https://anlatilaninotesi.com.tr/20250227/imamoglunun-diplomasi-geri-alinirsa-ne-olur-baris-terkoglu-senaryoyu-acikladi-tsk-askere-1094023516.html

İmamoğlu’nun diploması geri alınırsa ne olur? Barış Terkoğlu, senaryoyu açıkladı: 'TSK askere çağırabilir'

İmamoğlu’nun diploması geri alınırsa ne olur? Barış Terkoğlu, senaryoyu açıkladı: 'TSK askere çağırabilir'

Sputnik Türkiye

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının usulsüz olduğunu belirterek İstanbul Üniversitesi’nden işlem yapılmasını talep etti. Gazeteci... 27.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-27T08:39+0300

2025-02-27T08:39+0300

2025-02-27T08:39+0300

türki̇ye

barış terkoğlu

ekrem i̇mamoğlu

diploma

askerlik

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diplomasıyla ilgili tartışmalar gündemdeki yerini koruyor. Daha önce de farklı platformlarda gündeme gelen usulsüz yatay geçiş iddiaları, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın resmi talebiyle yeni bir boyuta taşınmış oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diploması ile ilgili yürütülen incelemeler kapsamında İstanbul Üniversitesi’nden resmi işlem yapılmasını talep etti. Başsavcılığın üniversiteye gönderdiği yazıda şu ifadeler yer aldı:“Diplomanın dayanak gösterilerek kurulacak iş ve işlemlerin hukuka aykırı olmaması adına gerekli işlemlerin bir an önce yapılması.”Ayrıca, İmamoğlu’nun yatay geçiş işlemlerinde imzası bulunan kişilerin isimlerinin ivedilikle savcılığa bildirilmesi istendi.Diploma geri alınırsa ne olur?Gazeteci Barış Terkoğlu, Halk TV yayınında yaptığı açıklamada, İmamoğlu’nun diplomasının geri alınması halinde oluşabilecek hukuki ve siyasi senaryoları gündeme getirdi.Terkoğlu, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:"Önümüzdeki dönem neler olabilir biliyor musunuz? Diploma geri alınabilir çünkü ben İstanbul Üniversitesi’nde bu iş konusunda karar vermeye yetkili olan akademisyenlerin geçekten yönetmeliklere göre mi davranacağını yoksa savcılığın ve siyasetin bi anlamda demokrasi kılıcı gibi mi hissedeceğini bilmiyoruz. Ne olabilir biliyor musunuz? Diploma nerelerde kullanılıyor başka? Cumhurbaşkanı adaylığında. Başka? Askerlikte kullanılıyor değil mi? CHP’nin cumhubaşkanı adayını TSK askere çağırabilir.”

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250227/ekrem-imamoglunun-diplomasi-ve-telat-cabukun-olumu-yeniden-gundemde-telat-cabuk-kimdir-ne-zaman-1094022804.html

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barış terkoğlu, ekrem i̇mamoğlu, diploma, askerlik