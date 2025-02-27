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Gözler DEM Parti'nin 17.00’de yapacağı açıklamada: Ses sistemi ve dev ekranlar kuruluyor
Gözler DEM Parti'nin 17.00’de yapacağı açıklamada: Ses sistemi ve dev ekranlar kuruluyor
Sputnik Türkiye
DEM Parti heyeti, İmralı Adası’nda terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’la üçüncü kez görüştü. Görüşmeyi tamamlayan heyet saat 17.00’de açıklama yapacak. Bu... 27.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-27T15:07+0300
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DEM Parti İmralı heyetinin saat 17.00’de yapacağı açıklama öncesinde Diyarbakır’daki Dağkapı Meydanı’na dev ekran ve ses sistemi kurulmaya başlandı.İmralı'da 3. görüşmeDEM Parti heyeti, terör örgütü lideri Abdullah Öcalan’la bugün İmralı’da üçüncü kez görüştü. Daha önce İmralı'ya 2 kez giden Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan'ın yanı sıra, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları Oruç, İstanbul Milletvekli Cengiz Çiçek, Ahmet Türk ve Avukat Faik Özgür Erol heyette yer alıyor.Görüşmenin ardından gözler saat 17.00’de İstanbul’da yapılacak açıklamaya çevrildi.Öcalan ne mesaj verecek?Açıklamada, terör örgütü elebaşı Öcalan’ın PKK’yı feshettiğine yönelik mesajının okunması bekleniyor.Diyarbakır'da dev ekranAçıklamanın, DEM Parti tarafından Van, Diyarbakır, Mersin’de LED ekranlarda canlı yayınlanacağının duyurulmasının ardından, Diyarbakır’daki Dağkapı Meydanı’nda hazırlıklar yapıldı.Meydana ses sistemi ve ekran getirildi. Sistemler vinç ile kurulmaya başlandı.
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Gözler DEM Parti'nin 17.00’de yapacağı açıklamada: Ses sistemi ve dev ekranlar kuruluyor

15:07 27.02.2025 (güncellendi: 15:09 27.02.2025)
© AA / Tahir Turan EroğluDEM Parti heyetinden Figen Yüksekdağ'a ziyaret
DEM Parti heyetinden Figen Yüksekdağ'a ziyaret - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2025
© AA / Tahir Turan Eroğlu
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DEM Parti heyeti, İmralı Adası’nda terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’la üçüncü kez görüştü. Görüşmeyi tamamlayan heyet saat 17.00’de açıklama yapacak. Bu açıklamada Öcalan’ın terör örgütü PKK’yı feshettiğine yönelik mesaj vermesi bekleniyor. Açıklama öncesinde Diyarbakır’daki Dağkapı Meydanı’na ses sistemi ve dev ekranlar getirildi.
DEM Parti İmralı heyetinin saat 17.00’de yapacağı açıklama öncesinde Diyarbakır’daki Dağkapı Meydanı’na dev ekran ve ses sistemi kurulmaya başlandı.

İmralı'da 3. görüşme

DEM Parti heyeti, terör örgütü lideri Abdullah Öcalan’la bugün İmralı’da üçüncü kez görüştü.
Daha önce İmralı'ya 2 kez giden Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan'ın yanı sıra, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları Oruç, İstanbul Milletvekli Cengiz Çiçek, Ahmet Türk ve Avukat Faik Özgür Erol heyette yer alıyor.
Görüşmenin ardından gözler saat 17.00’de İstanbul’da yapılacak açıklamaya çevrildi.

Öcalan ne mesaj verecek?

Açıklamada, terör örgütü elebaşı Öcalan’ın PKK’yı feshettiğine yönelik mesajının okunması bekleniyor.

Diyarbakır'da dev ekran

Açıklamanın, DEM Parti tarafından Van, Diyarbakır, Mersin’de LED ekranlarda canlı yayınlanacağının duyurulmasının ardından, Diyarbakır’daki Dağkapı Meydanı’nda hazırlıklar yapıldı.
Meydana ses sistemi ve ekran getirildi. Sistemler vinç ile kurulmaya başlandı.
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