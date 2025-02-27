https://anlatilaninotesi.com.tr/20250227/dem-parti-imrali-heyeti-yola-cikti-1094024642.html

DEM Parti İmralı heyeti yola çıktı

DEM Parti İmralı heyeti yola çıktı

Sputnik Türkiye

DEM Parti İmralı heyeti, Öcalan ile görüşmek üzere İmralı'ya doğru yola çıktı. Heyetin Öcalan ile görüşmesinden sonra açıklama yapması bekleniyor. 27.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-27T09:07+0300

2025-02-27T09:07+0300

2025-02-27T09:33+0300

poli̇ti̇ka

i̇mralı heyeti

i̇mralı

yılmaz tunç

abdullah öcalan

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DEM Parti heyeti, bugün İmralı'da Öcalan'ı ziyaret etmek üzere yola çıktığı açıklandı. İmralı Heyeti, ziyaret sonrasında İstanbul'da Öcalan'ın çağrısını açıklaması bekleniyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, video mesajın uygun olmadığını açıklamıştı. DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, DEM Parti İmralı heyetinin adaya gidiş için başvuru sürecinin tamamlandığını belirterek, heyetin en kısa sürede İmralı Adası'na gitmesini beklediklerini kaydetmiş ve Öcalan'ın çağrısının görüntülü yapmasını temenni ettiklerini belirtmişti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, dün akşam konuyla ilgili yaptığı açıklamada Adalet Bakanlığı olarak görüşme izni verdikleri DEM Partililerin, 28 Aralık ve 22 Ocak'ta iki kez görüşme yaptıklarını söyledi. Üçüncü görüşmeyle ilgili taleplerin bugün Adalet Bakanlığına ulaştığını aktaran Tunç, bu konudaki izin taleplerini de yerine getirdiklerini, izinlerin verildiğini, görüşmenin yarın gerçekleşeceğini bildirdi. Bakan Tunç görüntülü açıklama için şu ifadeleri kullandı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250226/dem-parti-heyeti-ocalanin-cagrisi-goruntulu-yapilsin-1093994833.html

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i̇mralı heyeti, i̇mralı, yılmaz tunç, abdullah öcalan