti̇ka
mansur yavaş
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
ankara
ankara büyükşehir belediyesi
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'da basın mensuplarının sorularını yanıtladı.'Hayırlı olsun'CHP'nin ön seçim toplantısına ilişkin gelen bir soruya ilişkin Yavaş, "Ben bu konuda açıklamaları yaptım. Hayırlı olsun ön seçim dedim. Bunun haricinde söylenecek bir şey yok" dedi.Mansur Yavaş ayrıca "Masadaki diğer seçenekler her zaman gündemdedir" ifadelerini kullandı.'Provoke bir soru bu'CHP'nin ön seçim toplantısı olduğunu hatırlatan bir gazeteci "Neden bu toplantıyı tercih ettiniz?" sorusunu yöneltti. Mansur Yavaş, "Biraz provoke bir soru bu. Bu toplantı daha önceden belli olmuştu. Katıldım, 20 dakika sonra ayrılacağım. SODEMSEN'in bir toplantısı var saat 15.00'te, ona gideceğiz" cevabını verdi.Ön seçimde adaylıktan çekilen Dursun Çiçek'in "Mansur Yavaş'a ön seçimde ikinci bir aday çıkmayacak diye söz verilmiş" iddiası sorulan Yavaş, "Ciddiye almıyorum" yanıtını verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250227/chpde-on-secim-toplantisi-ekrem-imamoglu-konusuyor-1094030694.html
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mansur yavaş, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ankara, ankara büyükşehir belediyesi
mansur yavaş, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ankara, ankara büyükşehir belediyesi
Mansur Yavaş'tan ön seçim açıklaması: 'Hayırlı olsun ön seçim, diğer seçenekler her zaman gündemdedir'
13:38 27.02.2025 (güncellendi: 13:39 27.02.2025)
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'nin ön seçim kararı için "Hayırlı olsun" dedi. Yavaş, "Masadaki diğer seçenekler her zaman gündemdedir" ifadelerini kullandı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'da basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
CHP'nin ön seçim toplantısına ilişkin gelen bir soruya ilişkin Yavaş, "Ben bu konuda açıklamaları yaptım. Hayırlı olsun ön seçim dedim. Bunun haricinde söylenecek bir şey yok" dedi.
Mansur Yavaş ayrıca "Masadaki diğer seçenekler her zaman gündemdedir" ifadelerini kullandı.
CHP'nin ön seçim toplantısı olduğunu hatırlatan bir gazeteci "Neden bu toplantıyı tercih ettiniz?" sorusunu yöneltti. Mansur Yavaş, "Biraz provoke bir soru bu. Bu toplantı daha önceden belli olmuştu. Katıldım, 20 dakika sonra ayrılacağım. SODEMSEN'in bir toplantısı var saat 15.00'te, ona gideceğiz" cevabını verdi.
Ön seçimde adaylıktan çekilen Dursun Çiçek'in "Mansur Yavaş'a ön seçimde ikinci bir aday çıkmayacak diye söz verilmiş" iddiası sorulan Yavaş, "Ciddiye almıyorum" yanıtını verdi.