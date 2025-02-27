https://anlatilaninotesi.com.tr/20250227/iyi-parti-olaganustu-toplanti-karari-aldi-1094046198.html
İYİ Parti olağanüstü toplantı kararı aldı
İYİ Parti olağanüstü toplantı kararı aldı
Sputnik Türkiye
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, başkanlık divanı üyeleri ve milletvekillerini olağanüstü toplantıya çağırdı. Toplantının, PKK elebaşı Abdullah... 27.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-27T17:35+0300
2025-02-27T17:35+0300
2025-02-27T17:35+0300
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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Abdullah Öcalan'ın bildirisi sonrası partisinin başkanlık divanı ve milletvekillerini olağanüstü toplantıya çağırdı.İYİ Parti'nin başkanlık divanı üyeleri ve milletvekilleri ile gerçekleşecek toplantı, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın 17.00'de açıkladığı bildirinin ardından, saat 18.00'de Genel Merkez'de yapılacak. İYİ Parti Genel Merkezinden yapılan açıklamada, Türkiye’nin birlik ve beraberliğini koruma kararlılığının altı çizilirken, PKK ve terör örgütlerine karşı net bir duruş sergileneceği vurgulandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250103/iyi-parti-genel-baskani-musavat-dervisoglundan-dem-parti-cikisi-asla-muhatap-almayacagiz--1092324802.html
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İYİ Parti olağanüstü toplantı kararı aldı
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, başkanlık divanı üyeleri ve milletvekillerini olağanüstü toplantıya çağırdı. Toplantının, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın beklenen bildirisi sonrası gerçekleşeceği belirtildi. Gündemde, Öcalan’ın yaptığı çağrının değerlendirilmesi yer alacak.
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Abdullah Öcalan'ın bildirisi sonrası partisinin başkanlık divanı ve milletvekillerini olağanüstü toplantıya çağırdı.
İYİ Parti'nin başkanlık divanı üyeleri ve milletvekilleri ile gerçekleşecek toplantı, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın 17.00'de açıkladığı bildirinin ardından, saat 18.00'de Genel Merkez'de yapılacak. İYİ Parti Genel Merkezinden yapılan açıklamada, Türkiye’nin birlik ve beraberliğini koruma kararlılığının altı çizilirken, PKK ve terör örgütlerine karşı net bir duruş sergileneceği vurgulandı.