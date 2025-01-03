https://anlatilaninotesi.com.tr/20250103/iyi-parti-genel-baskani-musavat-dervisoglundan-dem-parti-cikisi-asla-muhatap-almayacagiz--1092324802.html
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'ndan DEM Parti çıkışı: Asla muhatap almayacağız
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'ndan DEM Parti çıkışı: Asla muhatap almayacağız
Sputnik Türkiye
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, DEM Parti ile görüşme yapıp yapmayacakları sorusunun yanıtını verdi. 03.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-03T14:32+0300
2025-01-03T14:32+0300
2025-01-03T14:35+0300
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dem parti
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müsavat dervişoğlu
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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, DEM Parti'yle görüşme yapıp yapmayacaklarına dair sorulara yanıt verdi. Dervişoğlu yaptığı basın toplantısında, "Asla muhatap almayacağız' ifadelerini kullandı. Dervişoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle: "Türklük dün olduğu gibi bugün de kendini devlet zannedenlerden büyüktür.Eli kanlı terörist başı büyük Türk milletinin önüne barış güvercini diye çıkarılmaktadır. İYİ Parti olarak bizim cumhuriyet düşmanlarıyla müzakere edecek hiçbir şeyimiz olmaz.İYİ Parti hiçbir adımın içinde olmaz, olanlarla da yol yürümez. Terörist başının meşrulaştırılmasına karşıyız. Milletimizin bir kez daha kandırılmasına izin vermeyeceğiz. İYİ Parti'nin durduğu yer tarihin doğru yeri yeridir."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250103/dem-parti-imrali-heyetinin-gorusme-takvimi-belli-oldu-ak-parti-gelecek-ve-saadet-partisi-1092311483.html
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dem parti, iyi parti, müsavat dervişoğlu
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'ndan DEM Parti çıkışı: Asla muhatap almayacağız
14:32 03.01.2025 (güncellendi: 14:35 03.01.2025)
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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, DEM Parti ile görüşme yapıp yapmayacakları sorusunun yanıtını verdi.
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, DEM Parti'yle görüşme yapıp yapmayacaklarına dair sorulara yanıt verdi. Dervişoğlu yaptığı basın toplantısında, "Asla muhatap almayacağız' ifadelerini kullandı.
Dervişoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:
"Türklük dün olduğu gibi bugün de kendini devlet zannedenlerden büyüktür.
Eli kanlı terörist başı büyük Türk milletinin önüne barış güvercini diye çıkarılmaktadır. İYİ Parti olarak bizim cumhuriyet düşmanlarıyla müzakere edecek hiçbir şeyimiz olmaz.
İYİ Parti hiçbir adımın içinde olmaz, olanlarla da yol yürümez. Terörist başının meşrulaştırılmasına karşıyız. Milletimizin bir kez daha kandırılmasına izin vermeyeceğiz. İYİ Parti'nin durduğu yer tarihin doğru yeri yeridir."