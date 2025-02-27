https://anlatilaninotesi.com.tr/20250227/fidan-turk-dis-politikasini-bir-numarali-onceligi-catismalarin-yatismasi-1094017735.html

Fidan: Türk dış politikasını bir numaralı önceliği çatışmaların yatışması

Fidan: Türk dış politikasını bir numaralı önceliği çatışmaların yatışması

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar merkezli haber kanalı Al Jazeera ile yaptığı röportajda fündeme dair soruları yanıtladı. Fidan, Lavrov ile görüşmesini... 27.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-27T01:44+0300

2025-02-27T01:44+0300

2025-02-27T02:07+0300

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Al Jazeera'nın sorularını yanıtladı. Fidan, Türk dış politikasının bir numaralı önceliğinin Ortadoğu, Kafkaslar, Balkanlar, Karadeniz, Akdeniz olmak üzere Ege de dahil çatışmaların yatışması olduğunu, bu gerçekleştiği zaman ekonomik kalkınma ve halka temel hizmetleri götürmenin daha kolay olduğunu söyledi.Konuşmasında Fidan, "Yapıcı, başkasının güvenliğini tehdit etmeyen, herkesin toprak bütünlüğüne saygılı, ekonomik kalkınmayı hedef alan, herkesin milli iradesine saygı gösteren bir dış politika izliyoruz" ifadelerini kullandı.Ayrıca Fidan, Türkiye'nin dış politikasının yapıcı rolünün çok önemli olduğunun altını çizerek, "Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan olduğu sürece, bizler olduğumuz sürece gerçekten bu politikanın hem bölgemize hem dünyaya hayırlar getirdiğine hep inanmışımdır" ifadesini kullandı.'Gel iki devletli çözümü kabul et'Fidan, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu hükümetinin, İsrail'in güvenliğini, iki devletli çözümde değil de İsrail'in bölgede yaygınlaşmasında gördüğünü ifade ederek, şöyle konuştu:'İsrail ile bu tür konuları görüşmüyoruz'Gazetecilerin, "Güvenlik tedbirleri ve Türkiye'nin İsrail'e vereceği garantilerden bahsedilmişti ve böylece Suriye'nin güneyinde bir savunma mekanizması olmayacaktı. Böyle bir konuyu İsrail ya da Suriye ile görüştünüz mü?" sorusuna yanıt veren Fidan, İsrail ile bu türden konuları görüşmediklerini söyleyerek, "Bunların kendi vatanına kim göz dikerse diksin, Suriye milletinin tarihte olduğu gibi bugün başta PKK işgali olmak üzere, İsrail işgali olmak üzere bu işgale izin vereceklerini düşünmüyorum" ifadesini kullandı.Sergey Lavrov ile görüşmesini ele aldıFidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Türkiye ziyareti hakkında da değerlendirmede bulundu.Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile Suriye'deki durumu ve Rus askeri üslerini dikkate alarak, atılacak adımları görüştüğünü ifade eden Fidan, "Suriye ve Rusya'nın geçmişteki ilişkileri, özellikle eski Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad döneminde gelişen sosyal, ekonomik ve güvenlik ilişkilerine dayanıyordu. Şimdi ise, yeni dönemde Rus askeri üslerinin varlığı ve diğer ekonomik konular gibi faktörler göz önünde bulundurularak, nereye gidileceği, neler olabileceği ve neler yapılması gerektiği konusunda görüşmeler gerçekleştirdik" dedi.Türkiye'nin AB üyeliğini konuştuFidan, Türkiye'nin AB üyeliğine ilişkin soruya şöyle karşılık verdi:'Trump'ın Gazze planını savunan dünyada herhalde iki ülke çıkar'Gazze'de ateşkesin sona ermesi ihtimaline ilişkin değerlendirmesi sorulan Fidan, "Burada tabii ki özellikle başta Mısır, Ürdün, Körfez ülkeleri olmak üzere bir tavır geliştirmeleri gerekiyor. Yani İsrail'e karşı bir tavır geliştirmeleri gerekiyor. Bu tavırlar tolere edilebilir değil" dedi.Ayrıca Fidan, Trump'ın Gazze'yi devralma planını Türkiye'nin kabul etmeyeceğini ve bu planın ciddiye alınmaması gerektiğini vurgulayarak, "Bunu savunan dünyada herhalde iki ülke çıkar. Bir Amerika, bir İsrail. Onun dışında dünyanın geri kalanı buna karşı" ifadelerini kullandı.'Hamas bir fikir, Hamas bir ideoloji'Bakan Fidan, şunları ifade etti:Röportajın ikinci bölümünün yarın yayınlanması bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250226/rusya-federasyon-konseyi-baskani-matviyenko-turkiyede-1094016815.html

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