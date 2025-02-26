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Dünyanın en küçük seri katili: 8 yaşında birçok bebek öldürdü, polis kurabiye verince itiraf etti
Dünyanın en küçük seri katili: 8 yaşında birçok bebek öldürdü, polis kurabiye verince itiraf etti
Sputnik Türkiye
Hindistan'da yaşanan bu korkunç olay, tarihin en genç seri katili olarak kayıtlara geçti! Üç bebeği öldüren Amarjeet Sada, ailesi tarafından korununca... 26.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-26T12:37+0300
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Dünya tarihinin en genç seri katili olarak kabul edilen Amarjeet Sada, henüz 7 yaşındayken ilk cinayetini işledi. Ailesi tarafından saklanan suçları nedeniyle ceza almayan çocuk, kısa süre içinde iki bebeği daha öldürdü. Ancak üçüncü cinayetinde yakalandı ve Hindistan yasaları gereği 18 yaşına kadar tutuklu kaldı. Peki, Amarjeet Sada şimdi nerede? İşte kan donduran hikayesi…Cinayet serisi 7 yaşında başladı📌 Amarjeet Sada, 1998 yılında Hindistan'ın Bihar eyaletinde fakir bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi.📌 Ailesinin ilgisizliği ve psikolojik sorunları nedeniyle şiddete eğilimli olduğu belirtiliyor.📌 Kurbanlarını seçerken bebekleri hedef alması ise olayın en korkunç detaylarından biri.İlk cinayetini 2006 yılında 7 yaşındayken işledi. Kurbanı, henüz birkaç aylık olan kuzeniydi. Onu susturmak için önce çimdikledi, sonra da boğarak öldürdü. Ancak ailesi, bu korkunç suçu sakladı ve polise bildirmedi.Ailesinin sessizliği yeni cinayetleri getirdi📌 İlk cinayet örtbas edilince Amarjeet daha da cesaretlendi.📌 İkinci kurbanı, kendi 8 aylık kız kardeşiydi.📌 Kız bebeği boğarak öldürdükten sonra cesedini yatağına koydu.Annesi durumu fark ettiğinde oğlunun yeniden cinayet işlediğini anladı. Ancak ailesi yine olayı polise bildirmedi. Bunun yerine, Amarjeet’e sadece fiziksel cezalar vererek susmayı tercih ettiler.Son kurbanı 6 aylık bir bebek olduAmarjeet Sada'nın üçüncü cinayeti, onu tarihin en genç seri katili olarak kayıtlara geçirdi. 2007 yılında, köyde yaşayan bir ailenin 6 aylık bebeği Khushboo'yu öldürdü.📌 Küçük bebeği okulun bahçesinden alarak tenha bir yere götürdü.📌 Bir taşla defalarca vurarak öldürdü ve cesedini gömdü.📌 Polis, yapılan aramalar sonucunda Amarjeet’i yakaladı.Ancak Sada, yakalandığında hiçbir pişmanlık göstermedi. Polis sorgusunda gülümseyerek cinayetlerini anlattı ve çocukça bir masumiyetle kurbanlarını öldürmenin eğlenceli olduğunu söyledi.Hindistan yasaları gereği hapse atılamadı📌 Hindistan yasalarına göre, çocuklar ölüm cezasına çarptırılamaz veya yetişkin cezaevine gönderilemez.📌 Bu nedenle Amarjeet Sada, yalnızca 18 yaşına kadar bir çocuk tutukevinde kaldı.📌 2016 yılında serbest bırakıldıktan sonra kayıplara karıştı.Serbest bırakıldıktan sonra nereye gittiği veya tekrar suç işleyip işlemediği bilinmiyor. Hindistan hükümeti ve yerel yetkililer konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.Amarjeet Sada gerçekten rehabilite oldu mu?📌 Psikologlar, Sada’nın “sadist eğilimleri” olduğunu ve vicdan duygusundan tamamen yoksun olduğunu belirtiyor.📌 Serbest bırakıldıktan sonra takma isim kullanarak yaşamına devam ettiği iddia ediliyor.📌 Bazı kaynaklara göre kimliği değiştirilerek farklı bir şehirde hayatına devam ediyor.Ancak onun gerçekten rehabilite olup olmadığı bilinmiyor. Psikologlar, çocuk yaşta seri katil olan birinin tekrar cinayet işleme olasılığının çok yüksek olduğunu söylüyor.
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dünya, the tribune (hindistan), seri katil, katil, katil, katil zanlısı, dünya, dünya, dünya, cinayet
dünya, the tribune (hindistan), seri katil, katil, katil, katil zanlısı, dünya, dünya, dünya, cinayet

Dünyanın en küçük seri katili: 8 yaşında birçok bebek öldürdü, polis kurabiye verince itiraf etti

12:37 26.02.2025
© FotoğrafAmarjeet Sada
Amarjeet Sada - Sputnik Türkiye, 1920, 26.02.2025
© Fotoğraf
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Hindistan'da yaşanan bu korkunç olay, tarihin en genç seri katili olarak kayıtlara geçti! Üç bebeği öldüren Amarjeet Sada, ailesi tarafından korununca cinayetlerine devam etti. Peki, 18 yaşına geldiğinde serbest bırakılan Sada'ya ne oldu?
Dünya tarihinin en genç seri katili olarak kabul edilen Amarjeet Sada, henüz 7 yaşındayken ilk cinayetini işledi. Ailesi tarafından saklanan suçları nedeniyle ceza almayan çocuk, kısa süre içinde iki bebeği daha öldürdü. Ancak üçüncü cinayetinde yakalandı ve Hindistan yasaları gereği 18 yaşına kadar tutuklu kaldı. Peki, Amarjeet Sada şimdi nerede? İşte kan donduran hikayesi…

Cinayet serisi 7 yaşında başladı

📌 Amarjeet Sada, 1998 yılında Hindistan'ın Bihar eyaletinde fakir bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi.
📌 Ailesinin ilgisizliği ve psikolojik sorunları nedeniyle şiddete eğilimli olduğu belirtiliyor.
📌 Kurbanlarını seçerken bebekleri hedef alması ise olayın en korkunç detaylarından biri.
İlk cinayetini 2006 yılında 7 yaşındayken işledi. Kurbanı, henüz birkaç aylık olan kuzeniydi. Onu susturmak için önce çimdikledi, sonra da boğarak öldürdü. Ancak ailesi, bu korkunç suçu sakladı ve polise bildirmedi.

Ailesinin sessizliği yeni cinayetleri getirdi

📌 İlk cinayet örtbas edilince Amarjeet daha da cesaretlendi.
📌 İkinci kurbanı, kendi 8 aylık kız kardeşiydi.
📌 Kız bebeği boğarak öldürdükten sonra cesedini yatağına koydu.
Annesi durumu fark ettiğinde oğlunun yeniden cinayet işlediğini anladı. Ancak ailesi yine olayı polise bildirmedi. Bunun yerine, Amarjeet’e sadece fiziksel cezalar vererek susmayı tercih ettiler.

Son kurbanı 6 aylık bir bebek oldu

Amarjeet Sada'nın üçüncü cinayeti, onu tarihin en genç seri katili olarak kayıtlara geçirdi. 2007 yılında, köyde yaşayan bir ailenin 6 aylık bebeği Khushboo'yu öldürdü.
📌 Küçük bebeği okulun bahçesinden alarak tenha bir yere götürdü.
📌 Bir taşla defalarca vurarak öldürdü ve cesedini gömdü.
📌 Polis, yapılan aramalar sonucunda Amarjeet’i yakaladı.
Ancak Sada, yakalandığında hiçbir pişmanlık göstermedi. Polis sorgusunda gülümseyerek cinayetlerini anlattı ve çocukça bir masumiyetle kurbanlarını öldürmenin eğlenceli olduğunu söyledi.

Hindistan yasaları gereği hapse atılamadı

📌 Hindistan yasalarına göre, çocuklar ölüm cezasına çarptırılamaz veya yetişkin cezaevine gönderilemez.
📌 Bu nedenle Amarjeet Sada, yalnızca 18 yaşına kadar bir çocuk tutukevinde kaldı.
📌 2016 yılında serbest bırakıldıktan sonra kayıplara karıştı.
Serbest bırakıldıktan sonra nereye gittiği veya tekrar suç işleyip işlemediği bilinmiyor. Hindistan hükümeti ve yerel yetkililer konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

Amarjeet Sada gerçekten rehabilite oldu mu?

📌 Psikologlar, Sada’nın “sadist eğilimleri” olduğunu ve vicdan duygusundan tamamen yoksun olduğunu belirtiyor.
📌 Serbest bırakıldıktan sonra takma isim kullanarak yaşamına devam ettiği iddia ediliyor.
📌 Bazı kaynaklara göre kimliği değiştirilerek farklı bir şehirde hayatına devam ediyor.
Ancak onun gerçekten rehabilite olup olmadığı bilinmiyor. Psikologlar, çocuk yaşta seri katil olan birinin tekrar cinayet işleme olasılığının çok yüksek olduğunu söylüyor.
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