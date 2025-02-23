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MHP Lideri Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu
MHP Lideri Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu
Sputnik Türkiye
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, AK Parti 8. Olağan Kongresi'nde yeniden genel başkanlığa seçilmesi... 23.02.2025, Sputnik Türkiye
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devlet bahçeli
cumhur i̇ttifakı
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, AK Parti 8. Olağan Kongresi'nde yeniden genel başkanlığa seçilmesi dolayısıyla kutladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile telefonda görüştü.Bahçeli, AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'nde yeniden genel başkan seçilmesi nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti.
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devlet bahçeli, cumhur i̇ttifakı, recep tayyip erdoğan
devlet bahçeli, cumhur i̇ttifakı, recep tayyip erdoğan

MHP Lideri Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu

15:14 23.02.2025 (güncellendi: 15:26 23.02.2025)
© TCCB / Murat ÇetinmühürdarCumhurbaşkanlığı
Cumhurbaşkanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.02.2025
© TCCB / Murat Çetinmühürdar
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Ayrıntılar geliyor
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, AK Parti 8. Olağan Kongresi'nde yeniden genel başkanlığa seçilmesi dolayısıyla kutladı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, AK Parti 8. Olağan Kongresi'nde yeniden genel başkanlığa seçilmesi dolayısıyla kutladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile telefonda görüştü.
Bahçeli, AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'nde yeniden genel başkan seçilmesi nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Kongresi'nde - Sputnik Türkiye, 1920, 23.02.2025
POLİTİKA
Yeniden AK Parti Genel Başkanı seçilen Cumhurbaşkanı Erdoğan teşekkür konuşması yaptı
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