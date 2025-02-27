https://anlatilaninotesi.com.tr/20250227/msb-kaynaklarindan-ozgur-ozele-komutanlar-yaniti-tum-yasal-haklar-kullanilacak-1094032270.html

MSB kaynaklarından Özgür Özel'e 'komutanlar' yanıtı: Tüm yasal haklar kullanılacak

MSB kaynaklarından Özgür Özel'e 'komutanlar' yanıtı: Tüm yasal haklar kullanılacak

Sputnik Türkiye

Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanları, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in teğmenlerin ihracıyla ilgili sözleri nedeniyle hukuki süreç başlatıyor. Milli Savunma... 27.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-27T12:04+0300

2025-02-27T12:04+0300

2025-02-27T13:06+0300

türki̇ye

milli savunma bakanlığı (msb)

özgür özel

komutan

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Milli Savunma Bakanlığı'nda haftalık basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi. MSB kaynakları, düzenlenen basın bilgilendirme toplantısının ardından gazetecilerin sorularını da yanıtladı. CHP lideri Özgür Özel, teğmenlerin ihracı üzerinden Deniz ve Kara Kuvvetleri Komutanları’nı eleştirerek ve şu ifadeleri kullanmıştı: "Ne yaptığınızı biliyoruz, günü gelince hesap sormak için not ediyorum." 'Tüm yasal haklar kullanılacak'CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in sözleriyle ilgili soru üzerine MSB kaynakları şu yanıtı verdi:"Kuvvet Komutanlarımızın şahsını ve genel olarak Milli Savunma Bakanlığımızı hedef alan açıklamalar kabul edilemez. Tüm yasal haklar kullanılacaktır."ABD’nin Dedeağaç’taki askeri varlığı son buluyor mu?Toplantıda ayrıca, ABD’nin Dedeağaç’taki askeri varlığını sonlandıracağına dair iddialar da gündeme geldi. MSB kaynakları, bu konuda şu değerlendirmeyi yaptı:"Bakanlığımız, diğer tüm kurumlarla eşgüdüm içinde ülkemizin çevresinde ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. ABD tarafı da söz konusu iddiaları yalanlamıştır."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250227/ak-parti-sozcusu-celikten-ozele-tepki-ozel-turk-silahli-kuvvetlerinin-komuta-heyetini-saygisizca-1094032116.html

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milli savunma bakanlığı (msb), özgür özel, komutan