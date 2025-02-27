https://anlatilaninotesi.com.tr/20250227/ak-parti-sozcusu-celikten-ozele-tepki-ozel-turk-silahli-kuvvetlerinin-komuta-heyetini-saygisizca-1094032116.html
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, Özel'e tepki: 'Özel Türk Silahlı Kuvvetleri’nin komuta heyetini saygısızca hedef almıştır'
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, Özel'e tepki: 'Özel Türk Silahlı Kuvvetleri’nin komuta heyetini saygısızca hedef almıştır'
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sözlerine tepki gösterdi. 27.02.2025, Sputnik Türkiye
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2025-02-27T11:53+0300
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki gösteren AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, "Özgür Özel, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin komuta heyetini saygısızca hedef almıştır" ifadelerini kullandı. Çelik, "CHP yöneticilerinin kendi siyasi tarihlerine saygı göstererek kendi genel başkanlarının sözleriyle yüzleşmeleri gerekir. Bunun yerine Sayın Cumhurbaşkanımızın sözlerini eleştirmeye kalkıyorlar" dedi.Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250217/ak-parti-sozcusu-celikten-chpye-tepki-cumhurbaskanimizin-gundeminde-bir-saniyelik-bile-yeri-yok-1093743411.html
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türkiye, özgür özel, türk silahlı kuvvetleri (tsk), chp, ak parti, ömer çelik
türkiye, özgür özel, türk silahlı kuvvetleri (tsk), chp, ak parti, ömer çelik
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, Özel'e tepki: 'Özel Türk Silahlı Kuvvetleri’nin komuta heyetini saygısızca hedef almıştır'
11:53 27.02.2025 (güncellendi: 12:01 27.02.2025)
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sözlerine tepki gösterdi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki gösteren AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, "Özgür Özel, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin komuta heyetini saygısızca hedef almıştır" ifadelerini kullandı. Çelik, "CHP yöneticilerinin kendi siyasi tarihlerine saygı göstererek kendi genel başkanlarının sözleriyle yüzleşmeleri gerekir. Bunun yerine Sayın Cumhurbaşkanımızın sözlerini eleştirmeye kalkıyorlar" dedi.
Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, şu ifadeleri kullandı:
CHP Genel Başkanı Özgür Özel Türk Silahlı Kuvvetleri’nin komuta heyetini saygısızca hedef almıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız da Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Başkomutanı olarak bu saygısızlığa asla izin vermeyeceğini en net şekilde ifade etmiştir.
CHP yöneticilerinin kendi siyasi tarihlerine saygı göstererek kendi genel başkanlarının sözleriyle yüzleşmeleri gerekir. Bunun yerine Sayın Cumhurbaşkanımızın sözlerini eleştirmeye kalkıyorlar. Bu durum, CHP yöneticilerindeki “siyasi okur-yazarlık” probleminin kronik hale geldiğini gösteriyor.
CHP Genel Başkanı kendi adını, Türkiye’ye düşmanlık eden bazı yabancı siyasetçilerin kahraman askerlerimizi hedef alan diliyle aynı hizaya yazdırmak istiyorsa kendi bileceği iştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın her zaman olduğu gibi TSK’nın üzerine herhangi bir gölge düşürülmesine asla izin vermeyeceği açıktır.