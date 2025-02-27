https://anlatilaninotesi.com.tr/20250227/mansur-yavastan-on-secim-aciklamasi-hayirli-olsun-on-secim-izliyoruz-diger-secenekler-her-zaman-1094035648.html

Mansur Yavaş'tan ön seçim açıklaması: 'Hayırlı olsun ön seçim, diğer seçenekler her zaman gündemdedir'

Mansur Yavaş'tan ön seçim açıklaması: 'Hayırlı olsun ön seçim, diğer seçenekler her zaman gündemdedir'

Sputnik Türkiye

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'nin ön seçim kararı için "Hayırlı olsun" dedi. Yavaş, "Masadaki diğer seçenekler her zaman gündemdedir"... 27.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-27T13:38+0300

2025-02-27T13:38+0300

2025-02-27T13:39+0300

poli̇ti̇ka

mansur yavaş

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

ankara

ankara büyükşehir belediyesi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/1a/1093984857_0:20:2928:1667_1920x0_80_0_0_29b71d925aea0b8466cb9071bbed2184.jpg

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'da basın mensuplarının sorularını yanıtladı.'Hayırlı olsun'CHP'nin ön seçim toplantısına ilişkin gelen bir soruya ilişkin Yavaş, "Ben bu konuda açıklamaları yaptım. Hayırlı olsun ön seçim dedim. Bunun haricinde söylenecek bir şey yok" dedi.Mansur Yavaş ayrıca "Masadaki diğer seçenekler her zaman gündemdedir" ifadelerini kullandı.'Provoke bir soru bu'CHP'nin ön seçim toplantısı olduğunu hatırlatan bir gazeteci "Neden bu toplantıyı tercih ettiniz?" sorusunu yöneltti. Mansur Yavaş, "Biraz provoke bir soru bu. Bu toplantı daha önceden belli olmuştu. Katıldım, 20 dakika sonra ayrılacağım. SODEMSEN'in bir toplantısı var saat 15.00'te, ona gideceğiz" cevabını verdi.Ön seçimde adaylıktan çekilen Dursun Çiçek'in "Mansur Yavaş'a ön seçimde ikinci bir aday çıkmayacak diye söz verilmiş" iddiası sorulan Yavaş, "Ciddiye almıyorum" yanıtını verdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250227/chpde-on-secim-toplantisi-ekrem-imamoglu-konusuyor-1094030694.html

ankara

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mansur yavaş, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ankara, ankara büyükşehir belediyesi