https://anlatilaninotesi.com.tr/20250223/mhp-lideri-bahceliden-cumhurbaskani-erdogana-tebrik-telefonu-1093906226.html
MHP Lideri Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu
MHP Lideri Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu
Sputnik Türkiye
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, AK Parti 8. Olağan Kongresi'nde yeniden genel başkanlığa seçilmesi... 23.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-23T15:14+0300
2025-02-23T15:14+0300
2025-02-23T15:26+0300
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devlet bahçeli
cumhur i̇ttifakı
recep tayyip erdoğan
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, AK Parti 8. Olağan Kongresi'nde yeniden genel başkanlığa seçilmesi dolayısıyla kutladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile telefonda görüştü.Bahçeli, AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'nde yeniden genel başkan seçilmesi nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250223/cumhurbaskani-erdogan-ak-parti-kongresinde-tesekkur-konusmasi-yapiyor-1093905430.html
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devlet bahçeli, cumhur i̇ttifakı, recep tayyip erdoğan
devlet bahçeli, cumhur i̇ttifakı, recep tayyip erdoğan
MHP Lideri Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu
15:14 23.02.2025 (güncellendi: 15:26 23.02.2025)
Ayrıntılar geliyor
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, AK Parti 8. Olağan Kongresi'nde yeniden genel başkanlığa seçilmesi dolayısıyla kutladı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, AK Parti 8. Olağan Kongresi'nde yeniden genel başkanlığa seçilmesi dolayısıyla kutladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile telefonda görüştü.
Bahçeli, AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'nde yeniden genel başkan seçilmesi nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti.