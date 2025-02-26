https://anlatilaninotesi.com.tr/20250226/dem-parti-heyeti-ocalanin-cagrisi-goruntulu-yapilsin-1093994833.html
DEM Parti: Öcalan'ın çağrısı görüntülü yapılsın
DEM Parti: Öcalan'ın çağrısı görüntülü yapılsın
Sputnik Türkiye
DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, İmralı heyetinin Öcalan ile görüşmek için başvuru yaptığını duyurdu. Olumlu sonuçlanırsa bu üçüncü görüşme olacak. Doğan... 26.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-26T11:42+0300
2025-02-26T11:42+0300
2025-02-26T11:44+0300
politika
adalet bakanlığı
imralı
abdullah öcalan
dem parti imralı heyeti
dem parti
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/1a/1093995087_30:0:1719:950_1920x0_80_0_0_7e97b72ae07ff26ee352af7c28eb7ce7.jpg
DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan bugün canlı yayında yaptığı açıklamada, İmralı heyetinin Abdullah Öcalan ile üçüncü kez görüşmek için Adalet Bakanlığı'na başvuru yaptığını duyurdu. Doğan, Öcalan'ın çağrısının görüntülü olmasını temenni ettiklerinin altını çizdi. 'Öcalan'dan gelmesi beklenen çağrıyla' ilgili açıklama yapan Doğan şunları kaydetti:Doğan, Öcalan'ın tecridinin kaldırılması gerektiğini ve toplumsal talebin de bu yönde olduğunu ilettiklerini belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250225/dem-parti-heyeti-imraliya-3-ziyaret-icin-adalet-bakanligina-basvurdu-1093968065.html
imralı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/1a/1093995087_241:0:1508:950_1920x0_80_0_0_09a12431c25d22b20d4de3092fe250db.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
adalet bakanlığı, imralı, abdullah öcalan, dem parti imralı heyeti, dem parti
adalet bakanlığı, imralı, abdullah öcalan, dem parti imralı heyeti, dem parti
DEM Parti: Öcalan'ın çağrısı görüntülü yapılsın
11:42 26.02.2025 (güncellendi: 11:44 26.02.2025)
DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, İmralı heyetinin Öcalan ile görüşmek için başvuru yaptığını duyurdu. Olumlu sonuçlanırsa bu üçüncü görüşme olacak. Doğan, Öcalan'ın görüntülü çağrı yapmasını temenni ettiklerini vurguladı.
DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan bugün canlı yayında yaptığı açıklamada, İmralı heyetinin Abdullah Öcalan ile üçüncü kez görüşmek için Adalet Bakanlığı'na başvuru yaptığını duyurdu. Doğan, Öcalan'ın çağrısının görüntülü olmasını temenni ettiklerinin altını çizdi.
'Öcalan'dan gelmesi beklenen çağrıyla' ilgili açıklama yapan Doğan şunları kaydetti:
"Görünür, duyulur bir açıklamanın yaratacağı etkinin daha güçlü bir etki olacağını DEM Parti olarak tekrar belirtmiş olalım. Asıl tartışmamız gereken konunun da tarihsel açıklamanın kendisi olmalı. Tabiki yöntem önemli, hangi yöntemle nasıl yapılacağı önemli, usul ve esas açısından önemli."
Doğan, Öcalan'ın tecridinin kaldırılması gerektiğini ve toplumsal talebin de bu yönde olduğunu ilettiklerini belirtti.