https://anlatilaninotesi.com.tr/20250226/dem-parti-heyeti-ocalanin-cagrisi-goruntulu-yapilsin-1093994833.html

DEM Parti: Öcalan'ın çağrısı görüntülü yapılsın

DEM Parti: Öcalan'ın çağrısı görüntülü yapılsın

Sputnik Türkiye

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, İmralı heyetinin Öcalan ile görüşmek için başvuru yaptığını duyurdu. Olumlu sonuçlanırsa bu üçüncü görüşme olacak. Doğan... 26.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-26T11:42+0300

2025-02-26T11:42+0300

2025-02-26T11:44+0300

politika

adalet bakanlığı

imralı

abdullah öcalan

dem parti imralı heyeti

dem parti

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/1a/1093995087_30:0:1719:950_1920x0_80_0_0_7e97b72ae07ff26ee352af7c28eb7ce7.jpg

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan bugün canlı yayında yaptığı açıklamada, İmralı heyetinin Abdullah Öcalan ile üçüncü kez görüşmek için Adalet Bakanlığı'na başvuru yaptığını duyurdu. Doğan, Öcalan'ın çağrısının görüntülü olmasını temenni ettiklerinin altını çizdi. 'Öcalan'dan gelmesi beklenen çağrıyla' ilgili açıklama yapan Doğan şunları kaydetti:Doğan, Öcalan'ın tecridinin kaldırılması gerektiğini ve toplumsal talebin de bu yönde olduğunu ilettiklerini belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250225/dem-parti-heyeti-imraliya-3-ziyaret-icin-adalet-bakanligina-basvurdu-1093968065.html

imralı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

adalet bakanlığı, imralı, abdullah öcalan, dem parti imralı heyeti, dem parti