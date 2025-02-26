https://anlatilaninotesi.com.tr/20250226/savciliktan-istanbul-universitesine-resmi-talep-imamoglunun-diplomasinin-iptal-edin-1093991263.html

Savcılıktan İstanbul Üniversitesi’ne yazı: 'İmamoğlu’nun diplomasını iptal edin'

Savcılıktan İstanbul Üniversitesi’ne yazı: 'İmamoğlu’nun diplomasını iptal edin'

Sputnik Türkiye

Savcılıktan Ekrem İmamoğlu için flaş hamle! İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptali için İstanbul Üniversitesi’ne yazı gönderdi. Peki, İmamoğlu’nun diploması geçersiz mi?

2025-02-26T09:47+0300

2025-02-26T09:47+0300

2025-02-26T10:17+0300

ekrem imamoğlu

istanbul

ysk

istanbul cumhuriyet başsavcılığı

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

politika

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Sabah gazetesinin haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü’ne İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasına yönelik resmi bir yazı gönderdi.📌 Savcılık, diplomanın geçerliliğinin incelenmesini ve iptal edilmesi yönünde işlem yapılmasını istedi.📌 İmamoğlu’nun diplomasının YSK gibi resmi kurumlarda kullanıldığı vurgulandı.📌 Hukuka aykırı bir durum oluşmaması için hızlı hareket edilmesi talep edildi.Bu gelişme, siyasi gündemi hareketlendirirken, İstanbul Üniversitesi’nin nasıl bir karar alacağı merak konusu oldu.Diploma tartışması resmi sürece taşındıSavcılık, gönderdiği yazıda İmamoğlu’nun diplomasının resmi işlemlerde kullanılmaya devam ettiğine dikkat çekti. Bu nedenle, dayanak gösterilen belgelerin hukuka uygun olup olmadığının denetlenmesi gerektiği belirtildi.📌 İstanbul Üniversitesi’ne yapılan başvurunun ardından nasıl bir süreç izleneceği merak ediliyor.📌 YSK gibi devlet kurumlarının kullanmış olduğu evraklarla ilgili hukuki risklerin değerlendirilmesi talep edildi.📌 Bu gelişmenin siyasi sonuçları olabileceği ve hukuki süreçlerin yakından takip edileceği öngörülüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250226/meteorolojiden-turkiyenin-dort-bir-yaninda-son-dakika-hava-durumu-alarmi-goz-gozu-gormeyecek-1093986124.html

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