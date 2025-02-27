https://anlatilaninotesi.com.tr/20250227/ekrem-imamoglunun-diplomasi-ve-telat-cabukun-olumu-yeniden-gundemde-telat-cabuk-kimdir-ne-zaman-1094022804.html

Ekrem İmamoğlu’nun diploması ve Telat Çabuk’un ölümü yeniden gündemde: Telat Çabuk kimdir? Ne zaman hayatını kaybetti?

Ekrem İmamoğlu’nun diploması ve Telat Çabuk’un ölümü yeniden gündemde: Telat Çabuk kimdir? Ne zaman hayatını kaybetti?

Sputnik Türkiye

Ekrem İmamoğlu’nun diplomasıyla ilgili iddiaları ilk kez gündeme getiren gazeteci Telat Çabuk’un ölümüne dair tartışmalar yeniden alevlendi. Gazeteci Nedim... 27.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-27T08:11+0300

2025-02-27T08:11+0300

2025-02-27T08:11+0300

türki̇ye

ekrem i̇mamoğlu

diploma

telat çabuk

kalp krizi

nedim şener

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Gazeteci Nedim Şener, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasıyla ilgili şaibe iddialarını ilk kez gazeteci Telat Çabuk’un gündeme getirdiğini belirtti. Şener, Çabuk’un 2016 yılında usulsüz yatay geçiş iddialarını haberleştirmesi sonrası tehdit edildiğini ve dava açıldıktan bir gün sonra hayatını kaybettiğini öne sürdü.Şener, şu ifadeleri kullandı:“Ben boşuna ‘çok şey bilen Ekrem İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu basın toplantısı yapmalıydı’ demiyorum. 2016’da usulsüz yatay geçişle ilgili haber yazan Beylikdüzü’nde gazetecilik yapan Telat Çabuk’u arayıp tehdit etmiş. Bu konuda şikayetçi olmuş, dava da açılmış. Tesadüf Telat Çabuk bir gün sonra vefat etmiş.”Bu iddialar kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, İmamoğlu’nun avukatı Kemal Polat’tan belgeli bir açıklama geldi.Avukat Kemal Polat: İddialar gerçek dışıİmamoğlu’nun avukatı Kemal Polat, gazeteci Telat Çabuk’un vefatıyla ilgili ortaya atılan iddialara karşı resmi belgelerle yanıt verdi. Polat, şikayet dilekçesi ve ölüm tarihi arasındaki farkı ortaya koyarak, iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurguladı.Avukat Polat’ın açıklaması şöyle:“Sayın Hasan İmamoğlu’nun merhum gazeteci Telat Çabuk’u usulsüz yatay geçişle ilgili haber yazması nedeniyle tehdit ettiği ve hakkında dava açılmasından bir gün sonra merhum gazetecinin vefat ettiği şeklindeki manipülatif haberlerin gerçekle ilgisi bulunmamaktadır. Nitekim şikayet dilekçesinde de bu husus yer almadığı gibi şikayet dilekçesinin tarihi 08.04.2016, merhumun kalp krizinden vefat tarihi ise 15.08.2016’dır. Dava ölüm nedeniyle düşmemiş, 25.09.2018 tarihli gerekçeli karar ile beraatle sonuçlanmıştır. Gerçek dışı iddialarla yapılan manipülasyonlara karşı yasal haklarımız kullanılacaktır.”Telat Çabuk Kimdir?Telat Çabuk, 1962 yılında Ordu’da doğmuş ve gazetecilik kariyerini İstanbul’un Beylikdüzü ilçesinde sürdürmüştür. Bizim Bakış Gazetesi’nin kurucularından biri olan Çabuk, özellikle Beylikdüzü, Avcılar ve Büyükçekmece bölgesindeki yerel yönetimler üzerine yaptığı haberlerle tanınmıştır.Gazetecilik kariyerinde şu alanlarda aktif olarak çalışmıştır:1999 yerel seçimlerinde Hadımköy Beldesi'nde belediye başkan adayı da olan Çabuk, gazeteciliğin yanı sıra siyasetle de ilgilenen bir isimdi.Telat Çabuk’un ölümüTelat Çabuk, 15 Ağustos 2016’da ani bir kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Sabah saatlerinde fenalaşan Çabuk, ailesi tarafından hastaneye kaldırılmış ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250226/savciliktan-istanbul-universitesine-resmi-talep-imamoglunun-diplomasinin-iptal-edin-1093991263.html

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