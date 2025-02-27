Fidan: Türk dış politikasını bir numaralı önceliği çatışmaların yatışması
01:44 27.02.2025 (güncellendi: 02:07 27.02.2025)
© AA / Murat GökDışişleri Bakanı Hakan Fidan
© AA / Murat Gök
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar merkezli haber kanalı Al Jazeera ile yaptığı röportajda fündeme dair soruları yanıtladı. Fidan, Lavrov ile görüşmesini, Gazze ve Suriye'yi ele aldı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Al Jazeera'nın sorularını yanıtladı. Fidan, Türk dış politikasının bir numaralı önceliğinin Ortadoğu, Kafkaslar, Balkanlar, Karadeniz, Akdeniz olmak üzere Ege de dahil çatışmaların yatışması olduğunu, bu gerçekleştiği zaman ekonomik kalkınma ve halka temel hizmetleri götürmenin daha kolay olduğunu söyledi.
Konuşmasında Fidan, "Yapıcı, başkasının güvenliğini tehdit etmeyen, herkesin toprak bütünlüğüne saygılı, ekonomik kalkınmayı hedef alan, herkesin milli iradesine saygı gösteren bir dış politika izliyoruz" ifadelerini kullandı.
Ayrıca Fidan, Türkiye'nin dış politikasının yapıcı rolünün çok önemli olduğunun altını çizerek, "Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan olduğu sürece, bizler olduğumuz sürece gerçekten bu politikanın hem bölgemize hem dünyaya hayırlar getirdiğine hep inanmışımdır" ifadesini kullandı.
'Gel iki devletli çözümü kabul et'
Fidan, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu hükümetinin, İsrail'in güvenliğini, iki devletli çözümde değil de İsrail'in bölgede yaygınlaşmasında gördüğünü ifade ederek, şöyle konuştu:
"Gel iki devletli çözümü kabul et. Hem Arap ülkeleriyle hem diğer Müslüman ülkelerle barışını yap. Sen de güvenliğini hisset, diğerleri de. Fakat Filistinlilere devlet vermeyi bırakın, Filistin topraklarını ilhak edip onun da ötesinde Lübnan'ı, Suriye'yi işgal etmeye yönelik planları olduğunu görüyoruz. Sonsuza kadar bunu yapamazsınız. Şimdi Amerika size yardım ediyor bu konuda, bu yanlış politika konusunda ama bu politika sürdürülebilir politika değil. Onun yerine, gelin Arap ülkeleri hazır, Türkiye hazır, iki devletli çözümle siz hem kendinizi rahat hissedin, güvende hissedin hem de bölge rahat olsun. Bu türden işgal hareketleri, bu tür geniş işgal politikaları, kontrol altına alma politikaları çok tehlikeli sonuçlar üretir"
'İsrail ile bu tür konuları görüşmüyoruz'
Gazetecilerin, "Güvenlik tedbirleri ve Türkiye'nin İsrail'e vereceği garantilerden bahsedilmişti ve böylece Suriye'nin güneyinde bir savunma mekanizması olmayacaktı. Böyle bir konuyu İsrail ya da Suriye ile görüştünüz mü?" sorusuna yanıt veren Fidan, İsrail ile bu türden konuları görüşmediklerini söyleyerek, "Bunların kendi vatanına kim göz dikerse diksin, Suriye milletinin tarihte olduğu gibi bugün başta PKK işgali olmak üzere, İsrail işgali olmak üzere bu işgale izin vereceklerini düşünmüyorum" ifadesini kullandı.
Sergey Lavrov ile görüşmesini ele aldı
Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Türkiye ziyareti hakkında da değerlendirmede bulundu.
Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile Suriye'deki durumu ve Rus askeri üslerini dikkate alarak, atılacak adımları görüştüğünü ifade eden Fidan, "Suriye ve Rusya'nın geçmişteki ilişkileri, özellikle eski Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad döneminde gelişen sosyal, ekonomik ve güvenlik ilişkilerine dayanıyordu. Şimdi ise, yeni dönemde Rus askeri üslerinin varlığı ve diğer ekonomik konular gibi faktörler göz önünde bulundurularak, nereye gidileceği, neler olabileceği ve neler yapılması gerektiği konusunda görüşmeler gerçekleştirdik" dedi.
Türkiye'nin AB üyeliğini konuştu
Fidan, Türkiye'nin AB üyeliğine ilişkin soruya şöyle karşılık verdi:
"Avrupa Birliği'ne ilişkin, Türkiye'nin, dün Cumhurbaşkanı'mız kabine sonrasında da ifade etti, bizim hala resmi olarak görüşümüz AB üyeliğidir. Bu konudaki perspektifimiz siyasi irade tarafından değiştirilmedi. Ama Avrupalıların biliyorsunuz kimlik politikalarından dolayı Türkiye'yi içine almama gibi bir konusu var. Şimdi yeni dönemde, yeni şartlar altında bunu tekrar gözden geçirirler mi? Umarım geçirirler"
'Trump'ın Gazze planını savunan dünyada herhalde iki ülke çıkar'
Gazze'de ateşkesin sona ermesi ihtimaline ilişkin değerlendirmesi sorulan Fidan, "Burada tabii ki özellikle başta Mısır, Ürdün, Körfez ülkeleri olmak üzere bir tavır geliştirmeleri gerekiyor. Yani İsrail'e karşı bir tavır geliştirmeleri gerekiyor. Bu tavırlar tolere edilebilir değil" dedi.
Ayrıca Fidan, Trump'ın Gazze'yi devralma planını Türkiye'nin kabul etmeyeceğini ve bu planın ciddiye alınmaması gerektiğini vurgulayarak, "Bunu savunan dünyada herhalde iki ülke çıkar. Bir Amerika, bir İsrail. Onun dışında dünyanın geri kalanı buna karşı" ifadelerini kullandı.
'Hamas bir fikir, Hamas bir ideoloji'
Bakan Fidan, şunları ifade etti:
"Bir direniş hareketi. İşgal olduğu için de silahlı mücadele içinde kendini bulmak zorunda kalan bir hareket. Şimdi Gazze'nin geleceğinde Filistin Yönetimi gelir, birileri gelir orada bir yönetimde bulunabilirler. Ama birçok gözlemcinin ve devlet adamının da ifade ettiği gibi Hamas sadece kişilerden oluşan bir organizasyon değil. Hamas bir fikir, Hamas bir ideoloji. Filistinlilerin eğer devleti olur, 1967 sınırları içinde yaşadıkları bir alan olur da 'Biz buna rağmen İsrail'e saldıralım' derlerse, işte o zaman Filistinliler en büyük suçu işliyor demektir. Ama kendileri işgal altındayken, her türlü temel haklarından mahrum bırakılmışken bu insanlar ne yapacaklar? Dolayısıyla bugün Hamas gider, yarın Hamas'tan daha dirençli, daha savaşkan başka bir yapı gelir"
Röportajın ikinci bölümünün yarın yayınlanması bekleniyor.