https://anlatilaninotesi.com.tr/20250223/mhp-lideri-bahceliden-cumhurbaskani-erdogana-tebrik-telefonu-1093906226.html

MHP Lideri Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu

MHP Lideri Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu

Sputnik Türkiye

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, AK Parti 8. Olağan Kongresi'nde yeniden genel başkanlığa seçilmesi... 23.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-23T15:14+0300

2025-02-23T15:14+0300

2025-02-23T15:26+0300

poli̇ti̇ka

devlet bahçeli

cumhur i̇ttifakı

recep tayyip erdoğan

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/0e/1090406015_0:197:2941:1851_1920x0_80_0_0_392015bee985cbe2166ab7fcbcbbb7d1.jpg

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, AK Parti 8. Olağan Kongresi'nde yeniden genel başkanlığa seçilmesi dolayısıyla kutladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile telefonda görüştü.Bahçeli, AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'nde yeniden genel başkan seçilmesi nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250223/cumhurbaskani-erdogan-ak-parti-kongresinde-tesekkur-konusmasi-yapiyor-1093905430.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

devlet bahçeli, cumhur i̇ttifakı, recep tayyip erdoğan