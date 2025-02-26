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Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Matviyenko Türkiye'de
Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Matviyenko Türkiye'de
Sputnik Türkiye
Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Matviyenko Türkiye'ye geldi. TBMM Başkanı Kurtulmuş'un resmi daveti üzerine Türkiye'de bulunan Matviyenko yarın Kurtulmuş ile... 26.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-26T23:46+0300
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numan kurtulmuş
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Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un resmi daveti üzerine Türkiye'ye geldi. Matviyenko'yu Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca karşıladı.Kurtulmuş ve Matviyenko, yarın ilk olarak Meclis'te ikili bir görüşme yapacak. Ardından Rus ve Türk heyetleri, Kurtulmuş ve Matviyenko'nun başkanlığında geniş kapsamlı istişarelerde bulunacak.Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Matviyenko, görüşmelerin ardından düzenlenecek ortak basın toplantısı sonrası beraberindeki parlamento heyetiyle TBMM Genel Kurulu'nu selamlayacak.TBMM Başkanı Kurtulmuş, Eylül 2024'te Rusya'yı ziyaret etmişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kurtulmuş'u Kremlin'de kabul etmiş ve Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin dışişleri bakanlıkları aracılığı ile bilhassa ekonomik ve sosyal alanlar da dahil hemen hemen her alanda başarılı bir şekilde geliştiğini belirtmişti.Putin, "İyi komşularız ve halklarımızın, ülkelerimizin yararına çalışıyoruz. Bizim için her şey yolunda gidiyor" demişti.Kurtulmuş da, Rusya'ya uygulanan yaptırımları, ambargoları hiçbir zaman desteklemediklerinin altını çizerek "Batılı çevrelerin Rusya'yı bu şekilde cezalandırmak istemesi de yanlıştır ve biz bu tutumu hiçbir zaman desteklemedik" ifadelerini kullanmıştı.
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valentina matviyenko, numan kurtulmuş, türkiye, türkiye-rusya ilişkileri, rusya
valentina matviyenko, numan kurtulmuş, türkiye, türkiye-rusya ilişkileri, rusya

Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Matviyenko Türkiye'de

23:46 26.02.2025
Valentina Matviyenko Türkiye'de
 Valentina Matviyenko Türkiye'de - Sputnik Türkiye, 1920, 26.02.2025
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Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Matviyenko Türkiye'ye geldi. TBMM Başkanı Kurtulmuş'un resmi daveti üzerine Türkiye'de bulunan Matviyenko yarın Kurtulmuş ile birlikte ikili görüşmelerinin yanı sıra geniş kapsamlı istişareler gerçekleştirecek.
Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un resmi daveti üzerine Türkiye'ye geldi. Matviyenko'yu Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca karşıladı.
Kurtulmuş ve Matviyenko, yarın ilk olarak Meclis'te ikili bir görüşme yapacak. Ardından Rus ve Türk heyetleri, Kurtulmuş ve Matviyenko'nun başkanlığında geniş kapsamlı istişarelerde bulunacak.

Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Matviyenko, görüşmelerin ardından düzenlenecek ortak basın toplantısı sonrası beraberindeki parlamento heyetiyle TBMM Genel Kurulu'nu selamlayacak.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Eylül 2024'te Rusya'yı ziyaret etmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kurtulmuş'u Kremlin'de kabul etmiş ve Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin dışişleri bakanlıkları aracılığı ile bilhassa ekonomik ve sosyal alanlar da dahil hemen hemen her alanda başarılı bir şekilde geliştiğini belirtmişti.

Putin, "İyi komşularız ve halklarımızın, ülkelerimizin yararına çalışıyoruz. Bizim için her şey yolunda gidiyor" demişti.

Kurtulmuş da, Rusya'ya uygulanan yaptırımları, ambargoları hiçbir zaman desteklemediklerinin altını çizerek "Batılı çevrelerin Rusya'yı bu şekilde cezalandırmak istemesi de yanlıştır ve biz bu tutumu hiçbir zaman desteklemedik" ifadelerini kullanmıştı.
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