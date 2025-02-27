https://anlatilaninotesi.com.tr/20250227/msb-kaynaklarindan-ozgur-ozele-komutanlar-yaniti-tum-yasal-haklar-kullanilacak-1094032270.html
MSB kaynaklarından Özgür Özel'e 'komutanlar' yanıtı: Tüm yasal haklar kullanılacak
MSB kaynaklarından Özgür Özel'e 'komutanlar' yanıtı: Tüm yasal haklar kullanılacak
Sputnik Türkiye
Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanları, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in teğmenlerin ihracıyla ilgili sözleri nedeniyle hukuki süreç başlatıyor. Milli Savunma... 27.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-27T12:04+0300
2025-02-27T12:04+0300
2025-02-27T13:06+0300
türki̇ye
milli savunma bakanlığı (msb)
özgür özel
komutan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/02/02/1053401747_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_a2c6f070deb6f0a5b4cf6bb8ec4560f8.jpg
Milli Savunma Bakanlığı'nda haftalık basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi. MSB kaynakları, düzenlenen basın bilgilendirme toplantısının ardından gazetecilerin sorularını da yanıtladı. CHP lideri Özgür Özel, teğmenlerin ihracı üzerinden Deniz ve Kara Kuvvetleri Komutanları’nı eleştirerek ve şu ifadeleri kullanmıştı: "Ne yaptığınızı biliyoruz, günü gelince hesap sormak için not ediyorum." 'Tüm yasal haklar kullanılacak'CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in sözleriyle ilgili soru üzerine MSB kaynakları şu yanıtı verdi:"Kuvvet Komutanlarımızın şahsını ve genel olarak Milli Savunma Bakanlığımızı hedef alan açıklamalar kabul edilemez. Tüm yasal haklar kullanılacaktır."ABD’nin Dedeağaç’taki askeri varlığı son buluyor mu?Toplantıda ayrıca, ABD’nin Dedeağaç’taki askeri varlığını sonlandıracağına dair iddialar da gündeme geldi. MSB kaynakları, bu konuda şu değerlendirmeyi yaptı:"Bakanlığımız, diğer tüm kurumlarla eşgüdüm içinde ülkemizin çevresinde ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. ABD tarafı da söz konusu iddiaları yalanlamıştır."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250227/ak-parti-sozcusu-celikten-ozele-tepki-ozel-turk-silahli-kuvvetlerinin-komuta-heyetini-saygisizca-1094032116.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/02/02/1053401747_126:0:875:562_1920x0_80_0_0_05e2208333d88084d97ec09b0b75f259.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
milli savunma bakanlığı (msb), özgür özel, komutan
milli savunma bakanlığı (msb), özgür özel, komutan
MSB kaynaklarından Özgür Özel'e 'komutanlar' yanıtı: Tüm yasal haklar kullanılacak
12:04 27.02.2025 (güncellendi: 13:06 27.02.2025)
Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanları, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in teğmenlerin ihracıyla ilgili sözleri nedeniyle hukuki süreç başlatıyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, Özel’in açıklamalarının kabul edilemez olduğunu ve tüm yasal hakların kullanılacağını duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı'nda haftalık basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi. MSB kaynakları, düzenlenen basın bilgilendirme toplantısının ardından gazetecilerin sorularını da yanıtladı. CHP lideri Özgür Özel, teğmenlerin ihracı üzerinden Deniz ve Kara Kuvvetleri Komutanları’nı eleştirerek ve şu ifadeleri kullanmıştı: "Ne yaptığınızı biliyoruz, günü gelince hesap sormak için not ediyorum."
'Tüm yasal haklar kullanılacak'
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in sözleriyle ilgili soru üzerine MSB kaynakları şu yanıtı verdi:
"Kuvvet Komutanlarımızın şahsını ve genel olarak Milli Savunma Bakanlığımızı hedef alan açıklamalar kabul edilemez. Tüm yasal haklar kullanılacaktır."
ABD’nin Dedeağaç’taki askeri varlığı son buluyor mu?
Toplantıda ayrıca, ABD’nin Dedeağaç’taki askeri varlığını sonlandıracağına dair iddialar da gündeme geldi. MSB kaynakları, bu konuda şu değerlendirmeyi yaptı:
"Bakanlığımız, diğer tüm kurumlarla eşgüdüm içinde ülkemizin çevresinde ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. ABD tarafı da söz konusu iddiaları yalanlamıştır."