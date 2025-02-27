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DEM Parti İmralı heyeti yola çıktı
DEM Parti İmralı heyeti yola çıktı
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DEM Parti İmralı heyeti, Öcalan ile görüşmek üzere İmralı'ya doğru yola çıktı. Heyetin Öcalan ile görüşmesinden sonra açıklama yapması bekleniyor. 27.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-27T09:07+0300
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DEM Parti heyeti, bugün İmralı'da Öcalan'ı ziyaret etmek üzere yola çıktığı açıklandı. İmralı Heyeti, ziyaret sonrasında İstanbul'da Öcalan'ın çağrısını açıklaması bekleniyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, video mesajın uygun olmadığını açıklamıştı. DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, DEM Parti İmralı heyetinin adaya gidiş için başvuru sürecinin tamamlandığını belirterek, heyetin en kısa sürede İmralı Adası'na gitmesini beklediklerini kaydetmiş ve Öcalan'ın çağrısının görüntülü yapmasını temenni ettiklerini belirtmişti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, dün akşam konuyla ilgili yaptığı açıklamada Adalet Bakanlığı olarak görüşme izni verdikleri DEM Partililerin, 28 Aralık ve 22 Ocak'ta iki kez görüşme yaptıklarını söyledi. Üçüncü görüşmeyle ilgili taleplerin bugün Adalet Bakanlığına ulaştığını aktaran Tunç, bu konudaki izin taleplerini de yerine getirdiklerini, izinlerin verildiğini, görüşmenin yarın gerçekleşeceğini bildirdi. Bakan Tunç görüntülü açıklama için şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250226/dem-parti-heyeti-ocalanin-cagrisi-goruntulu-yapilsin-1093994833.html
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i̇mralı heyeti, i̇mralı, yılmaz tunç, abdullah öcalan
i̇mralı heyeti, i̇mralı, yılmaz tunç, abdullah öcalan

DEM Parti İmralı heyeti yola çıktı

09:07 27.02.2025 (güncellendi: 09:33 27.02.2025)
© Raşit AydoğanDEM Parti
DEM Parti - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2025
© Raşit Aydoğan
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DEM Parti İmralı heyeti, Öcalan ile görüşmek üzere İmralı'ya doğru yola çıktı. Heyetin Öcalan ile görüşmesinden sonra açıklama yapması bekleniyor.
DEM Parti heyeti, bugün İmralı'da Öcalan'ı ziyaret etmek üzere yola çıktığı açıklandı. İmralı Heyeti, ziyaret sonrasında İstanbul'da Öcalan'ın çağrısını açıklaması bekleniyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, video mesajın uygun olmadığını açıklamıştı.
DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, DEM Parti İmralı heyetinin adaya gidiş için başvuru sürecinin tamamlandığını belirterek, heyetin en kısa sürede İmralı Adası'na gitmesini beklediklerini kaydetmiş ve Öcalan'ın çağrısının görüntülü yapmasını temenni ettiklerini belirtmişti.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, dün akşam konuyla ilgili yaptığı açıklamada Adalet Bakanlığı olarak görüşme izni verdikleri DEM Partililerin, 28 Aralık ve 22 Ocak'ta iki kez görüşme yaptıklarını söyledi. Üçüncü görüşmeyle ilgili taleplerin bugün Adalet Bakanlığına ulaştığını aktaran Tunç, bu konudaki izin taleplerini de yerine getirdiklerini, izinlerin verildiğini, görüşmenin yarın gerçekleşeceğini bildirdi. Bakan Tunç görüntülü açıklama için şu ifadeleri kullandı:
"Şimdi daha önce de açıkladığımız gibi hükümlülerin cezaevlerinde nasıl görüşecekleri, avukatlarıyla, yakınlarıyla nasıl görüşecekleri mevzuatımızda belli. Dolayısıyla hükümlünün cezaevinden video vasıtasıyla görüşmesiyle ilgili mevzuatımız buna uygun değil."
DEM Parti heyeti, İmralı'ya gitmek için başvuru yaptı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.02.2025
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DEM Parti: Öcalan'ın çağrısı görüntülü yapılsın
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