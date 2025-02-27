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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun Ramazan programı belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun Ramazan programı belli oldu
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan ayında Ankara ve İstanbul'un dışında deprem bölgesini ziyaret edecek. İlk iftarda şehit ve gazi aileleriyle bir araya gelecek. 27.02.2025, Sputnik Türkiye
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recep tayyip erdoğan
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Cumartesi günü başlayacak Ramazan ayıyla birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da programı netleşmeye başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara ve İstanbul'daki programlarının yanı sıra deprem bölgesini de ziyaret edecek. İlk olarak şehit aileleri, gaziler ve yakınlarıyla bir araya gelecekCumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan ayının ilk gününde Dolmabahçe Sarayı’nda şehit aileleri, gaziler ve yakınlarıyla orucunu açacak. 3 Mart’ta ise partisinin genel merkezinde büyükelçilerle iftarda buluşacak. AK Parti Dış İlişkiler Başkanlığı’ndan 140’tan fazla büyükelçiye davet gönderildi. Çok sayıda büyükelçi, azınlık temsilcisi, uluslararası organizasyon ve STK’dan iftara katılım bekleniyor.Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kadınlarla iftar buluşmasında bir araya gelecek. Ayrıca polis, jandarma, sahil güvenlik personeli, askerler, eski milletvekilleri, mülki idari amirler, işçiler, çiftçiler ve esnaflarla ayrı ayrı iftar programı düzenleyecek. Cumhurbaşkanı, 25 Mart’ta da öğretmenlerle iftar yapacak. Cumhurbaşkanı, deprem bölgesine de gidecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250222/ramazan-2025-ne-zaman-basliyor-diyanetin-takvimine-gore-ilk-sahur-ve-kadir-gecesi-tarihi-1093886688.html
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recep tayyip erdoğan, ramazan, ramazan ayı, i̇ftar, iftar yemeği
recep tayyip erdoğan, ramazan, ramazan ayı, i̇ftar, iftar yemeği

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun Ramazan programı belli oldu

14:23 27.02.2025
© Fotoğraf : CumhurbaşkanlığıCumhurbaşkanı Erdoğan, bir vatandaşın evinde iftar yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir vatandaşın evinde iftar yaptı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2025
© Fotoğraf : Cumhurbaşkanlığı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan ayında Ankara ve İstanbul'un dışında deprem bölgesini ziyaret edecek. İlk iftarda şehit ve gazi aileleriyle bir araya gelecek.
Cumartesi günü başlayacak Ramazan ayıyla birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da programı netleşmeye başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara ve İstanbul'daki programlarının yanı sıra deprem bölgesini de ziyaret edecek.

İlk olarak şehit aileleri, gaziler ve yakınlarıyla bir araya gelecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan ayının ilk gününde Dolmabahçe Sarayı’nda şehit aileleri, gaziler ve yakınlarıyla orucunu açacak. 3 Mart’ta ise partisinin genel merkezinde büyükelçilerle iftarda buluşacak. AK Parti Dış İlişkiler Başkanlığı’ndan 140’tan fazla büyükelçiye davet gönderildi. Çok sayıda büyükelçi, azınlık temsilcisi, uluslararası organizasyon ve STK’dan iftara katılım bekleniyor.
Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kadınlarla iftar buluşmasında bir araya gelecek. Ayrıca polis, jandarma, sahil güvenlik personeli, askerler, eski milletvekilleri, mülki idari amirler, işçiler, çiftçiler ve esnaflarla ayrı ayrı iftar programı düzenleyecek.
Cumhurbaşkanı, 25 Mart’ta da öğretmenlerle iftar yapacak. Cumhurbaşkanı, deprem bölgesine de gidecek.
Ramazan - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2025
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Ramazan 2025 ne zaman başlıyor? Diyanet'in takvimine göre ilk sahur ve Kadir Gecesi tarihi
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