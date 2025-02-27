https://anlatilaninotesi.com.tr/20250227/iskur-genclik-programi-basvuru-sonuclari-aciklanmaya-baslandi-programi-basvuru-sonuclari-nereden-1094032884.html

İŞKUR Gençlik Programı başvuru sonuçları açıklanmaya başlandı: Başvuru sonuçları nereden öğrenilir?

İŞKUR Gençlik Programı başvuru sonuçları açıklanmaya başlandı: Başvuru sonuçları nereden öğrenilir?

Sputnik Türkiye

İŞKUR Gençlik Programı, devlet üniversitelerinde hayata geçirilirken sonuçlar ise kura çekimi yöntemiyle belirleniyor. İŞKUR Gençlik Programı sonuçları... 27.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-27T12:12+0300

2025-02-27T12:12+0300

2025-02-27T12:12+0300

türki̇ye

i̇şkur

türkiye

ankara

bursa

boğaziçi üniversitesi

marmara üniversitesi

yıldız teknik üniversitesi (ytü)

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İŞKUR Gençlik Programı başvuru sonuçları noter kurası ve liste yöntemi olarak iki seçim yöntemiyle belirleniyor. Katılımcılar belirlendikten sonra istenen belgelerle üniversitelere müracaat edebilecek. Katılımcılar, İŞKUR Gençlik Programından haftada en fazla yirmi iki buçuk saat ve üç süreyle yararlanabilecek. İŞKUR Gençlik Programı katılımcılarına, 2025 yılında belirlenen günlük ücret 1.083 TL olurken gözler sonuçlara çevrildi. İŞKUR Gençlik Programı 2025İŞKUR Gençlik Programı 45 ilde ve 74 üniversitede aktif olarak uygulanacak. Üniversiteler, şartları sağlayan adayları kura çekimi yöntemiyle belirliyor. Sonuçlara ilişkin adaylara basılı veya mail yoluyla bildirim yapılmıyor. Birçok üniversite kura sonuçlarını resmi internet sitesinden liste şeklinde yayınlamaya başladı.İŞKUR Gençlik Programı belgeleri neler?İŞKUR Gençlik Programından üniversitelerin ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora ve örgün eğitimde yer alan öğrencileri yararlanabilecek. Programdan yabancı öğrenciler faydalanamıyor. İŞKUR Gençlik Programı sonuçları açıklanan üniversiteler, adaylardan öğrenci belgesi, adli sicil kaydı, nüfus cüzdanı fotokopisi, öğrencinin yerleşim yeri ve diğer adres belgesi, öğrencinin aynı hanede ikamet eden kişi belgesi, hane halkının toplam gelirini gösteren belge, işsizlik ödeneği sorgulama belgesi, İBAN no’sunu içeren belge talep edebiliyor. İstenen belgeler üniversitelere göre farklılık gösteriyor. Öğrenciler teslim etmesi gereken belgelere ve süreye üniversitelerden ulaşabilirler.İŞKUR Gençlik Programı sonuçları 2025İŞKUR Gençlik Programı sonuçları, üniversitelerin resmi internet sayfasından duyurulmaya başlandı. Boğaziçi Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Amasya Üniversitesi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Kastamonu Üniversitesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Uşak Üniversitesi, Bursa Uludağ Üniversitesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Aksaray Üniversitesi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Düzce Üniversitesi sonuçları resmi internet sitesinden duyurdu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/iskur-genclik-programi-genclik-iskur-genclikiskur-iskur-genclik-programi-basvuru-ekrani-iskur-1093384024.html

türki̇ye

ankara

bursa

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i̇şkur gençli̇k programi detaylari 2025: gençlik programı başvuru sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir?