https://anlatilaninotesi.com.tr/20250129/anneannesini-olduren-eski-bakanin-oglu-bedirhan-sener-icin-istenen-ceza-belli-oldu-1093173338.html

Anneannesini öldüren eski bakanın oğlu Bedirhan Şener için istenen ceza belli oldu

Anneannesini öldüren eski bakanın oğlu Bedirhan Şener için istenen ceza belli oldu

Sputnik Türkiye

Anneannesini öldüren eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener için istenen ceza belli oldu. Savcılık mütaalasını açıkladı. 29.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-29T16:50+0300

2025-01-29T16:50+0300

2025-01-29T16:50+0300

türkiye

bedirhan şener

abdüllatif şener

türkiye

adli tıp kurumu

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Ankara'da anneannesi Leyla Çetiner'i silahla öldüren, eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener'in yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Savcı mütalaasında Şener'in, annesi Berrin Şener'i de öldürmeye teşebbüs ettiğini belirterek ağırlaştırılmış müebbet ile 14 yıldan 23 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Ceza ehliyeti tam raporuna itiraz edildiAnkara 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Bedirhan Şener, ailesi ve avukatları katıldı. Mahkeme Başkanı, Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Dairesinden sanık Şener'in cezai ehliyetinin tam olduğuna dair raporun dosyaya geldiğini bildirdi.Sanık avukatı Can Kızılyar, adli tıp raporunun eksik incelemeye dayalı olduğunu savunarak, müvekkili hakkında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları bölümünden aldığı raporu dosyaya sundu. Kızılyar, adli tıptan yeniden rapor istenmesini talep etti. Avukat beyanının ardından Mahkeme Başkanı, esasa ilişkin görüşünü açıklaması için savcıya söz verdi.Savcılık mütaalasını açıkladıSavcı, mütalaasında, Şener'in anneannesi Leyla Çetiner'i silahla öldürdüğünü, annesi Berrin Şener'i ise öldürmeye teşebbüs ettiğini belirtti.Şener'in "üst soya karşı kasten öldürme", "üst soya karşı kasten öldürmeye teşebbüs" ve "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 14 yıldan 23 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep eden savcı, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanık avukatının yeniden rapor alınması talebini reddetti. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek, duruşmayı 27 Şubat'a erteledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/anneannesini-olduren-bedirhan-sener-hakim-karsisinda-o-gece-olanlari-ilk-kez-anlatti-1089615814.html

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