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DEM Parti: Öcalan'ın çağrısı görüntülü yapılsın
DEM Parti: Öcalan'ın çağrısı görüntülü yapılsın
Sputnik Türkiye
DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, İmralı heyetinin Öcalan ile görüşmek için başvuru yaptığını duyurdu. Olumlu sonuçlanırsa bu üçüncü görüşme olacak. Doğan... 26.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-26T11:42+0300
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politika
adalet bakanlığı
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DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan bugün canlı yayında yaptığı açıklamada, İmralı heyetinin Abdullah Öcalan ile üçüncü kez görüşmek için Adalet Bakanlığı'na başvuru yaptığını duyurdu. Doğan, Öcalan'ın çağrısının görüntülü olmasını temenni ettiklerinin altını çizdi. 'Öcalan'dan gelmesi beklenen çağrıyla' ilgili açıklama yapan Doğan şunları kaydetti:Doğan, Öcalan'ın tecridinin kaldırılması gerektiğini ve toplumsal talebin de bu yönde olduğunu ilettiklerini belirtti.
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adalet bakanlığı, imralı, abdullah öcalan, dem parti imralı heyeti, dem parti
adalet bakanlığı, imralı, abdullah öcalan, dem parti imralı heyeti, dem parti

DEM Parti: Öcalan'ın çağrısı görüntülü yapılsın

11:42 26.02.2025 (güncellendi: 11:44 26.02.2025)
© Fotoğraf : DEM PartiDEM Parti heyeti, İmralı'ya gitmek için başvuru yaptı
DEM Parti heyeti, İmralı'ya gitmek için başvuru yaptı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.02.2025
© Fotoğraf : DEM Parti
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DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, İmralı heyetinin Öcalan ile görüşmek için başvuru yaptığını duyurdu. Olumlu sonuçlanırsa bu üçüncü görüşme olacak. Doğan, Öcalan'ın görüntülü çağrı yapmasını temenni ettiklerini vurguladı.
DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan bugün canlı yayında yaptığı açıklamada, İmralı heyetinin Abdullah Öcalan ile üçüncü kez görüşmek için Adalet Bakanlığı'na başvuru yaptığını duyurdu. Doğan, Öcalan'ın çağrısının görüntülü olmasını temenni ettiklerinin altını çizdi.
'Öcalan'dan gelmesi beklenen çağrıyla' ilgili açıklama yapan Doğan şunları kaydetti:

"Görünür, duyulur bir açıklamanın yaratacağı etkinin daha güçlü bir etki olacağını DEM Parti olarak tekrar belirtmiş olalım. Asıl tartışmamız gereken konunun da tarihsel açıklamanın kendisi olmalı. Tabiki yöntem önemli, hangi yöntemle nasıl yapılacağı önemli, usul ve esas açısından önemli."

Doğan, Öcalan'ın tecridinin kaldırılması gerektiğini ve toplumsal talebin de bu yönde olduğunu ilettiklerini belirtti.
Tuncer Bakırhan - Sputnik Türkiye, 1920, 25.02.2025
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DEM Parti heyeti İmralı'ya 3. ziyaret için Adalet Bakanlığı'na başvurdu
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