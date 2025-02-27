https://anlatilaninotesi.com.tr/20250227/iskur-genclik-programi-basvuru-sonuclari-aciklanmaya-baslandi-programi-basvuru-sonuclari-nereden-1094032884.html
İŞKUR Gençlik Programı başvuru sonuçları açıklanmaya başlandı: Başvuru sonuçları nereden öğrenilir?
İŞKUR Gençlik Programı başvuru sonuçları açıklanmaya başlandı: Başvuru sonuçları nereden öğrenilir?
Sputnik Türkiye
İŞKUR Gençlik Programı, devlet üniversitelerinde hayata geçirilirken sonuçlar ise kura çekimi yöntemiyle belirleniyor. İŞKUR Gençlik Programı sonuçları... 27.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-27T12:12+0300
2025-02-27T12:12+0300
2025-02-27T12:12+0300
türki̇ye
i̇şkur
türkiye
ankara
bursa
boğaziçi üniversitesi
marmara üniversitesi
yıldız teknik üniversitesi (ytü)
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İŞKUR Gençlik Programı başvuru sonuçları noter kurası ve liste yöntemi olarak iki seçim yöntemiyle belirleniyor. Katılımcılar belirlendikten sonra istenen belgelerle üniversitelere müracaat edebilecek. Katılımcılar, İŞKUR Gençlik Programından haftada en fazla yirmi iki buçuk saat ve üç süreyle yararlanabilecek. İŞKUR Gençlik Programı katılımcılarına, 2025 yılında belirlenen günlük ücret 1.083 TL olurken gözler sonuçlara çevrildi. İŞKUR Gençlik Programı 2025İŞKUR Gençlik Programı 45 ilde ve 74 üniversitede aktif olarak uygulanacak. Üniversiteler, şartları sağlayan adayları kura çekimi yöntemiyle belirliyor. Sonuçlara ilişkin adaylara basılı veya mail yoluyla bildirim yapılmıyor. Birçok üniversite kura sonuçlarını resmi internet sitesinden liste şeklinde yayınlamaya başladı.İŞKUR Gençlik Programı belgeleri neler?İŞKUR Gençlik Programından üniversitelerin ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora ve örgün eğitimde yer alan öğrencileri yararlanabilecek. Programdan yabancı öğrenciler faydalanamıyor. İŞKUR Gençlik Programı sonuçları açıklanan üniversiteler, adaylardan öğrenci belgesi, adli sicil kaydı, nüfus cüzdanı fotokopisi, öğrencinin yerleşim yeri ve diğer adres belgesi, öğrencinin aynı hanede ikamet eden kişi belgesi, hane halkının toplam gelirini gösteren belge, işsizlik ödeneği sorgulama belgesi, İBAN no’sunu içeren belge talep edebiliyor. İstenen belgeler üniversitelere göre farklılık gösteriyor. Öğrenciler teslim etmesi gereken belgelere ve süreye üniversitelerden ulaşabilirler.İŞKUR Gençlik Programı sonuçları 2025İŞKUR Gençlik Programı sonuçları, üniversitelerin resmi internet sayfasından duyurulmaya başlandı. Boğaziçi Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Amasya Üniversitesi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Kastamonu Üniversitesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Uşak Üniversitesi, Bursa Uludağ Üniversitesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Aksaray Üniversitesi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Düzce Üniversitesi sonuçları resmi internet sitesinden duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/iskur-genclik-programi-genclik-iskur-genclikiskur-iskur-genclik-programi-basvuru-ekrani-iskur-1093384024.html
türki̇ye
ankara
bursa
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i̇şkur gençli̇k programi detaylari 2025: gençlik programı başvuru sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir?
i̇şkur gençli̇k programi detaylari 2025: gençlik programı başvuru sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir?
İŞKUR Gençlik Programı başvuru sonuçları açıklanmaya başlandı: Başvuru sonuçları nereden öğrenilir?
İŞKUR Gençlik Programı, devlet üniversitelerinde hayata geçirilirken sonuçlar ise kura çekimi yöntemiyle belirleniyor. İŞKUR Gençlik Programı sonuçları üniversiteler tarafından açıklanırken adaylar ise listeleri takip etmeye başladı. İşte, İŞKUR Gençlik Programı sonuçlarını açıklayan üniversiteler…
İŞKUR Gençlik Programı başvuru sonuçları noter kurası ve liste yöntemi olarak iki seçim yöntemiyle belirleniyor.
Katılımcılar belirlendikten sonra istenen belgelerle üniversitelere müracaat edebilecek. Katılımcılar, İŞKUR Gençlik Programından haftada en fazla yirmi iki buçuk saat ve üç süreyle yararlanabilecek.
İŞKUR Gençlik Programı katılımcılarına, 2025 yılında belirlenen günlük ücret 1.083 TL olurken gözler sonuçlara çevrildi.
İŞKUR Gençlik Programı 2025
İŞKUR Gençlik Programı 45 ilde ve 74 üniversitede aktif olarak uygulanacak. Üniversiteler, şartları sağlayan adayları kura çekimi yöntemiyle belirliyor. Sonuçlara ilişkin adaylara basılı veya mail yoluyla bildirim yapılmıyor. Birçok üniversite kura sonuçlarını resmi internet sitesinden liste şeklinde yayınlamaya başladı.
İŞKUR Gençlik Programı belgeleri neler?
İŞKUR Gençlik Programından üniversitelerin ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora ve örgün eğitimde yer alan öğrencileri yararlanabilecek.
Programdan yabancı öğrenciler faydalanamıyor. İŞKUR Gençlik Programı sonuçları açıklanan üniversiteler, adaylardan öğrenci belgesi, adli sicil kaydı, nüfus cüzdanı fotokopisi, öğrencinin yerleşim yeri ve diğer adres belgesi, öğrencinin aynı hanede ikamet eden kişi belgesi, hane halkının toplam gelirini gösteren belge, işsizlik ödeneği sorgulama belgesi, İBAN no’sunu içeren belge talep edebiliyor. İstenen belgeler üniversitelere göre farklılık gösteriyor. Öğrenciler teslim etmesi gereken belgelere ve süreye üniversitelerden ulaşabilirler.
İŞKUR Gençlik Programı sonuçları 2025
İŞKUR Gençlik Programı sonuçları, üniversitelerin resmi internet sayfasından duyurulmaya başlandı.
Boğaziçi Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Amasya Üniversitesi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Kastamonu Üniversitesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Uşak Üniversitesi, Bursa Uludağ Üniversitesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Aksaray Üniversitesi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Düzce Üniversitesi sonuçları resmi internet sitesinden duyurdu.