https://anlatilaninotesi.com.tr/20250227/cumhurbaskani-erdoganin-yogun-ramazan-programi-belli-oldu-1094037563.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun Ramazan programı belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun Ramazan programı belli oldu

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan ayında Ankara ve İstanbul'un dışında deprem bölgesini ziyaret edecek. İlk iftarda şehit ve gazi aileleriyle bir araya gelecek. 27.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-27T14:23+0300

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iftar yemeği

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Cumartesi günü başlayacak Ramazan ayıyla birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da programı netleşmeye başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara ve İstanbul'daki programlarının yanı sıra deprem bölgesini de ziyaret edecek. İlk olarak şehit aileleri, gaziler ve yakınlarıyla bir araya gelecekCumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan ayının ilk gününde Dolmabahçe Sarayı’nda şehit aileleri, gaziler ve yakınlarıyla orucunu açacak. 3 Mart’ta ise partisinin genel merkezinde büyükelçilerle iftarda buluşacak. AK Parti Dış İlişkiler Başkanlığı’ndan 140’tan fazla büyükelçiye davet gönderildi. Çok sayıda büyükelçi, azınlık temsilcisi, uluslararası organizasyon ve STK’dan iftara katılım bekleniyor.Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kadınlarla iftar buluşmasında bir araya gelecek. Ayrıca polis, jandarma, sahil güvenlik personeli, askerler, eski milletvekilleri, mülki idari amirler, işçiler, çiftçiler ve esnaflarla ayrı ayrı iftar programı düzenleyecek. Cumhurbaşkanı, 25 Mart’ta da öğretmenlerle iftar yapacak. Cumhurbaşkanı, deprem bölgesine de gidecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250222/ramazan-2025-ne-zaman-basliyor-diyanetin-takvimine-gore-ilk-sahur-ve-kadir-gecesi-tarihi-1093886688.html

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recep tayyip erdoğan, ramazan, ramazan ayı, i̇ftar, iftar yemeği