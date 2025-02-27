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Mansur Yavaş'tan ön seçim açıklaması: 'Hayırlı olsun ön seçim, diğer seçenekler her zaman gündemdedir'
Mansur Yavaş'tan ön seçim açıklaması: 'Hayırlı olsun ön seçim, diğer seçenekler her zaman gündemdedir'
Sputnik Türkiye
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'nin ön seçim kararı için "Hayırlı olsun" dedi. Yavaş, "Masadaki diğer seçenekler her zaman gündemdedir"... 27.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-27T13:38+0300
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'da basın mensuplarının sorularını yanıtladı.'Hayırlı olsun'CHP'nin ön seçim toplantısına ilişkin gelen bir soruya ilişkin Yavaş, "Ben bu konuda açıklamaları yaptım. Hayırlı olsun ön seçim dedim. Bunun haricinde söylenecek bir şey yok" dedi.Mansur Yavaş ayrıca "Masadaki diğer seçenekler her zaman gündemdedir" ifadelerini kullandı.'Provoke bir soru bu'CHP'nin ön seçim toplantısı olduğunu hatırlatan bir gazeteci "Neden bu toplantıyı tercih ettiniz?" sorusunu yöneltti. Mansur Yavaş, "Biraz provoke bir soru bu. Bu toplantı daha önceden belli olmuştu. Katıldım, 20 dakika sonra ayrılacağım. SODEMSEN'in bir toplantısı var saat 15.00'te, ona gideceğiz" cevabını verdi.Ön seçimde adaylıktan çekilen Dursun Çiçek'in "Mansur Yavaş'a ön seçimde ikinci bir aday çıkmayacak diye söz verilmiş" iddiası sorulan Yavaş, "Ciddiye almıyorum" yanıtını verdi.
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mansur yavaş, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ankara, ankara büyükşehir belediyesi
mansur yavaş, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ankara, ankara büyükşehir belediyesi

Mansur Yavaş'tan ön seçim açıklaması: 'Hayırlı olsun ön seçim, diğer seçenekler her zaman gündemdedir'

13:38 27.02.2025 (güncellendi: 13:39 27.02.2025)
© AA / Güven Yılmaz Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu
 Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2025
© AA / Güven Yılmaz
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'nin ön seçim kararı için "Hayırlı olsun" dedi. Yavaş, "Masadaki diğer seçenekler her zaman gündemdedir" ifadelerini kullandı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'da basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

'Hayırlı olsun'

CHP'nin ön seçim toplantısına ilişkin gelen bir soruya ilişkin Yavaş, "Ben bu konuda açıklamaları yaptım. Hayırlı olsun ön seçim dedim. Bunun haricinde söylenecek bir şey yok" dedi.
Mansur Yavaş ayrıca "Masadaki diğer seçenekler her zaman gündemdedir" ifadelerini kullandı.

'Provoke bir soru bu'

CHP'nin ön seçim toplantısı olduğunu hatırlatan bir gazeteci "Neden bu toplantıyı tercih ettiniz?" sorusunu yöneltti. Mansur Yavaş, "Biraz provoke bir soru bu. Bu toplantı daha önceden belli olmuştu. Katıldım, 20 dakika sonra ayrılacağım. SODEMSEN'in bir toplantısı var saat 15.00'te, ona gideceğiz" cevabını verdi.
Ön seçimde adaylıktan çekilen Dursun Çiçek'in "Mansur Yavaş'a ön seçimde ikinci bir aday çıkmayacak diye söz verilmiş" iddiası sorulan Yavaş, "Ciddiye almıyorum" yanıtını verdi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2025
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CHP'de ön seçim toplantısı | Ekrem İmamoğlu: O sandık eninde sonunda milletin önüne gelecek
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