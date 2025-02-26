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Savcılıktan İstanbul Üniversitesi’ne yazı: 'İmamoğlu’nun diplomasını iptal edin'
Savcılıktan İstanbul Üniversitesi’ne yazı: 'İmamoğlu’nun diplomasını iptal edin'
Sputnik Türkiye
Savcılıktan Ekrem İmamoğlu için flaş hamle! İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptali için İstanbul Üniversitesi’ne yazı gönderdi. Peki, İmamoğlu’nun diploması geçersiz mi?
2025-02-26T09:47+0300
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ekrem imamoğlu
istanbul
ysk
istanbul cumhuriyet başsavcılığı
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Sabah gazetesinin haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü’ne İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasına yönelik resmi bir yazı gönderdi.📌 Savcılık, diplomanın geçerliliğinin incelenmesini ve iptal edilmesi yönünde işlem yapılmasını istedi.📌 İmamoğlu’nun diplomasının YSK gibi resmi kurumlarda kullanıldığı vurgulandı.📌 Hukuka aykırı bir durum oluşmaması için hızlı hareket edilmesi talep edildi.Bu gelişme, siyasi gündemi hareketlendirirken, İstanbul Üniversitesi’nin nasıl bir karar alacağı merak konusu oldu.Diploma tartışması resmi sürece taşındıSavcılık, gönderdiği yazıda İmamoğlu’nun diplomasının resmi işlemlerde kullanılmaya devam ettiğine dikkat çekti. Bu nedenle, dayanak gösterilen belgelerin hukuka uygun olup olmadığının denetlenmesi gerektiği belirtildi.📌 İstanbul Üniversitesi’ne yapılan başvurunun ardından nasıl bir süreç izleneceği merak ediliyor.📌 YSK gibi devlet kurumlarının kullanmış olduğu evraklarla ilgili hukuki risklerin değerlendirilmesi talep edildi.📌 Bu gelişmenin siyasi sonuçları olabileceği ve hukuki süreçlerin yakından takip edileceği öngörülüyor.
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Savcılıktan İstanbul Üniversitesi’ne yazı: 'İmamoğlu’nun diplomasını iptal edin'

09:47 26.02.2025 (güncellendi: 10:17 26.02.2025)
© Fotoğraf : Ekrem İmamoğlu Dijital Medyaİmamoğlu: Mansur Yavaş bu koşullarda aday olmayı düşünmediğini ifade etti
İmamoğlu: Mansur Yavaş bu koşullarda aday olmayı düşünmediğini ifade etti - Sputnik Türkiye, 1920, 26.02.2025
© Fotoğraf : Ekrem İmamoğlu Dijital Medya
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun lisans diplomasının iptali için İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü’ne yazı gönderdi. Savcılık, İmamoğlu’nun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) gibi resmi kurumlarda diplomasını kullandığını belirterek, olası hukuki sorunların önüne geçilmesi için gerekli işlemlerin yapılmasını talep etti.
Sabah gazetesinin haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü’ne İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasına yönelik resmi bir yazı gönderdi.
📌 Savcılık, diplomanın geçerliliğinin incelenmesini ve iptal edilmesi yönünde işlem yapılmasını istedi.
📌 İmamoğlu’nun diplomasının YSK gibi resmi kurumlarda kullanıldığı vurgulandı.
📌 Hukuka aykırı bir durum oluşmaması için hızlı hareket edilmesi talep edildi.
Bu gelişme, siyasi gündemi hareketlendirirken, İstanbul Üniversitesi’nin nasıl bir karar alacağı merak konusu oldu.

Diploma tartışması resmi sürece taşındı

Savcılık, gönderdiği yazıda İmamoğlu’nun diplomasının resmi işlemlerde kullanılmaya devam ettiğine dikkat çekti. Bu nedenle, dayanak gösterilen belgelerin hukuka uygun olup olmadığının denetlenmesi gerektiği belirtildi.
📌 İstanbul Üniversitesi’ne yapılan başvurunun ardından nasıl bir süreç izleneceği merak ediliyor.
📌 YSK gibi devlet kurumlarının kullanmış olduğu evraklarla ilgili hukuki risklerin değerlendirilmesi talep edildi.
📌 Bu gelişmenin siyasi sonuçları olabileceği ve hukuki süreçlerin yakından takip edileceği öngörülüyor.
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