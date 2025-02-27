İmamoğlu’nun diploması geri alınırsa ne olur? Barış Terkoğlu, senaryoyu açıkladı: 'TSK askere çağırabilir'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ÖZEL HABER
Bayram ikramiyesi alacak emekliler için tek tek hesapladı
06:33
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
İstanbul’da taksi sorunu çözülebilir mi?
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Yenidoğan çetesi şikayetleri artıyor
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
12 dk
ÖZEL HABER
Cezaevlerinde yatacak yer yok: 100 bin kişiyi buldu
11:33
5 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Mehmet Gem: 'Kaçak acentalık faaliyeti, reel sektörünün iki buçuk katına çıktı'
12:06
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Dünya’dan çocuk oyunları
13:31
34 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Türkiye yatırım yoluyla vatandaşlıkta ilk 10’da
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
SESLİ HABER
Bankamatik yüzünüzü görmeden para vermeyecek
15:54
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
6 dk
CEYHUN BOZKURT'LA BÖLGENİN KALBİ
Yeliz Albayrak: ‘Trump, artık Avrupa'nın arkasında değil'
19:07
83 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Trump'tan “altın kart” hamlesi: 5 milyon dolara ABD vatandaşlığı
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
YAZI - YORUM
Fethi Yılmaz'la Yazı - Yorum
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250227/imamoglunun-diplomasi-geri-alinirsa-ne-olur-baris-terkoglu-senaryoyu-acikladi-tsk-askere-1094023516.html
İmamoğlu’nun diploması geri alınırsa ne olur? Barış Terkoğlu, senaryoyu açıkladı: 'TSK askere çağırabilir'
İmamoğlu’nun diploması geri alınırsa ne olur? Barış Terkoğlu, senaryoyu açıkladı: 'TSK askere çağırabilir'
Sputnik Türkiye
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının usulsüz olduğunu belirterek İstanbul Üniversitesi’nden işlem yapılmasını talep etti. Gazeteci... 27.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-27T08:39+0300
2025-02-27T08:39+0300
türki̇ye
barış terkoğlu
ekrem i̇mamoğlu
diploma
askerlik
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/10/1090484643_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_1b394a7618372c113fffbd47ffbe8a90.jpg
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diplomasıyla ilgili tartışmalar gündemdeki yerini koruyor. Daha önce de farklı platformlarda gündeme gelen usulsüz yatay geçiş iddiaları, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın resmi talebiyle yeni bir boyuta taşınmış oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diploması ile ilgili yürütülen incelemeler kapsamında İstanbul Üniversitesi’nden resmi işlem yapılmasını talep etti. Başsavcılığın üniversiteye gönderdiği yazıda şu ifadeler yer aldı:“Diplomanın dayanak gösterilerek kurulacak iş ve işlemlerin hukuka aykırı olmaması adına gerekli işlemlerin bir an önce yapılması.”Ayrıca, İmamoğlu’nun yatay geçiş işlemlerinde imzası bulunan kişilerin isimlerinin ivedilikle savcılığa bildirilmesi istendi.Diploma geri alınırsa ne olur?Gazeteci Barış Terkoğlu, Halk TV yayınında yaptığı açıklamada, İmamoğlu’nun diplomasının geri alınması halinde oluşabilecek hukuki ve siyasi senaryoları gündeme getirdi.Terkoğlu, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:"Önümüzdeki dönem neler olabilir biliyor musunuz? Diploma geri alınabilir çünkü ben İstanbul Üniversitesi’nde bu iş konusunda karar vermeye yetkili olan akademisyenlerin geçekten yönetmeliklere göre mi davranacağını yoksa savcılığın ve siyasetin bi anlamda demokrasi kılıcı gibi mi hissedeceğini bilmiyoruz. Ne olabilir biliyor musunuz? Diploma nerelerde kullanılıyor başka? Cumhurbaşkanı adaylığında. Başka? Askerlikte kullanılıyor değil mi? CHP’nin cumhubaşkanı adayını TSK askere çağırabilir.”
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250227/ekrem-imamoglunun-diplomasi-ve-telat-cabukun-olumu-yeniden-gundemde-telat-cabuk-kimdir-ne-zaman-1094022804.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/10/1090484643_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_f7569a4eaeb8a7e8cbeb39b21242242c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
barış terkoğlu, ekrem i̇mamoğlu, diploma, askerlik
barış terkoğlu, ekrem i̇mamoğlu, diploma, askerlik

İmamoğlu’nun diploması geri alınırsa ne olur? Barış Terkoğlu, senaryoyu açıkladı: 'TSK askere çağırabilir'

08:39 27.02.2025
© AA / Aziz AslanTürkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, görevden uzaklaştırılan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ü ziyaret etti
Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, görevden uzaklaştırılan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ü ziyaret etti - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2025
© AA / Aziz Aslan
Abone ol
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının usulsüz olduğunu belirterek İstanbul Üniversitesi’nden işlem yapılmasını talep etti. Gazeteci Barış Terkoğlu ise İBB Başkanı'nın diplomasının geri alınması halinde doğabilecek senaryoları değerlendirdi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diplomasıyla ilgili tartışmalar gündemdeki yerini koruyor. Daha önce de farklı platformlarda gündeme gelen usulsüz yatay geçiş iddiaları, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın resmi talebiyle yeni bir boyuta taşınmış oldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diploması ile ilgili yürütülen incelemeler kapsamında İstanbul Üniversitesi’nden resmi işlem yapılmasını talep etti. Başsavcılığın üniversiteye gönderdiği yazıda şu ifadeler yer aldı:
“Diplomanın dayanak gösterilerek kurulacak iş ve işlemlerin hukuka aykırı olmaması adına gerekli işlemlerin bir an önce yapılması.”
Ayrıca, İmamoğlu’nun yatay geçiş işlemlerinde imzası bulunan kişilerin isimlerinin ivedilikle savcılığa bildirilmesi istendi.

Diploma geri alınırsa ne olur?

Gazeteci Barış Terkoğlu, Halk TV yayınında yaptığı açıklamada, İmamoğlu’nun diplomasının geri alınması halinde oluşabilecek hukuki ve siyasi senaryoları gündeme getirdi.
Terkoğlu, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:
"Önümüzdeki dönem neler olabilir biliyor musunuz? Diploma geri alınabilir çünkü ben İstanbul Üniversitesi’nde bu iş konusunda karar vermeye yetkili olan akademisyenlerin geçekten yönetmeliklere göre mi davranacağını yoksa savcılığın ve siyasetin bi anlamda demokrasi kılıcı gibi mi hissedeceğini bilmiyoruz. Ne olabilir biliyor musunuz? Diploma nerelerde kullanılıyor başka? Cumhurbaşkanı adaylığında. Başka? Askerlikte kullanılıyor değil mi? CHP’nin cumhubaşkanı adayını TSK askere çağırabilir.”
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2025
TÜRKİYE
Ekrem İmamoğlu’nun diploması ve Telat Çabuk’un ölümü yeniden gündemde: Telat Çabuk kimdir? Ne zaman hayatını kaybetti?
08:11
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала