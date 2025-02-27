https://anlatilaninotesi.com.tr/20250227/iyi-parti-olaganustu-toplanti-karari-aldi-1094046198.html

İYİ Parti olağanüstü toplantı kararı aldı

İYİ Parti olağanüstü toplantı kararı aldı

Sputnik Türkiye

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, başkanlık divanı üyeleri ve milletvekillerini olağanüstü toplantıya çağırdı. Toplantının, PKK elebaşı Abdullah... 27.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-27T17:35+0300

2025-02-27T17:35+0300

2025-02-27T17:35+0300

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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Abdullah Öcalan'ın bildirisi sonrası partisinin başkanlık divanı ve milletvekillerini olağanüstü toplantıya çağırdı.İYİ Parti'nin başkanlık divanı üyeleri ve milletvekilleri ile gerçekleşecek toplantı, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın 17.00'de açıkladığı bildirinin ardından, saat 18.00'de Genel Merkez'de yapılacak. İYİ Parti Genel Merkezinden yapılan açıklamada, Türkiye’nin birlik ve beraberliğini koruma kararlılığının altı çizilirken, PKK ve terör örgütlerine karşı net bir duruş sergileneceği vurgulandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250103/iyi-parti-genel-baskani-musavat-dervisoglundan-dem-parti-cikisi-asla-muhatap-almayacagiz--1092324802.html

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